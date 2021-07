Neustadt: Abzug der ZEUS-E-Scooter in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Das Unternehmen ZEUS teilt mit, dass die E-Scooter vorerst aus der Stadt Neustadt an der Weinstraße entfernt werden.

ZEUS Scooters hat sich zum Ziel gesetzt, branchenführende Mikromobilitätsdienste für unterversorgte Gemeinden anzubieten. Das Unternehmen investiere erheblich in neue Technologien, die eine bessere Servicebereitstellung in kleineren Städten ermögliche. Nach einer strategischen Überprüfung habe das Unternehmen beschlossen, an einigen Standorten Änderungen am Serviceangebot vorzunehmen, um die wirtschaftliche Rentabilität zu verbessern und gleichzeitig einen besseren Service für die Städte, Kunden und Bürger bieten zu können. Diese Änderungen bedürfen einer intensiven Erprobung, was die Entfernung der Scooter aus bestimmten Orten für eine gewisse Zeit erforderlich mache.

„Wir haben in einigen Städten der Rhein-Neckar-Region die Scooter von den Straßen entfernt, unter anderem in Neustadt, Sandhausen, Nussloch, Leimen, Waldorf und Wiesloch. Sobald wir diese Technologieprojekte abgeschlossen haben, werden wir in der Lage sein, in diesen Städten einen viel besseren und gezielteren Service anzubieten, der die Kundenzufriedenheit und die wirtschaftliche Rentabilität verbessert“, so das Unternehmen.

Der kundenorientierte Ansatz des Unternehmen bedeute, dass allen Kunden mit einem ausstehenden Guthaben die Möglichkeit geboten werden soll, dieses während der Zeit, in der die Roller nicht auf der Straße sind, auf einer Zahlungskarte zurückzuzahlen. Das Unternehmen sei begeistert von diesen neuen Entwicklungen und freue sich auf den weiteren Service mit verbesserten Funktionen.