Hauswand beschmiert

Bellheim – Noch unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Wand eines Anwesens in der Jahnstraße in Bellheim mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Wer hat den Reifen beschädigt?

Schwegenheim – Wegen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Germersheim. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße in Schwegenheim. An einem BMW zerstach ein noch unbekannter Täter den rechten Vorderreifen. Der Sachschaden wurde auf 300 EUR beziffert.

