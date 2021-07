Abschließende Zahlen zum Aktionstag zur Bekämpfung des

Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie.

Der Aktionstag zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie

unter Beteiligung aller fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien und unter

Gesamtkoordination durch das Landeskriminalamt ist beendet.

Die abschließenden Zahlen sehen wie folgt aus:

Insgesamt waren 267 Kräfte der Polizei Rheinland-Pfalz an den Einsatzmaßnahmen

beteiligt.

Durchsucht wurden landesweit insgesamt 118 Objekte.

Die Durchsuchungen schlüsseln sich wie folgt auf:

Polizeipräsidium Koblenz: 21

Polizeipräsidium Mainz: 38

Polizeipräsidium Rheinpfalz: 26

Polizeipräsidium Trier: 22

Polizeipräsidium Westpfalz: 11

Insgesamt wurden über 700 Datenträger wie Computer, Mobiltelefone sowie Speichermedien sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um 109 Männer und neun Frauen im Alter von 14 bis 77 Jahren mit verschiedenen Nationalitäten.

Neben den Datenträgern kam es in wenigen Fällen auch zu Zufallsfunden. So wurden

auch Waffen (Schreckpistole, zwei Messer, Schlagring) sowie geringe Mengen

Betäubungsmittel sichergestellt. Außerdem lag im Bereich des Polizeipräsidiums

Westpfalz gegen einen der Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen versuchten

Totschlags vor, der vollstreckt werden konnte. Der 27-Jährige wurde am Mittag

dem Haftrichter vorgeführt, es wurde Untersuchungshaft erlassen.

Verkehrsunfallflucht – hoher Sachschaden

Der geschädigte 47-jährige Nackenheimer parkt am Dienstag in der Zeit von 13 Uhr – 14:30 Uhr seinen PKW in der Wormser Straße in Höhe der Hausnummer 86 in Fahrtrichtung des Bodenheimer Bahnhofs. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streift im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug die Fahrerseite und beschädigt diese. Der Verursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um einen LKW handeln. Zudem wurden im Nahbereich zwei Radkappen der Marke „Scania“ aufgefunden. Ob diese in Tatzusammenhang stehen wird geprüft. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Diebstahl einer Metalltür

In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.06.2021, 16:20 Uhr, wurde in mitten der Fußgängerzone in Höhe des Bekleidungsgeschäftes NewCity Fashion eine metallene Tür abmontiert und entwendet. Zum Abtransport dieser Tür wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug, eventuell mit Anhänger, benutzt. Es werden Zeugen gesucht, denen möglicherweise Personen beim Abmontieren der Tür aufgefallen sind bzw. Beobachtungen hinsichtlich eines auffälligen Fahrzeugs gemacht haben.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 10.07., Holzhauserstraße, 16:00 Uhr. Eine 67-Jährige parkte auf einem Parkplatz in Höhe der Turnhalle. Als sie zu ihrem Opel Corsa zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeug fest. Wer das unbekannte Fahrzeug oder den Fahrer beobachtet hat, bitte auf der Polizeidienststelle melden.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen, 13.07., Keppsmühlenweg, 08:00 Uhr. Eine 82-Jährige stellte an ihrer Mercedes C-Klasse, den sie unter einem Carport abgestellt hatte, tiefe Kratzer fest. Um den Tatzeitpunkt herum kam es zu diversen Sachbeschädigungen an mehreren PKW. Am BMW 7 eines 34-Jährigen kam es ebenfalls zu einer ähnlichen Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden beider Autos beläuft sich auf etwa 6.000 EUR.