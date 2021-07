Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Baustelle geplündert

Aus einem Rohbau sind am frühen Dienstagmorgen im Neubaugebiet „Am Römerlager“ diverse Baumaterialien und -Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Zwischen 2 Uhr und 8 Uhr nahmen die Diebe unter anderem einen Industriesauger, eine Fliesenschneidemaschine sowie etwa 160 qm Parkett mit. Aufgrund des hohen Eigengewichts ihrer Beute ist diese mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein mitgebrachtes Fahrzeug geladen- und weggeschafft worden. Mögliche Zeugen, denen dort im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/5460-0.

Büdingen: Öl gelangt in Seemenbach

Eine größere Menge Öl im Seemenbach rief am Sonntagvormittag die Feuerwehr auf den Plan. Dieses war im Bereich der Brücke zwischen Lohsteg und Mühltorstraße – offenbar durch ein Rohr hindurch- in das fließende Gewässer gelangt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Boden- und Gewässerverunreinigung und bittet unter Tel. 06042/96480 um Hinweise möglicher Zeugen, die Angaben zur Herkunft des schmierigen Films auf der Wasseroberfläche machen können.

Büdingen: Am Kopf verletzt

Nachdem am Samstagabend in einer Sportsbar in der Berliner Straße ein 59-jähriger Büdinger Verletzungen an Kopf und Gesicht erlitt, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480. Gegen 21.10 Uhr war die Polizei verständigt worden, da an der genannten Örtlichkeit eine Person zusammengeschlagen worden sei. Die kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung traf den offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden Verletzten im Außenbereich der Lokalität an. Dieser wollte weder seinen Namen nennen, noch erklären, was passiert war. Da der Mann am Kopf blutete, riefen die Beamten einen Rettungswagen, der ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Was genau geschehen war, ist bislang nicht bekannt. Neben dem Geschädigten fand man eine zerbrochene Bierflasche, die möglicherweise als Schlagwerkzeug genutzt worden sein könnte.

Büdingen: Gullideckel fliegt in Tankstellenscheibe

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle im Stadtteil Büches einzudringen, indem sie zunächst an der Schiebetür hebelten und anschließend einen Kanaldeckel gegen das Glas warfen. Dieses hielt stand, sodass die Tatverdächtigen flüchteten. Anwohner hatten gegen 2.45 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, jedoch niemanden gesehen. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet um Hinweise unter 06031/6010. Wem sind in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des genannten Geländes aufgefallen?

Altenstadt: Katalysatoren entwendet

Auf dem Parkplatz einer Auto-Werkstatt in der der Straße „Die Weidenbach“ haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Katalysatorendiebe zugeschlagen. Zwischen 22 Uhr und 10 Uhr lösten sie mittels Trennschleifer an insgesamt vier Fahrzeugen die genannten Abgasnachbehandlungssysteme und nahmen diese mit. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

L3134 bei Butzbach: Zusammenstoß auf Landstraße

Zur frontalen Kollision zweier Mercedes kam es am Mittwochnachmittag auf der Landstraße zwischen Butzbach und Rockenberg. Die Fahrzeugführer erlitten dabei leichte Verletzungen. Gegen 13.45 Uhr war der 67 Jahre alte Fahrer des Coupés in Richtung Butzbach unterwegs, als es unterhalb der Autobahnbrücke zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kombi kam, an dessen Steuer ein 61-jähriger Mann saß. Die beiden aus dem Kreis Gießen stammenden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Nun ermittelt die Polizei, warum es zum Zusammenstoß gekommen war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Rosbach: Aufgefahren

Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 67-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochnachmittag die durch Rosbach führende B455 in Richtung Friedberg. Sie hielt aufgrund der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Nieder-Rosbacher-Straße. Eine nachfolgende, 27-jährige LKW-Fahrerin bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Sattelzug auf. Die 67-Jährige wurde dabei verletzt; Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.