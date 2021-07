Mannheim: Beschädigung einer Plexiglasscheibe an einer Abzäunung eines Nebeneingangs der jüdischen Synagoge – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen bemerkten Vertreter der Jüdischen Gemeinde

Mannheim, dass die hinter einer Abzäunung eines Nebeneingangs der jüdischen

Synagoge angebrachte Plexiglasscheibe durch einen Absperrpfosten durchdrungen

und dieser dahinter unmittelbar zum Liegen gekommen war. Neben dem

Absperrpfosten befand sich zusätzlich ein Plastikspielball, der ebenfalls durch

bislang Unbekannte dort abgelegt worden war. Das eigentliche Gebäude wurde nicht

in Mitleidenschaft gezogen. Der herausnehmbare Absperrpfosten dürfte von einem

der dortigen Parkplätze herrühren.

Zur Klärung der genauen Umstände hat der Staatsschutz des Polizeipräsidiums

Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Straftat eine politische

Motivation zugrunde liegt, ist bislang offen. Es wird in alle Richtungen

ermittelt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro.

Der Tatzeitraum kann bislang auf Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 7.50 Uhr,

eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeipräsidium Mannheim Zeugen des

Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an den

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Schule – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Vogelstang – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der

Nacht von Montag auf Dienstag auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zutritt

zu einer Schule im Warnemünder Weg. Anschließend brach die Täterschaft mit einem

bislang unbekannten Werkzeug die Zugangstür zum Sekretariat und dem Lehrerzimmer

auf, wo sie mehrere Schränke durchsuchten. Offenbar waren der oder die Täter auf

der Suche nach Wertgegenständen. Aus einem am Sekretariat angrenzenden Büroraum

entwendeten sie schließlich einen kleinen Möbeltresor, in welchem sich

elektronische Geräte, Schlüssel sowie weiterer Schulbedarf befanden. In der

Folge schlug die Täterschaft noch eine Glasscheibe einer Durchgangstür im

Obergeschoss des Schulgebäudes ein. Derzeit ist nicht bekannt wie hoch der

entstandene Sachschaden ist. Auch ist nicht bekannt, ob weitere Gegenstände

entwendet wurden und welchen Wert das Stehlgut hat. Die Zentrale Kriminaltechnik

wurde zwecks Spurensicherung verständigt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal

hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule gesehen haben, werden

gebeten sich unter der Tel.: 0621 718490 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 24-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden – Drei Fahrzeuge beteiligt

Mannheim-Innenstadt – Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr fuhr ein

24-Jähriger mit seinem Dacia auf der Bismarckstraße in Richtung

Schwetzingerstadt. Auf Höhe L1 übersah er beim Fahrtstreifenwechsel einen neben

ihm fahrenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Mercedes

auf ein weiteres vor ihm stehendes Fahrzeug geschoben wurde. An allen drei Autos

entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde

bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Mannheim-Innenstadt: Unfall mit volbesetzer Straßenbahn – keine Verletzten

Mannheim-Innenstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen

16:45 Uhr auf Höhe des Quadrats D4. Ein 27-Jähriger BMW-Fahrer befuhr die

Quadrate zwischen D4/D5 in Richtung E4/E5 und missachtete auf Höhe des Quadrats

D4 die geregelte Vorfahrt der Straßenbahn Linie 6A, welche in Fahrtrichung

Paradeplatz unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der mit

60 Personen besetzen Straßenbahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der

Sachschaden beträgt rund 3.500EUR.

Mannheim-Innenstadt / Betrunken gegen Ampelmast gefahren und Radfahrerin verletzt

Mannheim – Über 3 Promille Alkohol hatte am Dienstagabend ein Opel-Fahrer

intus, als er gegen 20.00 Uhr von der Kurpfalzbrücke in die Marktstraße

einbiegen wollte. Hierbei stieß er gegen eine Fußgängerampel, die dadurch

umknickte und eine Fahrradfahrerin, die dahinter stand und wartete, zum Glück

nur leicht am Arm verletzte. Der 32-jährige Verursacher wollte anschließend

seine Fahrt fortsetzen, konnte aber von der Verletzten nach ca. 100 m gestoppt

werden. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten des Innenstadt-Reviers

nahmen ihn daraufhin fest. Auf der Wache wurde ihm wegen der

Alkoholbeeinflussung und auch wegen eines positiven Drogentests eine Blutprobe

entnommen. Sein Fühererschein kam zu den Akten. Die verletzte 54-jährige

Radfahrerin wurde nach Erstbehandlung vor Ort zur ambulanten Weiterbehandlung in

ein Krankenhaus eingeliefert. Um die beschädigte Ampel kümmerte sich ein

Notdienst. Hier dürfte der Sachschaden bei ca. 5000,- Euro liegen. Am PKW des

Verursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Aufgrund seiner

Alkoholisierung musste der 32-jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.