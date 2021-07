Neustadt: Das neue Programm der vhs Neustadt ist schon online

Neustadt an der Weinstraße – Die vhs Neustadt hat ihre Website www.vhs-nw.de bereits jetzt mit den neuen Kursen des Herbstsemesters bestückt, so dass sich Interessentinnen und Interessenten noch vor den Sommerferien für ihre Kurse anmelden können.

Dies kann online, telefonisch (06321/855-1564) oder persönlich erledigt werden. Das Sekretariat der Volkshochschule ist während der Sommerferien zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Das 250seitige Programmheft wird ab dem 4. August 2021 in der vhs erhältlich sein und an vielen öffentlichen Orten wie im Rathaus, in der Stadtbücherei und in den Geschäften der Neustadter Innenstadt ausliegen. Es umfasst neben dem bereits bekannten Repertoire viele Kursneuheiten und beschäftigt sich besonders mit dem Thema „Nachhaltige Entwicklung“. Hierzu finden sich auch viele kostenfreie Online-Angebote, für die sich jede und jeder anmelden kann.

Ebenfalls offen für alle ist die Jubiläumsveranstaltung, mit der die vhs ihren 75. Geburtstag feiert. Sie findet am Freitag, 3. September 2021, um 17.30 Uhr statt. Um eine Anmeldung wird gebeten.