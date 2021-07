Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Main-Kinzig

Zeugen nach Brand in der Straße „Am Städter Berg“ gesucht – Nidderau / Ostheim

(fg) Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand eines Autos in der Straße „Am Städter Berg“ am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Hanauer Brandursachermittler gehen derzeit davon aus, dass das Feuer an dem grünen VW Polo vorsätzlich gelegt wurde und suchen daher Zeugen. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 23.50 Uhr zu dem gemeldeten Brand aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugensuche: Jugendliche besprühten Straße mit Farbe – Langenselbold

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in der Straße „Im Ellenbügel“ die Fahrbahn mit weißer Farbe besprühten. Ein Zeuge alarmierte kurz vor 1 Uhr die Polizei und meldete eine achtköpfige Gruppe junger Männer, die den Schriftzug „Juden“ sowie eine Wolke auf die Straße gesprüht haben soll. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten zwei minderjährige Personen fest, bei deren Durchsuchung jedoch keine Spuren sowie Tatmittel gefunden werden konnten; sie wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Wer kann Hinweise zu einem Einbruch und einer Sackkarre geben? – Birstein

(as) Zwischen Februar und Juli dieses Jahres kam es in Obersotzbach in der Straße „Am Waschweiher“ in den 70-iger Hausnummern zu einem größeren Einbruchgeschehen auf einem Waldgrundstück. Unbekannte Täter entwendeten Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und ein Kanu. Am Tatort wurde eine Sackkarre zurückgelassen, weshalb die Kripo anfragt, wer sachdienliche Hinweise zum Einbruchsgeschehen und der Lastkarre geben kann. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wer flüchtete nach dem Unfall auf dem Hotelparkplatz? – Maintal

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 34-Jähriger seinen silbernen VW Transporter auf dem Parkplatz eines Hotels in der Rhönstraße 54. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des 34-Jährigen und hinterließ einen Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von etwa 3.500 Euro. Anschließend verließ er den Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.