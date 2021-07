A 6: Vollsperrung der Fahrbahn beim Autobahndreieck Viernheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern

Viernheim / Mannheim – Die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes bessert aktuell Fahrbahnschäden auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen aus. Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss der betroffene Abschnitt im Zuge der Reparaturarbeiten seit Mittwoch, gegen 16 Uhr voll gesperrt bleiben. Die Vollsperrung soll bis voraussichtlich Freitagnachmittag bis zur Fertigstellung der Arbeiten andauern.

Solange wird der Verkehr über die bestehenden Umleitungsstrecken bei Lorsch über die U 46 bzw. am Autobahnkreuz Viernheim über die U 78 in Richtung Mannheim-Sandhofen geführt.

Ursächlich für die Reparaturarbeiten und die Vollsperrung sind Schäden in den Betonplatten an der A 6. Dort wurde am Mittwochnachmittag ein rund fünf Meter langer und 80 Zentimeter tiefer Spalt festgestellt. Die Schadensstelle liegt ca. 1000 Meter vor der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Dieser Spalt bildete sich aufgrund der außergewöhnlichen Wettereignisse durch Unterspülung der Betonplatten der 1. und 2. Fahrspur. Der Fahrbahnschaden ist direkt im Anschluss hinter einer Brücke, betrifft jedoch nicht das Brückenbauwerk selbst. Insgesamt sind rund 15 Meter Fahrbahn betroffen. Bis zum vollständigen Abschluss der Reparaturarbeiten, voraussichtlich am Freitagnachmittag, muss die Strecke voll gesperrt bleiben. Im Anschluss wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Hintergrund zu den aktuellen Arbeiten

Die Sanierungsarbeiten sind seit Mittwochnachmittag im Gange. Zunächst wurden bis Donnerstag die durch den Spalt beschädigten Betonplatten aufgebrochen und ein Unterbau errichtet. Im Laufe des Donnerstags wird dann der erste Teil der neuen Tragschicht eingebaut. Am Freitag werden die weiteren Asphaltschichten eingebaut. Nach einer anschließenden Auskühlzeit des neuen Asphalts sollen die Arbeiten bis voraussichtlich Freitagnachmittag abgeschlossen sein und die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.