Wohnungsbrand im Bahnhofsviertel – Menschen gerettet

Feuerwehr Frankfurt am Main

Sowohl für Außenstehende als auch Betroffene eine hoch dramatische Situation am Morgen. Daher waren auch eine Vielzahl von Anrufen bei der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr zu verzeichnen.

Aus einem Mehrfamilienwohnhaus in der Gutleutstraße drang dichter Brandrauch und an einigen Fenstern des Hauses zeigten sich hilfesuchend Menschen. Dementsprechend entsandte die Leitstelle gegen 09:00 zahlreiche Einsatzkräfte dorthin. Über eine Drehleiter wurden zunächst vier Personen evakuiert, anderen Betroffenen wurde aufgetragen während der Löscharbeiten in Ihren Wohnungen zu bleiben, sofern noch kein Rauch eingedrungen sei.

Das Feuer in der Wohnung im ersten Obergeschoss konnte rasch gelöscht werden und nachdem die Entrauchung erste Erfolge zeigte wurden auch alle anderen Hausbewohner durch den Treppenraum evakuiert und dem Notarzt und Rettungsdienstpersonal zur ambulanten Begutachtung vorgestellt.

19 Personen wurden auf Rauchgasintoxikation getestet und danach zwei in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Mehrere Wohnungen sind vorübergehend nicht bewohnbar und die Betroffenen anderweitig untergebracht worden. Brandursache und Höhe des Sachschadens ermittelt die Polizei

Frankfurt-Sachsenhausen: Unbeteiligter stört Polizeikontrolle und geht Polizisten tätlich an

Frankfurt (ots) – (em) In der Nacht von gestern (14.07.2021) auf heute

(15.07.2021) hat ein Unbeteiligter eine Polizeikontrolle massiv gestört. Der

19-jährige Mann beleidigte einen Polizisten und leistete Widerstand gegen die

polizeilichen Maßnahmen. Sowohl der Polizist, als auch der 19-Jährige zogen sich

dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 00.20 Uhr befand sich eine Polizeistreife in der Schweizer Straße und

führte eine Kontrolle wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt durch. Dies

schien einem Bekannten des Autofahrers nicht zu gefallen. Er redete permanent

dazwischen und kam den Beamten sehr nahe. Um dem Treiben ein Ende zu setzen,

sprach die Streife einen Platzverweis aus. Dies schien dem 19-Jährigen jedoch

noch weniger zu gefallen, so dass er nun einen der Polizisten mit den Worten „Du

Wichser!“ beleidigte. Als die Polizisten daraufhin eine Identitätsfeststellung

durchführen wollten, leistete der 19-jährige Mann Widerstand gegen die

polizeilichen Maßnahmen, wodurch ein Beamter zu Boden fiel und sich leicht

verletzte. Schlussendlich gelang es, den jungen Mann festzunehmen. Hierbei fiel

der Polizist jedoch erneut zu Boden; so auch der 19-Jährige. Dabei verletzte

sich der Tatverdächtige, welcher zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein

Krankenhaus verbracht wurde.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße Juli 2021: Babenhäuser Landstraße, Züricher Straße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz

Frankfurt-Nordwest, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Ludwig-Landmann-Straße Juli 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach Juli 2021: Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Mörfelder Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße Juli 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer

Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen verständigten am Donnerstag, den 15. Juli 2021,

gegen 00.50 Uhr, die Polizei und teilten mit, dass sich eine unbekannte Person

an Autos in der Oskar-Sommer-Straße zu schaffen mache.

Einer Funkstreife des 8. Polizeirevieres gelang daraufhin die Festnahme eines

21-jährigen Mannes. Dieser hatte noch versucht, zu flüchten, konnte aber

eingeholt und festgenommen werden. Während des Fluchtversuches hatte er sich

seiner Beute (AirPods) zu entledigen versucht. Diese konnten jedoch aufgefunden

und sichergestellt werden. Bei dem Beschuldigten konnte zudem noch ein Nothammer

in der Hosentasche festgestellt werden. Vermutlich mit diesem Werkzeug hatte er

zuvor an zwei in der Oskar-Sommer-Straße abgestellten Pkw (Mercedes-Benz GLC und

Mercedes-Benz A-Klasse) die Scheiben eingeschlagen.

Frankfurt-Frankfurter Berg: Feuer auf Balkon

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen verständigten am Mittwoch, den 14. Juli 2021,

gegen 16.00 Uhr, die Rettungskräfte über den Brand auf einem Balkon eines

Mehrfamilienhauses im Margeritenweg. Durch die Flammen wurden das Fenster,

Balkonmöbel und Kleintierbedarf beschädigt. Das Fenster war durch die

Hitzeeinwirkung geborsten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die

Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen, der

Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 4.000 EUR. Personen wurden nicht

verletzt.

Frankfurt-Innenstadt: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 14. Juli 2021, gegen 20.15 Uhr, kam es

durch Beamte des 1. Polizeirevieres zur Festnahme eines 25-jährigen Mannes an

der Ecke Kaiserstraße/Elbestraße.

Der 25-Jährige wird beschuldigt, nur wenige Minuten zuvor, mit einem

Pflasterstein gegen die Stützpfeiler der Euroskulptur auf dem Willy-Brandt-Platz

eingeschlagen zu haben. Im Anschluss warf er den Stein mehrfach gegen die

höhergelegene Verglasung. Solange, bis der Stein stecken blieb. Der 25-Jährige

kommt aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Vergesslichkeit wird zum Verhängnis – Rumäne lässt Geldbörse mit falschem Führerschein an Passkontrolle liegen

Weil er in der Aufregung seine Geldbörse samt falschem Führerschein an der Passkontrolle vergaß, ermittelt die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt nun gegen einen 54-jährigen Rumänen. Bei seiner Ankunft aus Bukarest / Rumänien legte der Mann am 14. Juli den kontrollierenden Beamten zunächst seinen rumänischen Personalausweis vor. Sein Portemonnaie, in dem er seine Bank- und Identitätsdokumente aufbewahrte, vergaß er anschließend auf der Ablage des Passkontrollschalters, wo es die Kontrollbeamten kurz darauf entdeckten. Um das Fundstück seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben, öffneten die Bundespolizisten die liegengebliebene Geldbörse und staunten nicht schlecht, als sie einen totalgefälschten deutschen Führerschein darin fanden. Offenbar war der 54-Jährige Besitzer von der Qualität der Fälschung sehr überzeugt, denn nur kurze Zeit später meldete er sich auf der Wache um seinen Verlust anzuzeigen. Umso überraschter zeigte er sich, als die Beamten ihn zur Vernehmung baten, den falschen Führerschein sicherstellten und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen einleiteten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise nach Marseille fortsetzen.