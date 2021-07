Biebelnheim – Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Alzey – In der vergangenen Nacht kam es in Biebelnheim zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus, verletzt wurde niemand. Der Anwohner befand sich im Hof des Anwesens, als er plötzlich Brandgeruch wahrnehmen konnte. Bei seiner Nachschau bemerkte er Feuer im bewohnten Keller. Er verständigte sofort die Feuerwehr, evakuierte das Haus. Nach Einschätzung der Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden auf über 100.00 Euro. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Biebelnheim, Gau-Odernheim, Bechtolsheim und Alzey-Land. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt.

Worms – Jobcenter wegen des Verdachts einer Gefahrenlage geräumt

Worms (ots) – Am heutigen Vormittag wurden das Jobcenter Worms und umliegende

Gebäude wegen des Verdachts einer Gefahrenlage, durch einen vermeintlich

tickenden Gegenstand im Eingangsbereich, vorsichtshalber evakuiert. Durch

Mitarbeiter des Jobcenters wurde um 08:20 Uhr ein Ticken nahe des Kundeneingangs

in der Schönauer Straße bemerkt, welches man nicht zuordnen könne. Zwecks

Abklärung wurden Spezialisten des LKA hinzugezogen und eine Evakuierung eines

potentiellen Gefahrenbereichs veranlasst. Nach Überprüfung wurde festgestellt,

dass das Geräusch von tropfendem Wasser in einer angestauten Regenrinne

herrührt. Die evakuierten Gebäude wurden um 10:20 Uhr wieder freigegeben sowie

die Straßensperrung aufgehoben. Die Polizei war mit zehn, die Feuerwehr mit 16

Kräften im Einsatz.

Worms – Betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein

Worms (ots) – Gestern Abend, gegen 20:30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf den

Fahrer eines Rollers in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße aufmerksam, der sein

motorisiertes Zweirad in Schlangenlinien fahrend und schwankend bewegte. Bei der

anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in

seinem Atem wahr, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Mit einem

Ergebnis von 2,28 Promille war die Fahrt für den 34-jährigen Wormser beendet. Er

musste mit zur Dienststelle, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus

wurde bekannt, dass er auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

wurden eingeleitet.

Alsheim – Fahrer stürzt nach Unfall betrunken aus LKW

Worms (ots) – Gestern Morgen stürzte der Fahrer eines LKW alkoholisiert aus dem

Führerhaus, nachdem er beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

eine Laterne umgefahren hatte. Der 59-Jährige hatte kurz nach 05:00 Uhr zunächst

vergeblich versucht, rückwärts an die Laderampe des Marktes in Alsheim

heranzufahren. Beim Rangieren prallte er mit seinem Sattelzug dann gegen einen

Laternenmast und knickte diesen um. Daraufhin habe der Mann aussteigen wollen

und stürzte offenbar infolge seiner Alkoholisierung aus der Fahrerkabine. Durch

den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der Fahrer mit einer Prellung am Kopf

ins Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert

von über 2 Promille, weswegen eine Blutprobe entnommen und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

6000 Euro beziffert.