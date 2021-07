Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl – Gesuchter Dieb hinter Gitter

Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe endete vergangene Nacht (15.7.; 3

Uhr) die Reise für einen 46-jährigen Litauer. Bei einer Routinekontrolle

stellten Bundespolizisten fest, dass der Mann mit Untersuchungshaftbefehl des

Amtsgerichts Berlin Tiergarten gesucht wurde.

Der Festgenommene soll sich wegen zahlreich begangener Diebstähle verantworten.

Nach kurzem Aufenthalt in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei übergaben ihn

die Ordnungshüter der Kasseler Justiz. Der Litauer kam zunächst in die

Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Kassel-Nord: Handtaschenraub

Ein junge Frau wurde in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Nordstadt Opfer eines Handtaschenraubes. Nachdem der Täter zunächst mit seiner Beute davongelaufen war, nahm die 21-Jährige die Verfolgung auf und holte ihn nach kurzer Zeit ein. Dort konnte sie zwar die Tasche an sich nehmen, allerdings stieß der Räuber sie erneut zu Boden und flüchtete unerkannt. Die in Kassel wohnende Frau erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Es soll sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, 1,70 bis 1,75 Meter großen und schlanken Mann mit dunkelblonden kurzen Haaren und einem Oberlippenbart gehandelt haben. Er trug eine weiße FFP2 Maske und war vermutlich mit einem Kapuzenpullover bekleidet, so das Opfer.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Überfall gegen 01:20 Uhr in der Sickingenstraße, Ecke Grüner Weg, ereignet. Die 21-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als der Täter sie von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen hatte. Im weiteren Verlauf setzte sich die junge Frau gegen den Räuber zur Wehr, konnte aber nicht verhindern, dass dieser ihr die Handtasche entriss und in den Grünen Weg flüchtete. Trotz einer blutenden Verletzung am Kopf nahm das Opfer augenblicklich die Verfolgung auf und erreichte den Mann in der Erzberger Straße. Bevor er sie nochmals zu Boden stieß und davonrannte, gelang es ihr, ihm die Handtasche wieder abzunehmen. Aus dieser hatte der Räuber allerdings bereits zuvor die Geldbörse der 21-Jährigen entnommen. Im Bereich Werner-Hilpert-Straße/ Rainer-Dierichs-Platz verläuft sich schließlich die Spur des flüchtenden Täters. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm durch zahlreiche Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Schwarzer 7’er BMW in Lohfelden gestohlen, zweiter Diebstahl in Niestetal von Besitzer verhindert: Polizei sucht Zeugen

Niestetal / Lohfelden (Landkreis Kassel): Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Landkreis Kassel ihr Unwesen getrieben. Im Holzweg in Lohfelden klauten die Täter im Laufe der Nacht einen 7er BMW mit den amtlichen Kennzeichen KS-KK 55 im Wert von ca. 55.000 Euro. Von dem Wagen fehlt trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang jede Spur. In der Kalkbergstraße in Niestetal konnte ein Autobesitzer den Diebstahl seines BMW mitten in der Nacht im letzten Moment noch verhindern und die Täter in die Flucht schlagen. In diesem Zusammenhang war ein verdächtiger silberner Pkw mit polnischen Kennzeichen aufgefallen. In beiden Fällen hatten sich die Täter offenbar die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze gemacht. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können.

Der BMW-Besitzer aus der Kalkbergstraße hatte um 3:15 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, nachdem er die Autodiebe überrascht und in die Flucht geschlagen hatte. Wie er gegenüber den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war er wegen des auslösenden Bewegungsmelders auf die Tat aufmerksam geworden. Als er draußen nach dem Rechten sah, habe er zwei Männer an seinem in der Einfahrt abgestellten Wagen überrascht. Die Täter hatten mithilfe eines elektronischen Geräts, das einer von ihnen in der Hand hielt, offenbar das Funksignal des im Haus liegenden Schlüssels verlängert und den BMW so geöffnet und bereits gestartet. Als der Bewohner die Diebe anschrie, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung der Straße „Am Stein“. In diesem Zusammenhang wurde der silbernen Pkw mit polnischen Kennzeichen beobachtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Taten und auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

16-jähriger Fahrer von Leichtkraftrad bei Unfallflucht verletzt: Polizei sucht schwarzen Pkw

B 7/Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ein Leichtkraftradfahrer ist am gestrigen Mittwochmorgen auf der B 7 bei Kaufungen mit seinem Zweirad zu Boden gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen am Bein zugezogen. Wie der 16-Jährige aus Kaufungen später gegenüber den Polizisten angab, war er einem schwarzen Pkw ausgewichen, der auf seinen Fahrstreifen wechselte und drohte, ihn zu erfassen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Verursacher und das noch unbekannte Fahrzeug, bei dem es sich um vermutlich um eine schwarze Limousine mit vier Türen gehandelt haben soll.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall auf der B 7 kurz hinter der Auffahrt „Niederkaufungen“ in Richtung Helsa um 07:15 Uhr. Der 16-Jährige schilderte den Polizisten, dass er auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, als der Pkw plötzlich von links auf seine Spur wechselte. Um nicht von dem Auto erfasst zu werden, wich er aus, geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte zu Boden. Der Fahrer des Wagens soll anschließend seine Fahrt auf der B 7 fortgesetzt haben, ohne sich um den verletzten Fahrer zu kümmern. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Bewohner ertappt nächtlichen Einbrecher und folgt ihm: Festnahme von 48-Jährigem in seiner Wohnung

Kassel-Oberzwehren:

Ein mutmaßlicher Einbrecher konnte in der Nacht zum heutigen Donnerstag in seiner Kasseler Wohnung durch die Polizei festgenommen werden. Der 48-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor in eine Erdgeschosswohnung in der Falkensteinstraße eingebrochen. Der schlafende Bewohner war durch Geräusche wach geworden, hatte den Täter in seinem Wohnzimmer ertappt und anschließend die Verfolgung des Flüchtenden aufgenommen. Dieser wähnte sich nach der Flucht in seiner Wohnung in Sicherheit, wohin ihm der Zeuge aber gefolgt war und vor dem Haus auf die alarmierte Polizei wartete. Der bereits hinreichend polizeibekannte Tatverdächtige wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Der Einbruch in die Wohnung hatte sich gegen 03:30 Uhr ereignet. Der Einbrecher hatte durch Hereingreifen ein gekipptes Fenster geöffnet und war so in das Wohnzimmer eingestiegen. Dort schaltete er das Licht ein und wollte sich offenbar bereits auf die Suche nach Wertsachen begeben, als er von dem Bewohner ertappt und angesprochen wurde. Blitzschnell flüchtete der Täter durch das geöffnete Fenster nach draußen und gab Fersengeld. Dabei rechnete er offenbar nicht mit der Hartnäckigkeit des Zeugen, der ihm bis zu seiner Wohnanschrift im Stadtteil Oberzwehren gefolgt war. Dort konnten die zwischenzeitlich alarmierten Streifen der Polizeireviere Süd-West und Mitte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Der alkoholisierte 48-Jährige räumte den Einbruch im weiteren Verlauf ein. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Aufmerksamer Anwohner ermöglicht schnellen Fahndungserfolg nach nächtlichem Auto-Aufbruch in Vellmar

Vellmar (Landkreis Kassel): Dank eines aufmerksamen Nachbarn gelang der Polizei in der Nacht zum heutigen Donnerstag ein schneller Fahndungserfolg nach einem Auto-Aufbruch in Vellmar. Eine Streife des Polizeireviers Ost konnte den mutmaßlichen Täter noch unweit des Tatorts aufspüren und nach kurzer Flucht festnehmen. Der tatverdächtige 26-Jährige aus der Republik Moldau, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, befindet sich zurzeit in Polizeigewahrsam. Nun wird geprüft, ob Gründe für die Untersuchungshaft vorliegen und er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Der Notruf eines Anwohners aus der Sophie-Henschel-Straße war gegen 1:50 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Der Zeuge gab an, zuvor von draußen auffällige Geräusche gehört und daraufhin aus dem Fenster gesehen zu haben. Dabei sah er einen Mann, der mit einer Taschenlampe in einen geparkten Kia leuchtete, dessen Seitenscheibe allem Anschein nach eingeschlagen worden war. Im weiteren Verlauf konnte der Zeuge eine gute Beschreibung des Täters abgeben und der Polizei am Telefon schildern, in welche Richtung der Unbekannte geflüchtet war. Sofort hatten mehrere Streifen unterschiedlicher Polizeireviere die Fahndung nach dem flüchtigen Auto-Aufbrecher in Vellmar aufgenommen. Im Heideweg konnte eine Streife des Polizeireviers Ost dann um 2 Uhr den 26-Jährigen aufspüren, der hinter einem parkenden Auto kauerte und sich dort verstecken wollte. Trotz einem kurzen Fluchtversuch zu Fuß nahmen die Beamten den Tatverdächtigen nach wenigen Metern fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie zudem Einbruchswerkzeug. Wie sich später herausstellte, war bei dem Kia die hintere Seitenscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse mit verschiedenen Karten und Bargeld entwendet worden. Dank der Beobachtungen des Anwohners konnten die gestohlene Geldbörse und die Karten in einer Mülltonne unweit des Tatorts aufgefunden werden. Von dem Bargeld fehlt bislang jedoch noch jede Spur.

Darüber hinaus zeigte ein Bewohner des Kastanienwegs in Vellmar am heutigen Donnerstagmorgen einen weiteren Einbruch in ein Auto an. Dort war im Laufe der Nacht die Scheibe eines Hyundais ebenfalls eingeschlagen und aus diesem die Handtasche geklaut worden. Diese lag allerdings einige Meter von dem Auto entfernt auf dem Gehweg, ohne dass daraus etwas entwendet worden war.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 26-Jährigen werden nun von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt. Dabei prüfen die Ermittler, ob der Festgenommene auch für den Auto-Aufbruch im Kastanienweg verantwortlich ist.