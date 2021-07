Freiwillige Feuerwehr Brühl – Einsatz 118/2021

Die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg zeigen, dass der Rhein in den nächsten Stunden zügig ansteigen wird. Aus diesem Grund traf sich bereits gestern der Krisenstab im Rathaus der Gemeinde Brühl und hat die weiteren Maßnahmen beschlossen. So wurden durch den Bauhof erste Sperrungen vorgenommen. Seit heute unternimmt die Feuerwehr zusammen mit dem Ordnungsamt regelmäßige Kontrollfahrten. Da sich die Hochwasserlage in der Nacht zum Freitag deutlich zuspitzen soll, wird die Wache der Feuerwehr ab Freitag 7:00 Uhr besetzt werden. Neben Kontrollfahrten und Absperrmaßnahmen wird auch das Drohnen-Team im Einsatz sein um die Lage einzuschätzen. Heute ab 14:00 Uhr wird die Gemeinde umfangreiche Absperrungen errichte

Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich um Prognosen handelt, diese verhalten sich dynamisch und können schwächer oder stärker ausfallen, dies ist unter anderem von den zu erwartende Niederschläge abhängig. Wir alle hoffen, dass die Vorhersagen nicht eintreffen.

Dennoch müssen diese Warnungen ernst genommen werden:

Halten Sie sich an die Absperrungen, die durch die Gemeinde eingerichtet werden, diese befinden sich gut sichtbar an den Zugängen zum Rhein. Diese Absperrungen sind kein Verhaltensvorschlag, sie gelten für jeden. Im Bereich des Weidweges ist die Zufahrt zu den Firmen und Vereinen trotz Absperrung weiterhin möglich.

Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder für die Gefahren die durch das Hochwasser entstehen können. Ein Weg der eben noch frei war kann schnell überflutet werden und den Rückweg abschneiden.

Zum Schutz der Wildtiere halten Sie bitte Ihre Hunde an der Leine. Damit uns die dramatischen Situationen aus dem letzten Hochwasser erspart bleiben. Wenn Ihr Vierbeiner einen erhöhten Bewegungsdrang hat, verwenden Sie bitte eine Schleppleine, damit Sie jederzeit Zugriff auf Ihren Hund haben.

Sollte es weitere Änderungen geben, halten wir Sie auf dem Laufenden. Sie können sich gerne unter diesem Link über den aktuellen Pegelstand informieren: HVZ Pegel-Info (baden-wuerttemberg.de)

Hockenheim/A61: 35-Jähriger nötigt Verkehrsteilnehmer – weitere Geschädigte

Hockenheim/A61 (ots) – Ein 35-jähriger Autofahrer nötigte am Montagmorgen

mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A 61 bei Hockenheim durch eine im Fahrzeug

angebrachte Leuchtschrift. Ein 45-jähriger Mann war gegen 6.40 Uhr mit seinem

Fahrzeug auf der linken Fahrspur A 61 in Richtung Koblenz unterwegs. Kurz vor

der Rheinbrücke in Richtung Speyer fuhr ihm ein von hinten herannahender Audi Q7

so dicht auf, dass er im Rückspiegel nicht einmal mehr den Kühlergrill des

Fahrzeugs sehen konnte. Zudem hatte er an der Sonnenblende eine

LED-Leuchtschrift angebracht, auf der „Polizei/Einsatz“ wechselweise

aufleuchtete. Der 45-Jährige wechselte so bald wie möglich nach rechts woraufhin

der Audi überholte und sein nötigendes Verhalten bei weiteren

Verkehrsteilnehmern wiederholte und schließlich in Richtung Koblenz weiterfuhr.

Der 45-Jährige hatte sich das Kennzeichen notiert und Anzeige bei der Polizei

erstattet. Dabei gab er an, dass sich ein gleichgelagerter Vorfall bereits

Anfang 2021 ereignet hatte.

Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Audi zunächst nicht

festgestellt werden. Jedoch fiel am Folgetag Polizeibeamten der Autobahnpolizei

Walldorf, denen die Anzeigenerstattung bekannt war, der besagte Audi auf der A 6

in Richtung Hockenheim fahrend auf und wurde kontrolliert. Bei der Überprüfung

des Fahrzeugs konnte die LED-Leuchtschrift aufgefunden und sichergestellt

werden. Bei dem 35-jährigen Fahrer ist davon auszugehen, dass er auch am Vortag

Fahrer des Fahrzeugs war.

Gegen den 35-jährigen Autofahrer wird nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung

ermittelt.

Da davon auszugehen ist, dass der 35-Jährige das gleiche Verhalten auch bei

weiteren Verkehrsteilnehmern gezeigt hat, sucht die Polizei weitere Geschädigte,

die durch den 35-Jährigen genötigt wurden und bittet diese, sich mit der

Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/ 35826-0 zu melden.

Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unwetter verursacht Schäden in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Das Unwetter, das am frühen Nachmittag über die Region hinwegzog, sorgte beim Polizeipräsidium Mannheim für insgesamt 19 Polizeieinsätze.

In den Mannheimer Stadtteilen Lindenhof und Wallstadt stürzten

Bäume auf geparkte Fahrzeuge. Hierbei wurden mehrere PKW beschädigt. Verletzt

wurde hierbei niemand. Die genaue Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist

derzeit noch nicht bekannt.

Mehrere Straßen wurden aufgrund der zum Teil starken Niederschläge überflutet

und mussten teilweise gesperrt werden.

Die B 37/ Wilhelm-Varnholt-Allee musste zeitweise im Bereich der Überführung

Hermsheimer Straße, ab der Einmündung Fahrlachstraße in Richtung Heidelberg

gesperrt werden. Zwei PKWs wurden durch eingedrungenes Wasser beschädigt und

mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr war im

Einsatz und konnte das Wasser von der Fahrbahn pumpen. Aufgrund ausgetretener

Betriebsstoffe aus einem der Fahrzeuge, musste die Fahrbahn im Anschluss

gereinigt werden.

Im Bereich der B 44 im Bereich der Frankenthaler Straße im Stadtteil

Mannheim-Sandhofen musste der rechte Fahrstreifen der B 44 in Richtung

Lampertheim ebenfalls wegen Überflutung kurzzeitig gesperrt werden.

In Hockenheim kam es im Bereich der Straße „Hinter den Bergen“ zu einer

Wasseransammlung, in welcher zwei PKW bei dem Versuch diese zu durchfahren

beschädigt wurden. Auch diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der Feuerwehr Hockenheim, sowie der Bauhof der Stadt Hockenheim waren

hier zur Absicherung bzw. Fahrbahnreinigung eingesetzt.

In Heidelberg kam es im Bereich der B 37 unterhalb der Ernst-Walz-Brücke im

Bereich Iqbal-Ufer zu kurzzeitigen Behinderungen durch angestautes Wasser auf

der Fahrbahn. Hier wurden jedoch keine Schäden bekannt. Aufgrund des

nachlassenden Niederschlages war diese Überflutung nur von kurzer Dauer.

In Mannheim-Luzenberg kam es im Bereich der Diffenestraße/ Unterführung der B 44

zu einer Überflutung, bei welcher ebenfalls ein Fahrzeug durch eingetretenes

Wasser beschädigt wurde. Der Verkehrsdienst Mannheim sicherte diese

Gefahrenstelle bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes und dem Rückgang des

Wassers ab.

Wie auch bei den vorgenannten Schäden durch umgestürzte Bäume, kam es durch die

Überflutungen ebenfalls nur zu Sachschäden in bislang unbekannter Höhe. Personen

wurden nicht verletzt.

Sinsheim-Dühren: Zwei Täter brechen in Firma ein; Tatzusammenhang zu zwei vorangegangenen Einbrüchen wird geprüft – allerdings eher unwahrscheinlich; Zeugen gesucht

Sinsheim-Dühren – Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen zwei bislang

unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Bürocontainer

einer Entsorgungsfirma in der Straße „Am Leitzelbach“ im Ortsteil Dühren ein und

entwendeten aus einer Kaffeekasse und einer Geldkassette einen geringen

Geldbetrag.

Der Gesamtschaden inklusive des eingeschlagenen Fensters beläuft sich auf

mehrere hundert Euro.

Ob dieser Einbruch im Zusammenhang mit den Einbrüchen in der „Breiten Seite“ und

in eine Firma, ebenfalls „Am Leitzelbach“ in den zurückliegenden Tagen steht,

ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach der momentanen Einschätzung ist ein

Tatzusammenhang jedoch eher unwahrscheinlich.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich an die dortigen Ermittler unter Tel.: 07265/911200 oder an

das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Meckesheim: Einbruchsversuch in Büro eines Straßen- und Gartenbaubetriebs; Zeugen gesucht

Meckesheim – Ein bislang unbekannter Täter versuchte in das Büro eines

Straßen- und Gartenbaubetriebes in der Friedrichstraße, Höhe Hirschgasse,

einzubrechen. Nachdem er erfolglos versuchte hatte, ein Fenster aufzubrechen,

versuchte er sich an der Bürotür, allerdings ebenfalls vergebens. Daraufhin ließ

der verhinderte Einbrecher von weiteren Aufbruchsversuchen ab und suchte das

Weite. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Tat wurde am Dienstagabend entdeckt. Wann sie jedoch tatsächlich stattfand,

ist nicht bekannt. Sie dürfte jedoch über das vergangene Wochenende begangen

worden sein.

Zeugen, die zwischen Freitag, den 9. Juli und Dienstagmorgen verdächtige

Beobachtungen im Bereich Friedrichstraße/Hirschgasse/Luisenstraße gemacht haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder mit

dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Rollerfahrer versucht, vor Polizeikontrolle zu flüchten

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 16-jähriger Rollerfahrer versuchte am

Dienstagabend in Wiesloch, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der

Jugendliche fiel einer Polizeistreife gegen 20.31 Uhr auf, als er mit seinem

Kleinkraftrad-Motorroller auf der Walldorfer Straße in Richtung Walldorf

unterwegs war. Augenscheinlich fuhr er dabei mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit. Zudem zeigte das Fahrzeug eine deutlich erhöhte

Geräuschentwicklung. Die Beamten versuchten vergeblich, den 16-Jährigen zu

stoppen. Dieser klappte das Kennzeichen nach ober, wendete und bog auf den

Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ab. Über diesen raste er rücksichtslos und

grob verkehrswidrig hinweg und bog schließlich in den Eichelweg ein. Die Beamten

folgten dem jungen Mann. Im weiteren Verlauf raste er, ohne auf den Verkehr zu

achten über die Kreuzung Eichelweg/Neues Sträßel hinweg geradeaus weiter. Auf

der weiteren Fahrt missachtete er an mehreren unübersichtlichen Einmündungen die

Vorfahrt. Die Polizisten folgten dem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von

bis zu 70 km/h. Am Ende der Straße „Am Sägewerk“ mussten die Beamten die

Hinterherfahrt abbrechen. Der 16-Jährige raste zwischen Pollern hindurch weiter

in Richtung Schwimmbad. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Rollerfahrer noch

mehrmals festgestellt, jedoch nicht gestoppt werden.

Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Vater des 16-Jährigen

angetroffen werden. Dieser konnte ihn telefonisch zur Rückkehr nach Hause

bewegen.

Das Kleinkraftrad wurde zur Geschwindigkeitsmessung und technischen Untersuchung

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Insbesondere muss noch

geprüft werden, inwiefern der 16-Jährige im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen, wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ermittelt.

Sinsheim: Illegale Entsorgung von 23 Autoreifen – gibt es Zeugen?

Sinsheim – Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen entsorgten

insgesamt 23 Autoreifen auf einem Grünstreifen entlang des Grombacher Wegs an

der Abzweigung zum Helleholzweg in Sinsheim-Reihen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand wurden die Reifen in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli dort

abgelegt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261 690-0 zu melden.

Dossenheim: Jugendliche treten gegen Eingangstür einer Apotheke – Heckscheibe eines Autos mit Bierflasche eingeschlagen; Tatzusammenhang wird geprüft; Zeugen gesucht

Dossenheim – Am späten Dienstagabend, kurz nach 23 Uhr, versuchten bislang

unbekannte Jugendliche die Eingangstür der Easy-Apotheke in der Gewerbestraße

einzutreten. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, worauf, die Jugendlichen

flüchteten. Die Öffnungsmechanik der Eingangstür wurde er durch die Tritte

offenbar beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch geklärt werden.

Laut eines Zeugen soll es sich bei den Jugendlichen um 6-7 Personen gehandelt

haben, wobei auch ein Mädchen mit langen, dunkelbraunen Haaren dabei gewesen

sein soll. Einer der männlichen Jugendlichen soll eine Kapuzenjacke mit

Army-Muster (Camouflage) getragen und die Kapuze über den Kopf gezogen haben.

Ein weiterer hatte ein Fahrrad dabei.

Ob die Jugendlichen aus purer Zerstörungswut handelten oder in die Apotheke

einbrechen wollten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ob diese Gruppierung auch für einen weiteren Fall verantwortlich ist, der sich

bereits zwischen 20.30-22.30 Uhr auf dem Parkplatz des in unmittelbarer Nähe der

Gewerbestraße gelegenen Hanna und Simeon Heims in der Bergstraße zutrug, ist

eben falls Gegenstand der Ermittlungen.

Ein 65-jähriger Mann stellte gegen 20.30 Uhr seinen grauen Audi Avant auf dem

Parkplatz des Seniorenheims ab. Als er gegen 22.30 Uhr zurückkehrte, stellte er

die eingeschlagene Heckscheibe fest. Neben dem Auto langen zwei zerbrochene

Bierflaschen, die möglicherweise zum Einschlagen gedient hatten. Der Sachschaden

beläuft sich hier auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sowohl Hinweise zur Tat an der Easy-Apotheke als auch Beobachtungen

hinsichtlich der eingeschlagenen Heckscheibe gemacht haben, aber auch

Informationen über die Jugendgruppierung geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto gerät nach technischem Defekt in Vollbrand – keine Verletzten

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Fahrzeugbrand kam es

am Dienstag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Ravensburgstraße / Im Brühl. Ein

60-Jähriger Mann war mit seinem Chrysler von Baiertal aus kommend auf der

Ravensburgstraße unterwegs, als er am Orteingang Schatthausen mehrere technische

Defekte an seinem Auto bemerkte und daraufhin nach der Kreuzung zur Straße „Im

Brühl“ den PKW zum Stehen bringen konnte. Als der Fahrer aus seinem Fahrzeug

ausstieg, bemerkte er Flammen, welche aus dem Motorraum kamen. Die kurz darauf

eintreffende Feuerwehr löschte das inzwischen in Vollbrand stehende Auto.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, am Auto entstand Totalschaden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Dienstag gegen 11:20 Uhr auf der Straße „Rondell“. Eine 54-Jährige VW-Fahrerin

war stadtauswärts unterwegs, als sie beim Fahrspurenwechsel den Kia eines

56-Jährigen übersah, welcher schräg hinter ihr fuhr, und mit diesem kollidierte.

Verletzt wurde niemand, der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 6.000EUR.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: BAB 6 nach Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Heilbronn vollgesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 – Gegen 04:45 Uhr wurde ein

Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn gemeldet. Nach

bisherigen Erkenntnissen verlor der 36-jährige Fahrer eines PKW BMW mit

französischer Zulassung aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der

Anschlussstelle Sinsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in die

dortige Betonleitwand. Durch den Unfall wurde diese im dortigen

Baustellenbereich auf die linke Spur der Gegenfahrbahn verschoben. Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Dadurch ist die

Richtungsfahrbahn Heilbronn zurzeit vollgesperrt. Aktuell kommt es in diesem

Bereich zu einem Rückstau von 4 Kilometer Länge in Fahrtrichtung Heilbronn. Da

die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn Heilbronn-Mannheim ebenfalls gesperrt

werden musste, beträgt der Rückstau hier aktuell 2 Kilometer. Bei dem Unfall

wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens

beträgt nach ersten Ermittlungen ca. 15.000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf

hat die Ermittlungen übernommen.

Gem. St. Leon-Rot/A6: Schwerer LKW-Unfall auf A6 Fahrtrichtung Mannheim, Fahrbahn wieder frei; Pressemitteilung Nr. 7

Gem. St. Leon-Rot – Gegen 19.30 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet,

so dass die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden konnte. Die Ermittlungen

dauern an.