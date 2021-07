Mannheim: 44-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, am Mittwochabend, 14.07.2021, im Stadtteil

Innenstadt versucht zu haben, einen 43-jährigen Mann durch Messerstiche zu

töten.

Der Tatverdächtige hielt sich am 14.07.2021 in einem Lokal im Quadrat H 3 auf.

Gegen 20:34 Uhr begab er sich an den Tisch des 43-jährigen Geschädigten und

forderte ihn auf, mit ihm das Lokal zu verlassen. Vor dem Lokal soll es zunächst

zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, die in eine Rangelei

gemündet haben soll. Im weiteren Verlauf soll der 44-Jährige schließlich ein

Messer gezogen und zweimal im Bereich des Oberkörpers auf den Geschädigten

eingestochen haben, der lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nachdem anwesende

Zeugen den Tatverdächtigen von dem Geschädigten gedrängt hatten, ließ er das

Messer fallen und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte jedoch noch in Tatortnähe

durch eine Polizeistreife festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 44-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der

Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Wiesloch/Obrigheim/Frankfurt/Kaiserslautern/Koblenz: 20-jährige Jennifer B. Dank einer Zeugin wohlbehalten im PZN zurück;

Heilbronn (ots) – Wiesloch/Obrigheim/Frankfurt/Kaiserslautern/Koblenz – Die Fahndung nach der 20-jährigen Jennifer B. ist erledigt.

Die 20-Jährige wurde am frühen Donnerstagnachmittag am Mannheimer Hauptbahnhof

aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung von einer Zeugin erkannt und zunächst

Beamten der Bundespolizei übergeben. Von dort wurde die Rückfahrt nach Wiesloch

durch das Polizeirevier MA-Oststadt organisiert. Wo sich die 20-Jährige seit

Sonntagnachmittag aufgehalten hatte, ist bislang noch nicht bekannt. Die

Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Mannheimer-Vogelstang: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch zwischen

10:35 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kurpfalz-Centers in der

Spreewaldallee. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim

Ausparken, einen geparkten roten Skoda Karoq und entfernte sich anschließend

einfach vom Unfallort ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Käfertal, unter der Telefonnummer

0621-718490, zu melden.

Mannheim-Käfertal: Unfall bei schlechten Witterungsbedingungen – 11.000EUR Sachschaden

Mannheim-Käfertal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 13:45

Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße / Deidesheimer Straße. Ein 34-Jährige

BMW-Fahrerin bog an der Grünlicht zeigenden Ampel, von der Deidesheimer Straße

nach links in die Mannheimer Straße, ab, als sie mit einem 28-Jährigen

Skoda-Fahrer kollidierte. Der Fahrer des Skoda, welcher die Mannheimer Straße

von der Kallstadter Straße kommend in Fahrtrichtung B38 befuhr versuchte bei

Gelblicht der Ampel sein Auto zum Stehen zu bringen, was vermutlich aufgrund den

Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit nicht gelang, sodass er

in den Kreuzungsbereich rutschte und mit der 34-Jährigen kollidierte. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 11.000EUR.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Unfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Eine verletzte Person und beträchtlicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf

der Friesenheimer Insel. Ein 50-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem

Lkw-Anhänger-Gespann auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Diffenéstraße

unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Anhänger, nach derzeitigem

Erkenntnisstand aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und

geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß der mit einem Traktor, der zwei voll

beladene Anhänger zog, zusammen. Der 59-jährige Fahrer des Traktors erlitt dabei

Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Der Traktor wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr

fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund

60.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräum- und

Reinigungsarbeiten war die Otto-Hahn-Straße bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet. Es ergaben sich keine

nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.