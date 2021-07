Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

800 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter, indem er am Mittwochabend die Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlug und eine Bauchtasche aus dem Fahrzeug entwendete. Das Fahrzeug war in der Tatzeit zwischen 17 Uhr und 19.50 Uhr in einem Hof im Südring in Landau abgestellt gewesen. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Enkeltrick-Schockanrufe

Wir weisen sie darauf hin, dass es aktuell im Bereich der Ortslagen Germersheim und Wörth vermehrt zu Anrufen bei älteren Mitbürgern kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick – Schockanrufe handeln könnte. Bitte informieren Sie bei ungewöhnlichen Geldforderungen die nächstgelegene Dienststelle und kommen Sie in keinem Fall den Forderungen nach.