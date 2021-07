Helmstadt-Bargen/Helmstadt: Verkehrsunfall zwischen Kleinlaster und Pkw; zwei Verletzte

Helmstadt-Bargen/Helmstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Donnerstagnachmittag nahe Helmstadt wurden zwei Personen verletzt. In der

Kreuzung Epfenbacher Straße/Helmstadter Straße (L 530) kam es gegen 14.45 Uhr,

zu einer Kollision zwischen einem 67-jährigen Klein-Lkw-Fahrer und einem

25-jährigen Seat-Fahrer. Der 67-Jährige wollte die Helmstadter Straße in

Richtung Tankstelle überqueren und übersah dabei die Vorfahrt des 25-Jährigen,

der von Epfenbach nach Helmstadt unterwegs war. Beide Männer wurden durch den

Aufprall verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000.- Euro. Der Seat musste abgeschleppt

werden. Der Lkw war noch bis zur nächsten Werkstatt fahrbereit.

Sinsheim-Reihen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden; keine Verletzte

Sinsheim-Reihen (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag im

Ortsteil Reihen entstand ein Sachschaden von über 10.000.- Euro.

Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war kurz nach 17 Uhr in der Louis-Goos-Straße auf

den vorausfahrenden Volvo eines 42-Jährigen aufgefahren und schob diesen auf den

davor ebenfalls abbremsenden Skoda eines 55-Jährigen auf. Verletzt wurde

niemand. Es kam bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 18 Uhr nur zu geringen

Verkehrsbeeinträchtigungen in der Ortsdurchfahrt von Reihen.

Angelbachtal-Michelfeld: Kindergarteneinbruch; Zeugen gesucht

Angelbachtal-Michelfeld (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht

von Mittwoch auf Donnerstag in den Kindergarten in der „Dorfmitte“ in Michelfeld

ein und entwendete einen geringen Geldbetrag.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Eindringling zunächst über

einen Stabmattenzaun gestiegen und so auf das Grundstück gelangt. Anschließend

brach er mehrere Türen und Schränke auf und hinterließ einen bislang noch nicht

bezifferbaren Sachschaden.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur

Spurensicherung eingesetzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Montag, 21:00 Uhr bis

Mittwoch, 09:30 Uhr wurde gleich in vier Gartenhütten im Kleingartenverein

Ladenburg an der Heddesheimer Straße eingebrochen.

Die Täterschaft betrat die unverschlossene Anlage und hebelte in der Folge mit

einem unbekannten Werkzeug die Zugangstüren zu mehreren Gartenhütten auf. Auf

zwei Grundstücken brachen die Unbekannten zusätzlich die dortigen

Werkzeugschuppen auf, indem sie die angebrachten Vorhängeschlösser gewaltsam

aufzwickten. Bislang ist nur bekannt, dass aus einer Gartenhütte ein

Mobiltelefon mit Zubehör entwendet wurde. Der verursachte Gesamtsachschaden wird

derzeit auf rund 2100 Euro geschätzt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Kleingartenbesitzer

geschädigt wurden. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können

sowie weitere Geschädigte, sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schrebergärten – Polizei bittet um Hinweise

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte brachen im

Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 10:30 Uhr in zwei Gartenhütten in

der Stamitzstraße/Kleine Krautgärten ein und entwendete aus diesen mehrere

Gegenstände.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zunächst über das Eingangstor

gewaltsam Zutritt zu einem der beiden Gartengrundstücke. In der Folge gelang der

Einbrecher dann durch das Beschädigen einer Umzäunung auf das angrenzende

Nachbargrundstück. Entwendet wurden neben einem Mähroboter im Wert von rund 1500

Euro auch ein Stuhl sowie eine Weinflasche.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet deshalb Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der

Tel.: 06202 2880 zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Auto gestreift – 5.000 EUR Sachschaden

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 19 Uhr in der Jakob-Ruppert-Straße. Ein 38-Jähriger Mercedes-Fahrer war

auf der Jakob-Ruppert-Straße in Fahrtrichtung Grenzhöfer Straße unterwegs, als

ihm ein weißer Transporter entgegenkam. Als der Transporter an ihm vorbeifuhr

verschätze sich der 38-Jährige bezüglich der Fahrbahnbreite und streifte einen

am Straßenrand geparkten Volvo. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden

beträgt rund 5.000 EUR.