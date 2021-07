Werkzeuge aus PKW entwendet,

Mainz-Kastel, In der Witz, Dienstag, 13.07.2021, 17:00 Uhr – Mittwoch,

14.07.2021, 07:50 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich unbekannte Täter in

Kastel in der Straße „In der Witz“ an einem PKW zu schaffen und entwendeten aus

diesem Elektromaschinen im Wert von mehreren Hundert Euro. Der

Fahrzeugverantwortliche stellte gestern gegen 07:50 Uhr fest, dass sein Fiat

Panda von Unbekannten geöffnet worden war und aus dem Innenraum unter anderem

ein Bohrhammer und eine Bohrmaschine der Marke Bosch fehlten. Täterhinweise

liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Mehrere Kellerverschläge gewaltsam geöffnet, Wiesbaden, Bierstadter Straße,

Dienstag, 13.07.2021, 17:45 Uhr – Mittwoch, 14.07.2021, 06:40 Uhr

(he)Gestern Morgen mussten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der

Biertadter Straße feststellen, dass unbekannte Täter über Nacht elf

Kellerverschläge gewaltsam geöffnet hatten. Teilweise kam es dabei zu

Sachbeschädigungen. Bis dato steht noch nicht abschließend fest, was aus den

Kellerparzellen entwendet wurde und welcher Gesamtschaden entstand. Das 4.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (0611) 345-2440

um Hinweise.

Roller gestohlen,

Wiesbaden-Dotzheim, Felsenstraße, Dienstag, 13.07.2021, 23:30 Uhr – Mittwoch,

14.07.2021, 11:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen in

der Felsenstraße in Dotzheim abgestellten Motorroller im Wert von circa 750

Euro. Der Roller des Typs Wangye, ZSL wurde am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr auf

der Straße vor der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellt. Gestern, gegen

11:00 Uhr war der Roller dann verschwunden. Das Zweirad hat eine schwarz/orange

Farbgebung. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2540 sich zu melden.

Mann mit offener Hose begegnet,

Wiesbaden, Am Kloster Klarenthal, Mittwoch, 14.07.2021, 20:05 Uhr

(he)Gestern Abend begegnete eine Spaziergängerin in der Feldgemarkung im Bereich

des Kloster Klarenthals einem Mann, welcher seine Hose geöffnet hatte und

dadurch einen freien Blick auf seinen Intimbereich gewährte. Die Wiesbadenerin

war um 20:05 Uhr in der Gemarkung zwischen dem Kloster Klarenthal und dem

Fasanerieweg unterwegs. Hier begegnete sie dem Mann. Dieser sprach die Dame

nicht an und unternahm auch keine konkreten Handlungen. Auf die Spaziergängerin

machte der Fremde jedoch einen verwirrten Eindruck. Weiterhin sei er circa 40

Jahre alt und 1,85 m – 1,90 m groß gewesen. Er habe dunkle Haare, einen

schwarzen Pulli mit Reißverschluss sowie eine graue Jeans getragen. Laut der

Mitteilerin habe er ein „arabisches Erscheinungsbild“ gehabt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen

oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611>) 345-0 zu melden.

Verkehrskontrolle auf Theodor-Heuss-Brücke, Mainz-Kastel, Einmündung

Rheinufer Mittwoch, 14.07.2021, 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Gestern wurde durch die Polizei in Mainz-Kastel an der Theodor-Heuss-Brücke eine

Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Zweirad und Ablenkung durchgeführt. In

der Summe wurden nahe des Kasteller Bahnhofs 64 Fahrzeuge kontrolliert. Auf

Grund der Witterungsverhältnisse war nur mäßiger Zweiradverkehr zu verzeichnen.

In fünf Fällen wurden an Klein- und Leichtkrafträdern Ordnungswidrigkeiten und

Fahrzeugmängel festgestellt und verfolgt. In zwei weiteren Fällen war die

Betriebserlaubnis an Motorrädern auf Grund von Manipulationen erloschen. Dabei

handelte es sich in einem Fall um einen 16-jährigen Mainzer, der an seinem

YAMAHA Kraftrad bis 125 ccm³ unzulässige Brems- und Kupplungshebel verbaut

hatte. Insbesondere bei Bremshebeln handelt es sich um sicherheitsrelevante

Bauteile eines Kraftrads. Weichen diese genehmigungspflichtigen Handbremshebel

von den Originalteilen des Fahrzeugherstellers ab, muss eine Prüfung und

Genehmigung der Bauart und Materialbeschaffenheit erfolgen. In der Regel erfolgt

diese Prüfung und Genehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Im vorliegenden

Fall bestand ein solcher Nachweis nicht. Die Fahrzeugteile stammten aus Fernost

und wurden augenscheinlich keiner Prüfung unterzogen. Das Krad wurde vor Ort

stillgelegt.

Bei einem 19-jährigen Wiesbadener wurden zudem diverse leistungssteigernde

Manipulationen an seinem Kraftrad festgestellt. Zum einen hatte er einen offenen

Luftfilter an seinem Kraftrad verbaut, der für die Verwendung im öffentlichen

Straßenverkehr nicht zugelassen ist. Ein unzulässiges Motor-Steuermodul sowie

ein Schaltautomat aus dem Motorradrennsport, ein sogenannter Quickshifter,

wurden ebenfalls entdeckt. Der Quickshifter ermöglicht das Hochschalten ohne die

Kupplung zu betätigen. Zum Zwecke einer Gutachtervorführung wurde das Krad

sichergestellt und abgeschleppt. (siehe Lichtbild)

Des Weiteren wurde in 44 Fällen die verbotswidrige Nutzung eines Handys

festgestellt. Dabei handelte es sich in 43 Fällen um Kfz-Führer, in einem Fall

um einen Fahrradfahrer.

Luftgestützte Höhenrettung im Hochwassergebiet im Einsatz

Feuerwehr Wiesbaden

Am Vormittag sind Spezialkräfte der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Wiesbaden mit Hubschraubern der Polizeifliegerstaffel Hessen in das Überschwemmungsgebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz geflogen worden. Die Einsatzkräfte sollen in den vom Hochwasser besonders betroffenen Landkreisen bei Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen unterstützen.

Bereits am gestrigen Abend um 19:30 Uhr erfolgte der erste Einsatz von zwei Höhenrettern der Feuerwehr Wiesbaden gemeinsam mit einem Hubschrauber. Im Landkreis Ahrweiler konnten die Höhenretter an der Seilwinde des Hubschraubers hängend und unter teils widrigsten Bedingungen mehrere Menschen retten, die von den Wassermassen in ihren Häusern, in Fahrzeugen oder auf Bäumen sitzend eingeschlossen waren.

Zum aktuellen Zeitpunkt bitten wir darum von Presseanfragen zu diesem Einsatz abzusehen.

Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 57-Jährigem aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – (fh)Die am Dienstag, dem 13.07.2021, veröffentlichte

Vermisstenfahndung nach einem 57-jährigen Mann aus Wiesbaden wird hiermit

zurückgenommen. Der Vermisste konnte durch die Polizei angetroffen und zur

weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Schockanrufe im Rheingau-Taunus-Kreis – Die Polizei warnt Donnerstag, 15.07.2021

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurden der Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Rheingau-Taunus-Kreis gemeldet. Mindestens zehn Bürgerinnen und Bürger wurden dabei kontaktiert. Die Täter hatten es jedes Mal auf deren Geld abgesehen. In allen bekannt gewordenen Fällen handelten, die oftmals älteren Angerufenen, vorbildlich und beendeten vorzeitig die Telefonate oder konnten durch ihr Misstrauen die Täter verschrecken.

Da aktuell wieder vermehrt Betrüger unterwegs sind, informiert das Polizeipräsidium Westhessen erneut:

Die Maschen sind oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Straftäter versuchen ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen. Der „Microsoft-Mitarbeiter“ berichtet von einem angeblichen Hackerangriff auf den Computer der Angerufenen. Natürlich kann der Anrufer seinem Opfer helfen. Es werden Sicherheitspakete angeboten, welche das Opfer käuflich erwerben soll. Aus Angst vor einem Datenverlust oder einem blockierten Rechner wird dann bereitwillig Geld überwiesen, in der Hoffnung geholfen zu bekommen. Bei einer anderen Variante verschafft sich der Anrufer sogar Zugriff auf den Computer des Opfers und tätigt dann Überweisungen im Onlinebanking; natürlich zu seinen eigenen Gunsten. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Auch Enkeltrickbetrüger sind telefonisch auf der Suche nach Opfern. So auch heute geschehen. Die angebliche „Enkelin“ hatte angerufen und erzählt, dass sie einen Verkehrsunfall hätte und nun großen Ärger bekomme, wenn sie dem Unfallgegner nicht schnell Geld gebe. Immer wieder ist es die gleiche Story: „Ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten“, „Ich brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung“, „Ich sitze beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen“,

Auch die Betrugsmasche der „falschen Polizeibeamten“ kommt oft zum Vorschein. Denken sie immer daran: Echte Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt.

In allen Fällen gilt: Gespräch sofort beenden und den richtigen Enkel oder Bekannten zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer Nummer, welche Ihnen am Telefon vielleicht genannt wird, sondern mit der Ihnen bekannten Nummer! Auch wenn der „Enkel“ die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar in einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Sie rufen nur die Ihnen bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können Sie sich vor den Betrügern schützen.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Rüdesheim, Rheinstraße, Mittwoch, 14.07.2021, 10:00 Uhr

(fh)Gestern Mittag gab sich ein unbekannter Täter als Mitarbeiter einer Software-Firma aus und gelangte so an das Geld einer 25-jährigen. Die Rüdesheimerin wurde telefonisch durch den angeblichen Mitarbeiter von Microsoft kontaktiert, welcher sich im Verlauf des Gesprächs Zugriff auf den Computer der jungen Frau verschaffte. Dort gelang es ihm, einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der 25-Jährigen unrechtmäßig abzuheben. Der fehlende Betrag wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Elektrofahrrad aus Garage gestohlen,

Eltville, Wiesweg, Mittwoch, 14.07.2021, 00:01 Uhr bis 08:30 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage im Eltviller Wiesweg entwendet. Die unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück der Geschädigten, öffneten eine Garage und stahlen dort das Zweirad der Marke Zündapp in den Farben schwarzblau im Wert von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss gelang dem Täter oder der Täterin unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten, Eltville, Roßpfad, Mittwoch, 14.07.2021, 10:30 Uhr

Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Roßpfads in Eltville, bei dem sich ein Unfallbeteiligter verletzte. Zuvor befuhr ein 50-Jähriger mit seinem 28-jährigen Beifahrer die Straße „Am Roßpfad“ und hielt mit seinem Ford Transit vor einem Fußgängerüberweg an. Ersten Ermittlungen zufolge übersah eine 71-Jährige den stehenden Ford und fuhr mit ihrem Skoda Fabia auf das Heck auf. Hierbei verletzte sich der Mitfahrer des Transit leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden – 30-Jähriger aus dem Rheingau vermisst

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Seit Mittwoch, dem 07.07.2021, wird der 30 Jahre alte

Marcel Bonn aus einer Klinik im Rheingau vermisst. Der Vermisste kehrte am

Vormittag des 07.07.2021 nicht zur Klinik zurück und wurde seitdem nicht mehr

gesehen. Es liegen Hinweise vor, dass sich der Vermisste im Bereich Rüdesheim

oder Geisenheim aufhalten könnte. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die

Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden

des Vermissten.

Der 30-Jährige ist circa 190 cm groß, hat eine sportliche und schlanke Figur und

trug seine braunen Haare in der Vergangenheit sehr kurz. Zuletzt habe er eine

Jeansjacke, eine Jeanshose und schwarze Sportschuhe getragen.

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort des Vermissten wird gebeten, umgehend die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede

andere Polizeidienststelle zu informieren und nicht eigenständig auf ihn

zuzugehen.

Mehrere Schockanrufe im Rheingau-Taunus-Kreis – Die

Polizei warnt Donnerstag, 15.07.2021

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurden der Polizei im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Westhessen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen im

Rheingau-Taunus-Kreis gemeldet. Mindestens zehn Bürgerinnen und Bürger wurden

dabei kontaktiert. Die Täter hatten es jedes Mal auf deren Geld abgesehen. In

allen bekannt gewordenen Fällen handelten, die oftmals älteren Angerufenen,

vorbildlich und beendeten vorzeitig die Telefonate oder konnten durch ihr

Misstrauen die Täter verschrecken.

Da aktuell wieder vermehrt Betrüger unterwegs sind, informiert das

Polizeipräsidium Westhessen erneut:

Die Maschen sind oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die

Straftäter versuchen ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen

und daraus Kapital zu schlagen. Der „Microsoft-Mitarbeiter“ berichtet von einem

angeblichen Hackerangriff auf den Computer der Angerufenen. Natürlich kann der

Anrufer seinem Opfer helfen. Es werden Sicherheitspakete angeboten, welche das

Opfer käuflich erwerben soll. Aus Angst vor einem Datenverlust oder einem

blockierten Rechner wird dann bereitwillig Geld überwiesen, in der Hoffnung

geholfen zu bekommen. Bei einer anderen Variante verschafft sich der Anrufer

sogar Zugriff auf den Computer des Opfers und tätigt dann Überweisungen im

Onlinebanking; natürlich zu seinen eigenen Gunsten. Die Polizei warnt dringend

davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen

Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von

Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Auch

Enkeltrickbetrüger sind telefonisch auf der Suche nach Opfern. So auch heute

geschehen. Die angebliche „Enkelin“ hatte angerufen und erzählt, dass sie einen

Verkehrsunfall hätte und nun großen Ärger bekomme, wenn sie dem Unfallgegner

nicht schnell Geld gebe. Immer wieder ist es die gleiche Story: „Ich bin gerade

in finanziellen Schwierigkeiten“, „Ich brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf

einer Eigentumswohnung“, „Ich sitze beim Notar und mit einer Überweisung ist

etwas schiefgelaufen“,

Auch die Betrugsmasche der „falschen Polizeibeamten“ kommt oft zum Vorschein.

Denken sie immer daran: Echte Polizisten fragen am Telefon nicht nach

Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen

gegenüber als Polizeibeamter ausgibt.

In allen Fällen gilt: Gespräch sofort beenden und den richtigen Enkel oder

Bekannten zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer Nummer, welche Ihnen am

Telefon vielleicht genannt wird, sondern mit der Ihnen bekannten Nummer! Auch

wenn der „Enkel“ die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar in

einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Sie rufen nur die Ihnen

bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können Sie

sich vor den Betrügern schützen.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Rüdesheim, Rheinstraße, Mittwoch,

14.07.2021, 10:00 Uhr

(fh)Gestern Mittag gab sich ein unbekannter Täter als Mitarbeiter einer

Software-Firma aus und gelangte so an das Geld einer 25-jährigen. Die

Rüdesheimerin wurde telefonisch durch den angeblichen Mitarbeiter von Microsoft

kontaktiert, welcher sich im Verlauf des Gesprächs Zugriff auf den Computer der

jungen Frau verschaffte. Dort gelang es ihm, einen niedrigen vierstelligen

Betrag vom Konto der 25-Jährigen unrechtmäßig abzuheben. Der fehlende Betrag

wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Elektrofahrrad aus Garage gestohlen,

Eltville, Wiesweg, Mittwoch, 14.07.2021, 00:01 Uhr bis 08:30 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage im

Eltviller Wiesweg entwendet. Die unbekannten Täter begaben sich auf das

Grundstück der Geschädigten, öffneten eine Garage und stahlen dort das Zweirad

der Marke Zündapp in den Farben schwarzblau im Wert von etwa 1.000 Euro. Im

Anschluss gelang dem Täter oder der Täterin unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten, Eltville, Roßpfad, Mittwoch,

14.07.2021, 10:30 Uhr

Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Roßpfads

in Eltville, bei dem sich ein Unfallbeteiligter verletzte. Zuvor befuhr ein

50-Jähriger mit seinem 28-jährigen Beifahrer die Straße „Am Roßpfad“ und hielt

mit seinem Ford Transit vor einem Fußgängerüberweg an. Ersten Ermittlungen

zufolge übersah eine 71-Jährige den stehenden Ford und fuhr mit ihrem Skoda

Fabia auf das Heck auf. Hierbei verletzte sich der Mitfahrer des Transit leicht

und wurde zur weiteren Behandlung in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.