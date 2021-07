Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Sachsenhausen – Einbruch in Gewerbebetrieb

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Gewebebetrieb in der Straße Am Oberen Tor in Waldeck-Sachsenhausen ein.

Sie hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. In den Büroräumen durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse und entwendeten eine geringe Menge Bargeld, Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg-Röddenau – Schafe von Weide gestohlen, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Montag bis Mittwoch stahlen Unbekannte mehrere Schafe von einer Weide in der Feldgemarkung „An der Ziegenseite“ westlich von Frankenberg-Röddenau.

Die Täter traten den Elektrozaun herunter und entwendeten vier Schafe, darunter drei Jungschafe, im Gesamtwert von über 500 Euro. Die Polizei Frankenberg geht davon aus, dass die gestohlenen Tiere mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Großflächige Schmierereien an abgestellten Zug

Bundespolizeiinspektion Kassel

Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots) – Bislang Unbekannte haben

im Bahnhof Bad Wildungen einen am Gleis 3 abgestellten Zug der Kurhessenbahn

großflächig mit Farbe besprüht. Insgesamt verunreinigten die Sprayer eine Fläche

von rund 40 Quadratmetern.

Ein Bahnmitarbeiter entdeckte gestern (14.7.) die Schmierereien und verständigte

die Bundespolizei. Die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden.

Der angerichtete Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien

Service-Nr. der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de

erbeten.