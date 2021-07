Achtung vor Trickbetrügerin im Innenstadtbereich- Die Polizei warnt

Stadtgebiet Bad Kreuznach – Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach registriert in der vergangenen Woche mehrere Trickdiebstähle im Bereich der Fußgängerzone Bad Kreuznach, die vermutlich durch ein und denselben Täter begangen worden sind. Der noch unbekannte Mann bittet um das Wechseln von Bargeld. Die Geschädigten greifen zu ihrer Geldbörse und schauen nach. Um seine Forderung verständlicher zu machen, greift der Täter ebenfalls an die Geldbörse. Dabei schafft er es, unbemerkt das Scheingeld aus der Geldbörse der Geschädigten zu entnehmen.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, keine Brille, dunkler Hauttyp. Der Täter sprach deutsch mit einem starken Akzent.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise von Bürgern. Weiterhin ruft die Kriminalpolizei auf, wachsam wegen Geldwechselbetrügereien zu sein.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Sobernheim Pferdsfeld L229

Am heutigen Dienstag, 13.07.2021 kam es auf der L229 kurz hinter der Abfahrt Pferdsfeld in Fahrtrichtung Gemünden zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei touchierte im Kurvenbereich ein blauer Reise-Bus im Vorbeifahren den PKW eines entgegenkommenden 51-jährigen Fahrzeugführers. Es kam dabei zum Abriss des linken Außenspiegels und leichtem Sachschaden am PKW. Der Bus-Führer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verkehrsunfall oder Zeugen des Vorganges mögen sich bitte bei hiesiger Dienstelle unter Tel.: 06752-1560 melden.