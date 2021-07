Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Falsche Microsoft-Mitarbeiter auf Opfersuche in Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim

Neustadt/Weinstraße (ots) – In dieser Woche häufen sich verstärkt Hinweise in unserem Zuständigkeitsbereich auf falsche Microsoft-Mitarbeiter, die sich telefonisch zur Hilfeleistung, Stabilisierung und Leistungssteigerung Ihrer IT-Komponenten anbieten. Vorwahlnummern aus ganz Deutschland werden den Angerufenen kurzfristig angezeigt und die englisch sprechenden Betrüger bieten wortgewandt ihre Hilfe an. Tipp Ihrer Polizei: Beenden Sie das Telefonat wortlos durch Auflegen! Geben Sie den Betrügern keine Chance. Wenn diese erst Zugang zu Ihrem Computer haben, fischen sie Passwörter, Adressen und Zugangsdaten zu Ihren Onlineverbindungen ab und schädigen Sie in nicht unerheblicher Art. Mitunter haben Sie keine Zugriffsmöglichkeit mehr auf die von Ihnen gespeicherten Daten und Bilder auf ihrem PC – es sei denn, Sie zahlen den geforderten Betrag an die Betrüger. Falls Sie wirklich Probleme mit ihrem Rechner haben, wenden Sie sich einfach an einen lokalen und fachkundigen Dienstleister.

Neustadt: Fahrgast ohne Geld – Taxifahrer ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 46-jähriger Mann speiste am Abend des 12.07.2021 in einem Restaurant in Neustadt und konnte seinen Verzehr nicht bezahlen. Anschließend ließ er sich von einem Taxifahrer durch Neustadt fahren und stieg letztlich in der Exterstraße aus. Die Fahrtkosten in Höhe von ca. 200 Euro konnte der Mann ebenfalls nicht bezahlen, weshalb die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Da bei dem 46-Jährigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung auftraten, wurde er in ärztliche Obhut gebracht. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Taxifahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war. Auch für ihn war die Weiterfahrt mit dem Taxi erledigt.

