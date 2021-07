Haßloch: „Salty Hair and Sandy Feet“ bei Kunst im „Kunst im Treppenhaus“

Haßloch – Im Rahmen der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei ist im Juli und August 2021 eine Ausstellung unter dem Titel „Salty Hair and Sandy Feet“ von der Haßlocher Künstlerin Martina Kaschlan zu sehen.

Die Ausstellung zeigt Aquarellmalereien, die sich den Themen Fernweh, Meer, Strand und Reisen annehmen. Schon im vergangenen Jahr war sie mit der Ausstellung im Treppenhaus der Bücherei vertreten. Allerdings bekam sie fast niemand zu Gesicht, da der Ausstellungszeitraum in den ersten Lockdown fiel. „Daher war schnell klar, dass wir die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen werden“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt. Außerdem passe das Thema Fernweh nun noch besser in die Zeit. „Schließlich sehnen sich viele Menschen nach langen Monaten des Lockdowns nach Reisen und Urlaub“, ergänzt Martina Kaschlan.

Die aktuelle Ausstellung bildet einen Kontrast zu den Motiven, die Martina Kaschlan vor etwas mehr als drei Jahren in der Bücherei ausgestellt hatte. Damals zeigte sie Aquarellmalereien zum Thema Heimatliebe. „Beide Themen sind für mich eng miteinander verbunden und gehen quasi Hand in Hand“, erzählt sie im Gespräch mit Büchereileiterin Gabi Pfadt und Bürgermeister Tobias Meyer. „Viele Reiseziele faszinieren, gleichzeitig weiß man auf Reisen noch mehr seine Heimat zu schätzen. Daheim packt einem wiederum oft das Fernweh“, so Kaschlan über ihre vielfältigen Bildinspirationen.

Bürgermeister Tobias Meyer und Büchereileiterin Gabi Pfadt freuen sich, dass Martina Kaschlan Teil der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ ist. „Dass man damals überhaupt in Kontakt gekommen ist, war mehr dem Zufall geschuldet“, erinnert sich Gabi Pfadt. Martina Kaschlan hatte mehrere Bücher rund um die Aquarellmalerei ausgeliehen und nur dadurch sei man ins Gespräch gekommen. Daher freut es alle Beteiligten umso mehr, dass der Kontakt bestehen geblieben ist und mit „Salty Hair and Sandy Feet“ das Treppenhaus der Bücherei nun erneut eine Aufwertung erfährt.

Die Reihe „Kunst im Treppenhaus“ habe sich inzwischen etabliert und werde von immer mehr Besuchern wahrgenommen, so der Eindruck von Bürgermeister Tobias Meyer. Daher profitieren letztlich beide Seiten: zum einen die Künstler, die durch die Ausstellung eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, und zum anderen die Bücherei, die eben weitaus mehr bietet als die Möglichkeit, Bücher auszuleihen. Die Ausstellung „Salty Hair and Sandy Feet“ ist noch bis Ende August zu den üblichen Öffnungszeiten im Treppenhaus der Gemeindebücherei zu sehen.