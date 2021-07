Pfinztal – Brennendes Öl verursacht Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch angebrannte Speisen gerieten Teile der

Kücheneinrichtung in der Wöschbacher Straße in Pfinztal-Berghausen am

Donnerstagmorgen in Brand.

Gegen 9 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in Berghausen aus. Ein

Mädchen wollte sich Speisen auf dem Herd zubereiten und vergaß offenbar, dass

sie Fett erhitzt hatte. Dieses geriet wohl in Brand und zog Teile der

Kücheneinrichtung und eine Fensterlaibung in Mitleidenschaft. Glücklicherweise

wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Nur wenige Hausbewohner waren zu dieser Zeit in ihren Wohnungen, daher mussten

wohl nur drei Personen zum Verlassen des Hauses aufgefordert werden. Ärztliche

Versorgung musste niemand in Anspruch nehmen. Das Gebäude ist nach derzeitigem

Sachstand weiter bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 10.000

Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit 20 Personen im Einsatz, ein Rettungswagen war ebenfalls

vor Ort.

Östringen/Kraichtal-Oberöwisheim – Einbruch in Schule und Kindergarten

Östringen/Kraichtal-Oberöwisheim (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum

Mittwoch in eine Schule in der Burggartenstraße in Kraichtal-Oberöwisheim

eingebrochen und haben mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Um in das

Rektorat zu gelangen hebelten sie hierfür mehrere Türen auf. Der Sachschaden

beläuft sich auf einige hundert Euro. In der darauffolgenden Nacht war ein

Kindergarten in der Johann-Strauß-Straße in Östringen das Ziel von Langfingern.

Sie hatten sich auch hier gewaltsam Zutritt verschafft und mehrere Türen

aufgehebelt. In einem Büro demontierten die Täter einen Tresor und nahmen diesen

samt Inhalt von mehreren hundert Euro Bargeld mit. Die Beschäftigten bemerkten

den Einbruch am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr. Ob Tatzusammenhang besteht,

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche die Polizeiposten Östringen und

der Polizeiposten Kraichtal führen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07253 /

80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn oder mit den jeweiligen Polizeiposten

in Verbindung zu setzen.

Trauer um Landespolizeipfarrer a.D. Helmut Oeß

Karlsruhe (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe und mit ihm viele ehemalige

Kolleginnen und Kollegen trauern um den langjährigen Landespolizeipfarrer und

Kirchenrat Helmut Oeß, der am vergangenen Montag (12. Juli) in seinem

norddeutschen Wohnort Varel-Dangast im Alter von 99 Jahren verstarb.

Das Polizeimusikkorps verbindet mit Helmut Oeß eine besondere Beziehung:

Vor knapp 40 Jahren, am 26. September 1981, feierte Helmut Oeß seinen 60.

Geburtstag und das Freizeitmusikkorps beehrte ihn mit einem Ständchen. Dies war

der erste Auftritt des im Mai gegründeten Orchesters. In der Folgezeit spielte

das Musikkorps bei mehreren Polizeigottesdiensten und so auch im Jahr 1987 beim

ökumenischen Abschiedsgottesdienst für Helmut Oeß. Diesen feierte er gemeinsam

mit seinem befreundeten katholischen „Amtsbruder“, Landespolizeidekan Hansjörg

Faller, in der vollbesetzten Karlsruher Christuskirche. Landespolizeipräsident

Dr. Alfred Stümper bezeichnete ihn dabei als einen „langjährigen Begleiter, der

zu uns gehört hat“. Oeß habe den Polizeibeamten geholfen zu lernen, so zu

handeln, dass sie ihr Tun sowohl vor Gott als auch vor dem Gesetz rechtfertigen

könnten.

Helmut Oeß wirkte in den 1970er und -80er Jahren im badischen Landesteil als

evangelischer Polizeipfarrer. Der Geistliche war wegen seiner Menschlichkeit und

seines Humors bei den Polizeibediensteten überaus beliebt. Zur besonderen

Beliebtheit trugen auch seine alljährlich verschickten Weihnachtsgrüße bei, die

er stets feinsinnig in humorvollen Versen geschrieben hatte. Diese Jahresgrüße

veröffentlichte er nach seiner Pensionierung in einem Buch mit dem

beziehungsreichen Titel „Dazwischen steht die Polizei“. Seine eigene Berufswelt

nahm er augenzwinkernd in einem Büchlein „Das entbäffnete Pfäffchen“ mit

Limericks auf’s Korn, außerdem verfasste er zahlreiche Texte und Lieder für

Gottesdienste, Theater und Kabarett.

Vor seiner Zeit als Polizeipfarrer war Helmut Oeß zwölf Jahre Militärpfarrer bei

der Bundeswehr.

Karlsruhe- Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack geklaut

Karlsruhe (ots) – Einen Rucksack mit persönlichem Inhalt hat ein bislang

Unbekannter am Dienstagabend im Stadtteil Grünwinkel aus einem Pkw gestohlen.

Zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr schlug der Dieb die hintere Scheibe des in der

Durmersheimer Straße, Höhe Hausnummer 153 geparkten Pkw ein. Den im Innenraum

aufgefundenen Rucksack nahm der Dieb kurzerhand an sich und machte sich

anschließend aus dem Staub.

Zeugen die im Bereich der Durmersheimer Straße verdächtigte Beobachtungen

gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0724

6663611 zu melden.

Karlsruhe – Heckscheibe an geparkten Pkw eingeschlagen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw kam es am

Mittwochabend in der Karlsruher Oststadt. Dabei richtetet der Täter einen

Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Das Fahrzeug wurde gegen 14:30 Uhr durch die Fahrzeughalterin in der

Dunantstraße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt. Gegen 21:30 Uhr wurde sie durch

eine Anwohnerin auf den Schaden an der Heckscheibe ihres Twingos aufmerksam

gemacht.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer

0721 967180 zu melden.

Karlsbad – Diebstahl von Werkzeug

Karlsruhe (ots) – Hochwertige Werkzeuge und Maschinen wurden in der Nacht von

Sonntag auf Montag aus einer Halle auf dem Gelände der Aussiedlerhöfe Im Steinig

gestohlen.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr,

bis Montag, 7 Uhr, Zugang zu einer Fahrzeughalle. Dort brach er mehrere

Blechschränke mittels eines Schraubendrehers auf und entwendete die dort

gelagerten Maschinen und Werkzeuge.

Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro.