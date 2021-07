Unfall mit Radfahrer

Am 14.07.2021, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Strandweg aus Richtung Bremmenweg kommend. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf dem Strandweg von der Langgartenstraße kommend in Fahrtrichtung Mittelpartstraße. An der Einmündung Strandweg stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 57-Jährige zwar noch mit seinem Auto nach links auszuweichen, schaffte es jedoch nicht mehr, so dass der 39-Jährige mit seinem Fahrrad frontal gegen die linke Fahrzeugfront des Autos fuhr. Er stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden, am Auto wurde die Motorhaube beschädigt und die Windschutzscheibe zersplitterte.

Mehrere Autos auf Parkplatz beschädigt – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen dem 13.07.2021, gegen 22:00 Uhr und dem 14.07.2021, gegen 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Hauptstraße insgesamt 21 Autos. Vorwiegend wurden Außenspiegel beschädigt und Scheibenwischer abgerissen. Zudem wurde teilweise der Lack zerkratzt und es wurden Kennzeichen abgerissen.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.