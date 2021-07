Kaiserslautern – Natalia Thal aus der Meisterklasse der Friseure an der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern (MHK) konnte den zweiten Platz beim Online-Wettbewerb der Firma Bergmann, ein bekannter Lieferant der Haarbranche, belegen.

In nur 60 Minuten sollten kreative Hochsteckfrisuren an sogenannten Competition-Long-Übungsköpfen entstehen. MHK-Fachlehrerin Susanne Schöneberger ermutigte drei ihrer angehenden Meisterinnen, sich zu beteiligen und so mussten sie verschiedene Frisiertechniken anwenden, die sauber und harmonisch abgestimmt zu einem farblich wie proportional aufwendigen Gesamtbild komponiert werden sollten.

„Das war eine Herausforderung für uns, aber es hat Spaß gemacht“,

gab Natalia Thal zu.

„Weil auch sämtliche Wettbewerbe dieses Jahr coronabedingt ausgefallen sind, freuten wir uns über die Gelegenheit, auf diese Weise Feedback zu bekommen“,

ergänzte Katharina Heyeck.

„Eine bessere Prüfungsvorbereitung kann man sich kaum vorstellen“,

bemerkte Maren Sigmund abschließend. Der Wettbewerb wurde live im Rahmen einer Zoom-Videokonferenz ausgetragen; drei Preise waren ausgelobt. Bernd Decker hielt die Arbeit fotografisch fest und sorgte für die einwandfreie technische Unterstützung. Natalia Thal überzeugte die Jury mit ihrer Frisur in Form eines Schmetterling-Kokons, die sie „Coiffure Papillon“ nannte. Schulleiter Steffen Hemmer und seine Stellvertreterin Anja Schlösser freuten sich über den verdienten Erfolg, der zeige, dass die Meisterausbildung im Friseurhandwerk an der MHK kreative und beachtliche Leistungen hervorbringe.