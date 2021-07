Herborn-Merkenbach: Kontrolle über Audi verloren

Um 01:58 Uhr fuhr ein 20-Jähriger in der vergangenen Nacht (15.07.2021) mit seinem Audi auf der Landesstraße 3046 von der Anschlussstelle Herborn Süd kommend in Richtung Merkenbach. Etwa 50 Meter vor der Einmündung verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über seinen A6, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über zwei Verkehrsinseln und prallte schließlich gegen einen Zaunpfeiler des angrenzenden Gewerbegrundstücks. Der Unfallfahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,81 Promille. Der 20-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt dem Audi-Fahrer Blut. Der Gesamtunfallschaden wird mit 11.000 Euro beziffert.

Ehringshausen-Katzenfurt: Kontrollen auf der A45

Gestern (14.07.2021) kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, gemeinsam mit Kollegen der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises, auf der Autobahn 45 in Höhe der Raststätte Katzenfurt in Fahrtrichtung Süden. Ab 05:00 Uhr nahmen sie insbesondere Lkws, die Waren von Verteilerzentren zu den Endkunden transportieren, unter die Lupe. Diese Fahrzeuge waren in den letzten Monaten verstärkt wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung und die Lenk- und Ruhezeiten aufgefallen. Zehn Fahrzeugen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Erst nachdem die Lkw-Fahrer ihre Ladung zum Teil aufwendig nachgesichert bzw. umgeladen hatten, durften sie ihre Fahrt fortsetzen. 13 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten stellten die Ordnungshüter fest. 16 Verantwortliche müssen mit einer Anzeige im Gefahrgutrecht rechnen. Die Beamten stellten unter anderem ungesicherte Kanister auf einer Ladefläche fest. Fünf Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren, da ihre Ladung mangelhaft oder überhaupt nicht gesichert war. Bei vier LKWs wurden technische Mängel festgestellt, die Fahrzeughalter müssen diese zeitnah beheben. Bei einem Unternehmen war die Erlaubnis für den Güterverkehr abgelaufen. Es folgt eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Güterkraftverkehrsgesetz.

Das erschreckende Ergebnis der Kontrolle: Von 27 kontrollierten Lkws wurden 81 Prozent beanstandet. Auch in Zukunft werden die Autobahnpolizisten ihre Kontrollen fortführen.

Wetzlar- Fiat Punto zerkratzt

Offenbar mit einem Stein zerschmetterten Unbekannte die Scheibe eines Fiats. Der schwarze Punto stand am Mittwoch (14.07.2021) zwischen 16:00 Uhr und 21:50 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Landesstraße 3451. In diesem Zeitraum schlugen die Vandalen die Scheibe der Fahrertür ein und beschädigten die Windschutzscheibe. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Roller gestohlen

Diebe hatten es offensichtlich auf einen weinroten Motorroller des Herstellers Hyosong abgesehen. Zwischen Dienstag (13.07.2021), 22:00 Uhr und Mittwoch (14.07.2021), 14:00 Uhr stahlen die Unbekannten das Zweirad von einem Hof im Schwalbengraben. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwalbengrabens aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.