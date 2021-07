Unbekannte begehen Sachbeschädigung auf Festplatz

Bislang unbekannte Täter betraten im Zeitraum von 11.07.2021 bis 14.07.2021 unbefugt das Gelände des Testzentrums auf dem Festplatz. Dort rissen sie an mehreren Häuschen die dort vorhandenen Planen nach unten und beschädigten einen Stromverteilungskasten. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigen Personen im Bereich des Festplatzes beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden

Geldbörse in Supermarkt gestohlen

Am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr – 18:20 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Täterin bzw. ein unbekannter Täter einen günstigen Moment und entwendete die Geldbörse einer 71-jährigen Frau. Die Geschädigte befand sich in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße, legte während des Einkaufs ihre Handtasche samt Geldbörse in einen Einkaufwagen und ließ diesen mehrfach unbeaufsichtigt. An der Kasse musste sie feststellen, dass die Geldbörse entwendet worden war.

Die Polizei rät:

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen

43-Jähriger randaliert in Bankfiliale

Renitent verhielt sich gestern um 13:12 Uhr ein 43-Jähriger in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Gilgenstraße. Der Mann fing aus unbekannten Gründen an zu schreien und trat gegen einen Geldausgabeautomaten. Nachdem sich der 43-Jährige weigerte, die Räumlichkeiten zu verlassen, musste die Polizei hinzugezogen werden. Letztlich verließ er die Bank ohne einen Schaden verursacht zu haben. Da für den 43-Jährigen bereits ein Hausverbot bestand, wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.