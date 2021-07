Schlägereien in der Altstadt – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – In der Altstadt ist es in der Nacht zum Donnerstag zu

mindestens zwei Schlägereien gekommen. Mehrere Personen prügelten sich. Ein

Geschädigter fiel besonders unangenehm auf. Der 25-Jährige war bei einer

Auseinandersetzung von Unbekannten verletzt worden. Zur Klärung des Sachverhalts

trug der alkoholisierte Mann wenig bei, stattdessen verhielt er sich aggressiv

und beleidigend gegenüber Unbeteiligten und Einsatzkräften. Die Polizisten

erteilten dem 25-Jährigen einen Platzverweis. Diesen befolgte er allerdings

nicht lange. Kurze Zeit später war der Mann in eine weitere Schlägerei

verwickelt. Wieder kam es auf dem St.-Martins-Platz zum Tumult. In dessen

Verlauf sich auch der alkoholisierte Vater des 25-Jährigen einmischte. Weil er

beharrlich die Amtshandlung der Beamten störte, wurde auch ihm ein Platzverweis

erteilt. Sein Sohn hatte sich bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die

Polizei hat nun gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die

Beamten bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag die

Auseinandersetzungen in der Altstadt beobachtet? Wer kann Hinweise zu

Beteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

In Kurve Kontrolle verloren

Kreis Kaiserslautern (ots) – In einer Kurve hat ein Autofahrer am

Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall

gebaut. Der 36-Jährige war mit seinem Ford Fiesta auf der L503 von

Kaiserslautern in Richtung Trippstadt unterwegs, als er in einer Rechtskurve von

der Fahrbahn abkam. Er kollidierte frontal mit der Schutzplanke auf der linken

Fahrbahnseite. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Ein Atemalkoholtest

zeigte einen Wert von 0,41 Promille. Vorsorglich wurde der 36-Jährige zur

Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass

er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. |elz

Tabak geraubt

Kaiserslautern (ots) – Ein „Tabak-Raub“ ist der Polizei am Mittwochabend

gemeldet worden. Ein Zeuge teilte kurz vor halb 10 mit, dass er gesehen habe,

wie drei Männer am Hauptbahnhof einem anderen Mann ein Päckchen Tabak geraubt

haben.

Dank der Hinweise des Zeugen konnte das Opfer ausfindig gemacht und telefonisch

erreicht werden. Er bestätigte, dass er im Bereich des Haupteingangs am Bahnhof

von drei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Daraufhin habe

er einem der Männer sein Päckchen Tabak übergeben, damit dieser sich eine

Zigarette drehen konnte. Anschließend habe der Unbekannte ihm den Tabak

allerdings nicht zurückgegeben, sondern das Päckchen in seine Hemdtasche

gesteckt. Als er den Tabak zurückforderte, sei er von dem Mann mit beiden Händen

weggestoßen worden. Anschließend sei das Trio in Richtung Innenstadt weggerannt.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln, der

etwa 1,80 Meter groß ist und ein gepflegtes Äußeres hat.

Das Opfer wurde gebeten, für die Anzeigenaufnahme zur Dienststelle in der

Logenstraße zu kommen. Als der Mann kurz darauf dort eintraf, gab er jedoch an,

nicht mehr an dem Tabak interessiert zu sein und auch kein Interesse an einer

Strafverfolgung zu haben. Er müsse dringend nach Hause und sich um seine Katze

kümmern… |cri

Einbruch in Tagespflegeeinrichtung

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben am Wochenende eine

Tagespflegeeinrichtung im Pfeifertälchen heimgesucht. Die Diebe verschafften

sich auf noch unbekannte Weise Zugang in die Räumlichkeiten. Dort machten sie

sich an den Schränken zu schaffen. Sie brachen die Schränke auf und nahmen die

Kaffeekasse, sowie eine Geldkassette und einen Laptop mit. Sie erbeuteten

Bargeld im hohen zweistelligen Bereich. Der Gesamtschaden liegt bei circa 1.600

Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugen, die

Hinweise geben können oder zwischen Freitag, 9. Juli, 18:30 Uhr und Montag, 12.

Juli 5:40 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Forderungen immer erst prüfen!

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück nicht auf die Forderungen einer

Inkassogesellschaft ist ein Mann aus dem Stadtgebiet eingegangen. Wie der

70-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er zuletzt mehrere

Aufforderungen erhalten, einen angeblich noch offenen Betrag in Höhe von

mehreren hundert Euro zu bezahlen. Weil er sich aber sicher war, nichts gekauft

oder bestellt zu haben, ignorierte der Mann die Schreiben.

Als sich die Gesellschaft aber am Mittwoch erneut mit derselben Forderung

meldete, wurde es dem 70-Jährigen zu bunt. Zunächst fragte er bei dem

Inkassodienst nach, was es mit der „offenen Rechnung“ auf sich hat. Dabei erfuhr

der Mann, dass der Betrag auf eine Warenbestellung bei einem Onlinehändler

zurückgeht. Die Bestellung sollte über ein bekanntes Abrechnungsunternehmen

beglichen werden. Die bestellte Ware wurde an eine Adresse in Kaiserslautern

versandt – allerdings nicht die Adresse des 70-Jährigen – es ging jedoch im

Anschluss keine Zahlung ein.

Der Mann erstattete deshalb nun Anzeige wegen Betrugs, da offensichtlich jemand

seine Daten missbraucht hat. Die Ermittlungen laufen. |cri

Lkw-Kontrolle: Überladen und ungesicherte Ladung transportiert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei stoppte am Mittwoch auf der

Landstraße zwischen Mehlingen und Otterberg einen überladenen Lastwagen. Der

Schlepper transportierte einen Bagger. Weil der Fahrer das Arbeitsgerät auf

seinem Lkw nur unzureichend sicherte, musste der 36-Jährige an Ort und Stelle

zunächst nachbessern. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der

Lastwagen überladen sein könnte. Die Nachwiegung bestätigte: Abzüglich einer

Toleranz war das Gefährt um 23 Prozent überladen. Seine Fahrt durfte der

36-Jährige nicht fortsetzen. Die Polizei untersagte dies. Auf den Fahrer und den

Halter des Lkw kommen nun teure Bußgelder zu. Beide müssen zudem mit mindestens

einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. |erf

Verlorene Kreditkarte gefunden

Hannover – Kaiserslautern (ots) – Von Hannover nach Kaiserslautern – wie kam die

Kreditkarte in die Westpfalz? Am Dienstag gab ein 31-Jähriger eine Kreditkarte

bei der Polizei in der Gaustraße ab. Er hatte sie im Stadtgebiet gefunden. Die

Beamten ermittelten den Eigentümer im nordrheinwestfälischen Kreis Wesel. Wie

sich herausstellte, hatte er seinen Geldbeutel vor rund einem Monat in Hannover

verloren. Den Verlust zeigte er bei der örtlichen Polizei an. Die Kreditkarte

ließ er sperren. Wie nun die Karte in die Pfalz gelangte, ist nicht geklärt.

Vermutlich fand sie jemand in Hannover, nahm sie mit und „entsorgte“ sie in

Kaiserslautern. |erf

Einbruchversuch scheitert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben versucht, in ein

Geschäft in der Hauptstraße einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht, die

Ladentür aufzuhebeln und in die Geschäftsräume einzudringen. Gestohlen wurde

nichts.

Zurück blieben die entsprechenden Spuren an der Tür. Die Höhe des Sachschadens

ist nicht bekannt. Auch die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung

zu setzen. |cri

Fahrerflucht: Wer hat den Zettel geschrieben?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Schreiber eines

Zettels. Das Papier klemmte am Dienstag unterm Scheibenwischer eines Mercedes.

Der Mitteiler notierte den Hinweis zum Verursacher eines Unfalls am Samstag (10.

Juli 2021) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ludwigstraße. In

Zusammenhang mit dem Unfall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der

Fahrerflucht. Der Unfallverursacher hatte beim Ein- oder Ausparken den Mercedes

beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der

Verantwortliche weg. Die Polizei bittet nun den Schreiber des Zettels sich mit

den Beamten des Altstadtreviers in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden

ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 bei der Polizei

Kaiserslautern zu melden. |erf