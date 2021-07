Rezept gefälscht – Festnahme

Oppenheim (ots)

Am Donnerstag, 15.07.2021, gegen 10:30 Uhr meldet sich eine Mitarbeiterin einer Apotheke in Oppenheim bei der Polizei und gibt an, dass am vorherigen Abend zu einem verdächtigen Vorfall kam. Ein Mann habe ein Privatrezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament eingelöst. Dieses Medikament ist unter Betäungsmittelkonsumenten sehr beliebt. Kurz darauf habe ein weiterer Mann versucht, ebenfalls ein Rezept für dieses Medikament einzulösen, das auf den selben Namen, mit dem selben Datum und vom selben verordnenden Arzt ausgestellt war. Dem Mann wurde erklärt, dass das Medikament bestellt werden müsse und er es am darauffolgenden Tag abholen könne. Bei genauerer Inaugenscheinnahme konnte dann festgestellt werden, dass das Rezept gefälscht war. Aus diesem Grund wurde die Polizei informiert. Als der Mann, bei dem es sich um einen 40-jährigen Oppenheimer handelt, erschien, um das Medikament abzuholen, konnte er durch die Polizei festgenommen werden. Im Anschluss wurde auch seine Wohnung durchsucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Es kommen verschiedene Strafanzeigen auf ihn zu.

Überörtliche Hilfe für den Landkreis Trier-Saarburg

Die Unwettersituation im nordwestlichen Teil des Landes Rheinland-Pfalz ist nach wie vor angespannt. Die örtlichen Kräfte befinden sich bereits seit vielen Stunden im Einsatz. Auf Anforderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurde heute Morgen eine technische Einsatzleitung der Feuerwehr Mainz in den Landkreis Trier-Saarburg entsandt. Nachdem in den frühen Morgenstunden bereits ein Vorauskommando ausrückte, machten sich kurz vor 10 Uhr weitere Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Mainz auf den Weg. Sie werden vor Ort die Einsatzleitung im Landkreis Trier-Saarburg mit Führungskräften und Einsatzmitteln unterstützen.

Bereits am gestrigen Abend wurde mit Logistik-Komponenten der Transport von Sandsäcken in Koblenz unterstützt.

Kontrollen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Rheinhessen (ots) – Gleich mehrfach ertappten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 14.7.2021 Verkehrssünder. Bei der Bestreifung des

Dienstgebietes mit einem Zivilfahrzeug zwischen 17 und 22 Uhr kam es zu mehreren

Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In je einem Fall wurde ein verbotenes Überholen

durch LKW und PKW mit Anhänger beanstandet, ein weiterer war um 27 km/h zu

schnell. Ein anderer PKW-Fahrer wurde aufgrund zu geringem Abstand angehalten.

Eine 26-jährige PKW-Fahrerin fiel zunächst wegen zu geringem Abstand zum

Vorausfahrenden auf. Im weiteren Verlauf der Fahrt war die Dame dann zu schnell

unterwegs. Als die Beamten die Frau dann anhalten wollten, stellten sie fest,

dass sie zudem noch mit dem Smartphone telefonierte. Auch sie muss mit einem

Bußgeld rechnen.