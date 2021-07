Marburg – Erneuter Fluchtversuch endet mit Festnahme (Bezug zur Presseinformation vom 06. Juli),

Die Fahnder nahmen am Mittwoch, 14. Juli, gegen 16.30 Uhr, im Wehrdaer Weg einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten 20 Jahre alten Deutschen vorläufig fest. Dem Mann war es am Montag, 05. Juli, bei einem ersten Festnahmeversuch durch Hilfe noch gelungen, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Sein erneuter Fluchtversuch am Mittwoch endete diesmal nach kurzer Verfolgung nach wenigen Hundert Metern. Der Mann leistete nach dem Einholen keinen Widerstand mehr. Allerdings musste die Polizei seine Freundin, die ihm mit großem Geschrei um den Hals fiel, von ihm wegziehen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Marburg – Fahrraddieb nutzt Gelegenheit

In der Hedwig-Jahnow-Straße nutzte ein Fahrraddieb die Gelegenheit und stahl ein ungesichert abgestelltes, altes silbernes Mountainbike mit roter Aufschrift. Der Diebstahl war zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Montag, 12. Juli. Wo ist ein solches Fahrrad seither aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schaukasten zerstört

Von Dienstag auf Mittwoch, 14. Juli, zerstörten Unbekannte im Alten Botanischen Garten am Pumpenhaus einen Schaukasten. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei zwei Verkehrskontrollen von Mittwoch auf Donnerstag, 15. Juli, reagierten die Drogentests einmal auf Cannabis und einmal auf Amphetamine. Für einen 18-Jährigen endete die Autofahrt damit um 18.15 Uhr, für einen 32-Jährigen um 15 Minuten nach Mitternacht. In beiden Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste die Blutprobe.

Goßfelden – Unfall im Kreisverkehr – Wer fuhr den schwarzen Golf Kombi?

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des schwarzen VW Golf Kombi machen können, der nach einem Unfall am Kreisverkehr an der Sandhute auf der Wiese landete. Die Fahrereigenschaft der beiden Insassen ließ sich aufgrund widersprüchlicher Angaben nicht klären. Beide Männer im Alter von 33 und 38 Jahren standen mit 1,28 und 1,53 Promille laut Alkotest deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Unfall passierte in der Nacht zum Donnerstag, 15. Juli, zwischen Mitternacht und 00.20 Uhr. Der Golffahrer war auf der B 62 von Goßfelden nach Marburg/Wetter unterwegs und verlor im Kreisverkehr die Kontrolle über das Auto. Der Golf kam von der Straße ab, touchierte den Kreisel, flog über den Straßengraben und blieb in der angrenzenden Wiese liegen. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 5000 Euro. Die beiden Insassen blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Die Höhe des sonstigen Schadens durch das abgetragene Erdreich im Kreisverkehr und durch die ins Erdreich eingesickerten Betriebsstoffe steht nicht fest. Wem ist der schwarze Golf vor dem Unfall aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer zur Unfallzeit machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Kirchhain – Schwarzer Lupo kollidiert mit Leitplanken

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 13. Juli, gegen 07 Uhr auf der Landstraße 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg ereignete. Auf dem Weg nach Rauschenberg wich der 22 Jahre alte Lupo-Fahrer nach eigenen Angaben einem in der langgezogenen Kurve entgegenkommenden und die Kurve schneidenden Pkw aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam der Polo von der Straße ab und kollidierte letztlich mit der in seine Richtung linksseitigen Leitplanke. An mindestens zwei Leitplankenfeldern entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. An dem VW entstand durch die starken Beschädigungen an der Front und auch hinten rechts am Heck ein wohl wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Zu dem entgegenkommenden Auto konnte er nur sagen, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt hat. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter nach Kirchhain. Wer war zur Unfallzeit noch auf der Landstraße 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg unterwegs? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Auffahrunfall auf der Schwanallee – Polizei bittet um Hinweise zu altem weißen Kastenwagen und dessen Fahrer

Die Polizei sucht einen der Unfallbeteiligten eines Auffahrunfalls am Mittwoch, 14. Juli, um etwa 11.50 Uhr. Dabei handelt es sich um einen alten weißen Kastenwagen und dessen Fahrer. Der Unfall war auf der Schwanallee auf der stadtauswärts führenden Richtungsfahrbahn zwischen dem Wilhelmsplatz und der Leopold-Lucas-Straße. Dort hatte sich durch eine rote Ampel ein Rückstau gebildet. Der 74 Jahre alte Fahrer eines silbernen Opel bemerkte den Rückstau zu spät, fuhr etwa in Höhe der Schwanallee 15 auf einen blauen 3er BMW auf und schob diesen auf den davorstehenden weißen alten Kastenwagen. Am Steuer des BMW saß ein 25 Jahre alter Mann. Er und der 74-jährige Opelfahrer erlitten leichtere Verletzungen, sodass Rettungswagen sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus brachten. Nach Zeugenaussagen war der Fahrer des weißen Kastenwagens ausgestiegen, hat mitgeteilt, dass er auf eine Anzeige verzichte und sei anschließend wieder eingestiegen und weggefahren. Diesen Fahrer bittet die Polizei dringend, sich zu melden. Zeugen beschrieben ihn als ca. 50 Jahre alten Mann mutmaßlich türkischer Herkunft. Er hat graues, kurzes Haar und trug ein graues Hemd und scheinbar Hausschuhe. Von dem älteren weißen Kastenwagen ist lediglich noch bekannt, dass er eine Anhängerkupplung hat. Zu dem Kennzeichen oder auch zu Teilen davon konnten bislang weder die Zeugen noch die Beteiligten Angaben machen. Wer hat den Auffahrunfall noch gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise zu dem alten weißen Kastenwagen und dessen Fahrer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Unfallflucht auf dem tegut-Parkplatz

Als die Fahrerin zu ihrem weißen VW Bus zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Delle in der rechten Schiebetür. Weder fand sie am Auto einen Zettel noch machte sich ein Verursacher des offensichtlichen Unfallschadens auf andere Weise bemerkbar. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Donnerstag, 15. Juli, gegen 10/10.15 Uhr auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße ein Fahrmanöver beobachtet, das zu dem Schaden am VW Bus geführt haben könnte? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Schwerer Unfall zwischen Gladenbach und Runzhausen – 2 Verletzte

Bei einem Unfall auf der Bundestraße 453 zwischen Gladenbach und Runzhausen erlitten zwei Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt Gladenbach schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten beide ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war am Donnerstag, 15. Juli, zwischen 08.50 und 11.25 Uhr voll gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen meldeten die Störung und die Polizei leitete den Verkehr um.

Nach ersten Ermittlungen kollidierten am Donnerstag, 15. Juli, gegen 08.50 Uhr, ein Sattelzug mit Auflieger mit dem Piaggio Porter Kleinlaster des städtischen Bauhofs in einer Kurve zwischen Gladenbach und Runzhausen. Nach Zeugenaussagen befand sich das Heck des Aufliegers beim Durchfahren einer Kurve in der Fahrspur des Gegenverkehrs. Die Berührung mit dem Heck des Aufliegers wies den Kleinlaster nach rechts ab, sodass das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen Strauchwerk und mehrere kleinere Bäume prallte. Während der 49 Jahre alte Mitfahrer das Fahrzeug selbständig verlassen konnte, musste die Feuerwehr den eingeklemmten 54 Jahre alten Fahrer bergen. Der Fahrer erlitte schwerere, nach ersten Untersuchungen am Unfallort augenscheinlich nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der 38 Jahre alte Fahrer des Lastwagens mit litauischem Kennzeichen blieb unverletzt. Am Auflieger entstand hinten links an Plane, Stoßstange und Verkleidung ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Schaden an dem Piaggio Porter wurde auf ca. 12.000 Euro taxiert, sodass vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.