Karlsruhe – Mit Messer bedroht und Geld gefordert

Karlsruhe (ots) – Zu einer Bedrohung mit einem Messer soll es am Dienstagmorgen

im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel gekommen sein. Dabei forderten die zwei

bislang unbekannten Täter die Herausgabe des Bargelds.

Gegen 08:45 Uhr ging der 18 Jahre alte Geschädigte zu Fuß auf der

Junker-und-Ruh-Straße, als zwei bislang unbekannte Täter von hinten an ihn

herantraten. Unter Vorhalt eines Messers soll einer der Männer die Herausgabe

seines mitgeführten Bargelds gefordert haben. Daraufhin händigte der 18-Jährige

seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld aus. Mit ihrer erlangten Beute

machten sich die Täter aus dem Staub. Für eine Anzeigenerstattung entschied sich

der Geschädigte allerdings erst 20 Minuten nach der Tat.

Die Diebe können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, ca. 183 cm groß,

korpulent, braune Haare mit einem Undercut und Oberlippenbart.

Der zweite Täter war ebenfalls männlich, ca. 18-20 Jahre alt, arabisches

Erscheinungsbild, ca. 186 cm groß und trug einen schwarzen

ALPHA-Kapuzenpullover.

Der Kriminaldauerdienst ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben über den

Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666

5555 zu melden.

Bruchsal – Trickdieb erbeutete Bargeld

Karlsruhe (ots) – Bargeld erbeutete ein Wechseltrickbetrüger am Montagmittag in

Bruchsal. Der Unbekannte sprach gegen 12.00 Uhr eine 61-Jährige auf der

Kaiserstraße in Höhe der dortigen Bank an und bat darum einen 5-Euro-Schein zu

wechseln. Die Frau griff daraufhin zu ihrer Geldbörse um nachzusehen. Sie konnte

jedoch den Geldschein nicht wechseln und sagte das dem Unbekannten. Dieser ließ

daraufhin den Geldschein auf den Boden fallen. Als die Frau sich bückte um den

Geldschein aufzuheben, kam ihr der Mann zuvor, entschuldigte sich und ging

davon. Einige Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass das komplette

Scheingeld aus der Börse gestohlen worden war.

Der Unbekannte wird als Mitte 40, ca. 165 – 170 cm groß mit kräftiger Statur und

südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurze schüttere blonde Haare

und eine Stirnglatze. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und kariertem

Kurzarmhemd. Er sprach deutsch mit Akzent.

Wer Hinweise auf den gesuchten Trickdieb geben kann, wird gebeten sich mit dem

Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Vorsicht Phishing! – Phishing-Betrüger erbeuten 6-stelligen Geldbetrag

Karlsruhe (ots) – Geschickten Betrügern ist es am Dienstag gelungen, durch eine

gut inszenierte Phishing-Masche einen 6-stelligen Geldbetrag zu erbeuten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter offenbar die momentane

Umstellung eines Bankunternehmens auf ein aktuelleres TAN-Verfahren aus und

gelangten zunächst mithilfe einer Phishing-Mail an die Kontodaten der

Geschädigten.

Nach dem Erhalt der Daten nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt zur

Geschädigten auf. Dabei verfälschten sie ihre eigene Telefonnummer mittels Call

ID-Spoofing, wodurch bei der Geschädigten die im Telefon mit dem Banknamen

eingespeicherte Nummer des Bankunternehmens angezeigt wurde. Durch diese

Täuschung sowie die geschickte Gesprächsführung gelangten die Täter schließlich

an vier TANs der Geschädigten, wobei die erste TAN zur Erhöhung des

Überweisungslimits genutzt wurde. Mit den drei weiteren TANs wurden

Überweisungen auf verschiedene in- und ausländische Konten autorisiert.

Aufgrund der weiteren Abfrage von TANs kamen der Geschädigten während des

Gesprächs Zweifel am Sachverhalt auf, woraufhin sie parallel dazu ihre Bank

kontaktierte und so den Betrug aufdecken konnte. Trotz der umgehenden Sperrung

des Kontos waren die Überweisungen jedoch bereits ausgeführt, so dass letztlich

ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstand.

Tipps der Polizei:

Teilen Sie niemals TANs und sonstige Zugangsdaten telefonisch

mit. Ein Bankmitarbeiter wird nie nach solchen sensiblen Daten

fragen!

mit. Ein Bankmitarbeiter wird nie nach solchen sensiblen Daten fragen! Seien Sie bei E-Mails misstrauisch und folgen Sie keinen Links aus diesen

E-Mails. Rufen Sie Ihre Anmeldeseite für das Onlinebanking direkt über die

Adresszeile des Browsers auf.

E-Mails. Rufen Sie Ihre Anmeldeseite für das Onlinebanking direkt über die Adresszeile des Browsers auf. Rufen Sie die Bankseite nie über eine Internetsuchmaschine (z.

B. Google-Suche) auf! Auch hier können sich unter den oberen

Einträgen ebenfalls Phishingseiten befinden.

B. Google-Suche) auf! Auch hier können sich unter den oberen Einträgen ebenfalls Phishingseiten befinden. Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich direkt an Ihr

Kreditinstitut und kontaktieren Sie dieses über die offiziellen

Rufnummern aus Ihren Vertragsunterlagen oder der offiziellen

Webseite.

Kreditinstitut und kontaktieren Sie dieses über die offiziellen Rufnummern aus Ihren Vertragsunterlagen oder der offiziellen Webseite. Sollten Sie einen Hinweis auf einen unautorisierten Zugriff auf

Ihr Konto haben, wenden Sie sich an Ihre Bank sowie die örtliche

Polizeidienststelle.

Karlsruhe – Erheblich alkoholisierter Mann hantierte mit Schreckschusswaffe

Karlsruhe (ots) – Mehrere Zeugen meldeten am Dienstag gegen 13.30 Uhr, dass am

Werderplatz ein Mann mit einer Schusswaffe hantieren würde und bereits einmal in

die Luft geschossen habe. Eine Streife konnte den erheblich alkoholisierten

40-Jährigen feststellen und kontrollieren. Er hatte eine Schreckschusspistole im

Hosenbund stecken und gab an diese dabei zu haben um bei der Geburtstagfeier

eines Freundes in die Luft zu schießen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von fast 3,4 Promille. Der 40-Jährige wurde in Gewahrsam genommen,

die Schreckschusswaffe sichergestellt.

Karlsruhe – psychisch beeinträchtigter Mann löste Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Einen offenbar psychisch beeinträchtigten 58-Jährigen konnte

das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg am Mittwochmittag in einer Wohnung

in der Luisenstraße festnehmen. Der 58-Jährige bedrohte zunächst gegen 11.30 Uhr

einen Mitbewohner mit einer Machete. Anschließend randalierte er in seinem

Zimmer und stieß immer wieder Drohungen aus. Auf Kontaktversuche seitens der

Polizei reagierte der Mann nicht. Da nicht auszuschließen war, dass er neben der

Machete noch andere Waffen in seinem Zimmer aufbewahrt und er sich selbst und

Mitbewohner gefährdet wurden die Spezialkräfte verständigt. Die Luisenstraße

wurde zwischen der Marienstraße und Wilhelmstraße gesperrt. Vorsorglich wurden

Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort bereitgehalten. Der 58-Jährige konnte

schließlich gegen 13.15 Uhr festgenommen werden. Er wurde in eine Fachklinik

gebracht.

Karlsruhe -Mofafahrer kollidiert beim Abbiegen mit Streifenwagen

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem 35 Jahre alter Mofa-Fahrer

mittelschwer verletzt wurde, kam es am frühen Mittwochmorgen auf der Straße Am

Sonnenbad.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 35-Jährige mit seinem Zweirad gegen

06:50 Uhr die Straße Am Sonnenbad in Richtung Rheinhafenbrücke. Aufgrund seiner

auffälligen Fahrgeschwindigkeit ergab sich für eine dahinter fahrende

Polizeistreife der Anfangsverdacht hinsichtlich einer technischen Veränderung

des Fahrzeugs, weshalb der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Auf die Anhaltesignale des Streifenwagens, eingeschaltetes Martinshorn,

Verwendung des Informationsbandes, sowie der Einsatz des Blaulichts reagierte

der Fahrer nicht, da wie später sich herausstellte, er bei seiner Fahrt

In-Ear-Kopfhörer unter seinem Helm trug. Des Weiteren fehlten an seinem Gefährt

die erforderlich Rückspiegel. Aus diesem Grund setzt der Streifenwagen zu einem

Überholvorgang an, um dadurch auf sich aufmerksam zu machen. Während des

Überholvorgangs bog der 35-Jährige unvermittelt nach links ab, in der Absicht,

in die links der Fahrbahn gelegene Rad / Fußgängerüberführung Honsellstraße

einzufahren.

Hierbei kommt es zur seitlichen Berührung zwischen den beteiligten Fahrzeugen.

Hierbei wird der Mofa-Fahrer mittelschwer verletzt und musste durch den

verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Am Zweirad des 35-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von ca.

100.- EUR. Das Fahrzeug der Polizisten wurde nicht beschädigt. Eine technische

Prüfung des Mofas steht noch aus.

Marxzell – Brennendes Auto in Waldweg – Polizei sucht Zeugen

Marxzell – Ein brennendes Fahrzeug wurde am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr

in einem Waldweg entlang der Kreisstraße 3554 zwischen Fischweier und der

Abzweigung nach Burbach festgestellt. Ein aufmerksamer Bürger hatte Feuerwehr

und Polizei verständigt, weil er Rauch und Knallgeräusche wahrgenommen hatte.

Der Mann hatte gegen 19.30 Uhr laute, explosionsähnliche Geräusche aus dem Wald

und schwarzen Rauch aus dem Wald festgestellt. Die Rettungskräfte konnten dann

ein brennendes Fahrzeug in einem Waldweg feststellen. Der Weg befindet sich in

Fahrtrichtung Moosbronn gesehen rechts der K3554, vor der Abzweigung nach

Burbach beziehungsweise Schöllbronn. Das Fahrzeug, das vollständig ausgebrannt

ist, wurde offenbar dort hingebracht, obwohl die Straße wegen Bauarbeiten voll

gesperrt ist.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich wohl um einen neuwertigen silbergrauen Audi

Kombi. Aufgrund der Brandzehrung können zu dem Fahrzeug keine näheren Angaben

gemacht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell diesen Vorgang beobachtet haben

könnten oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben. Sie

können sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Pkw mit Straßenbahn kollidiert

Karlsruhe – Eine 52-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend beim

Abbiegen in die Beiertheimer Allee in Karlsruhe eine Straßenbahn übersehen,

wodurch es zum Unfall kam.

Die Mercedes-Fahrerin war kurz nach 19 Uhr zunächst auf der Beiertheimer Allee

aus Richtung Konzerthaus unterwegs. Im Kreuzungsbereich Ritterstraße Ecke

Mathystraße wollte sie nach links auf den weiteren Verlauf der Beiertheimer

Allee abbiegen. Hierbei übersah sie die von hinten heranfahrende Straßenbahn und

kollidierte leicht mit dieser. Durch die Gefahrenbremsung des Straßenbahnführers

wurde ein Fahrgast leicht am Finger verletzt. Der entstandene Sachschaden wird

im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Karlsruhe – Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in Karlsruhe unterwegs

Karlsruhe – Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis war ein

22-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen in der Innenstadt unterwegs.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 4.30 Uhr durch einen Fahrfehler am

Rondellplatz auf. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen

werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige ohne

Führerschein unterwegs war.

Er wird wegen der Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Karlsruhe – Diebe entwenden Katalysator an geparkten Pkw

Karlsruhe – Unbekannte haben in der Zeit von Montag 9 Uhr bis Dienstag

20:30 Uhr in der Karlsruher Oststadt einen Katalysator an einem geparkten Auto

ausgebaut und entwendet. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte das fehlende

Zwischenstück in der Abgasanlage, als er am Dienstagabend zu seinem Fahrzeug kam

und den Motor startete. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in

der Willy-Andreas-Allee geparkt. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft

sich auf über tausend Euro.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721-6663311 entgegen.