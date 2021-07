Edesheim – Kunde wirft mit Colaflasche

Kurz vor 9 Uhr betrat gestern Morgen (14.07.2021) ein Kunde den Geschäftsraum der Raststätte „Pfälzer Weinstraße Ost“ ohne den vorgeschriebenen Mundnasenschutz, als er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Da er trotz Aufforderung sich weigerte, den Schutz aufzusetzen, wurde er aus den Räumlichkeiten gebeten. Verärgert warf der Mann daraufhin eine Colaflasche gegen die Bedienung, die hierdurch im Brustbereich verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Anhand der Videoüberwachung konnte das Autokennzeichen des Unbekannten festgestellt werden. Der Mann aus Karlsruhe wird in den nächsten Tagen einen Besuch von der Polizei erhalten. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Edesheim – Schwerverkehrskontrolle

Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr wurde gestern (14.07.2021) auf der Raststätte „Pfälzer Weinstraße West“ eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt. Zwei LKW-Fahrer durften nicht weiterfahren, weil deren Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Gegen die beiden Trucker sowie gegen den Verlader und Halter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Erst nach entsprechender Nachsicherung konnten sie ihre Fahrt fortsetzen. In einem Fall musste eine Sicherheitsleistung einbehalten werden, weil der Fahrer keinen inländischen Wohnsitz hatte. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Zusätzlich wurden das Gewerbeaufsichtsamt sowie das Bundesamt für Güterverkehr in Kenntnis gesetzt. Weil bei sieben LKW die technische Ausrüstung jeweils Mängel aufwiesen, mussten Kontrollaufforderung an die Fahrer ausgestellt werden.

Am frühen Morgen mit fast 1,3 Promille unterwegs

Bad Bergzabern – Bei der Kontrolle eines Pkw Seat am 14.07.21, gegen 09:30 Uhr in der Bismarckstraße, wurde bei dem 64-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer hatte 1,27 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.