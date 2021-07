Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Weilerbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Mittwochvormittag hatte eine Autofahrerin ihren silberfarbenen Opel Corsa um

10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Danziger Straße abgestellt.

Als sie 15 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkam, stelle sie einen Schaden an

der hinteren Stoßstange fest.

Nach ersten Ermittlungen kommt als Verursacher der Fahrer eines blauen Fahrzeugs

infrage. Er hat möglicherweise beim Rangieren oder Vorbeifahren das Auto der

37-Jährigen beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa

1.000 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben

können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizei in Verbindung. |mhm

Polizei beendet Autofahrt eines 32-Jährigen

Kaiserslautern (ots) – Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, hat

sich in der Nacht zum Mittwoch ein 32-Jähriger hinters Steuer eines Pkw gesetzt.

In der Augustastraße war seine Fahrt zu Ende. Eine Polizeistreife stoppte den

Mann. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass ihm in der

Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der 32-Jährige wird sich in

einem Strafverfahren verantworten müssen. |erf

Fahrradfahrer kontrolliert: Alkohol und Drogen festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagabend einen

Fahrradfahrer in der Friedenstraße. Der Mann war alkoholisiert: 0,69 Promille

lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Der 41-Jährige erläuterte den

Beamten, dass er bereits mehrere Dosen Bier getrunken habe. Er kündigte an, dass

er nach der Kontrolle noch weitere alkoholische Getränke konsumieren werde.

Damit er nicht sich oder andere gefährdet, wurde dem 41-Jährigen die Weiterfahrt

mit dem Fahrrad untersagt. Die Beamten stellten den Drahtesel sicher. Am Ende

handelte sich der Radler dann noch eine Strafanzeige ein: In einem

Zigarettenpäckchen hatte der Mann Drogen einstecken – Amphetamin, Ecstasy und

Haschisch. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 41-Jährige blickt nun einem

Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

Trotz Hausverbot: Mann fällt unangenehm auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs muss sich ein

64-Jähriger verantworten. Trotz eines bestehenden Hausverbots hielt er sich am

Dienstagnachmittag auf dem Gelände eines Supermarktes in der Altenwoogstraße

auf. Dort war der Mann mit weiteren Personen unangenehm aufgefallen. Die Gruppe

habe Passanten angepöbelt. Ein anderer Mann habe vor dem Markt uriniert. Eine

Polizeistreife traf vor Ort nur noch den 64-Jährigen an. Ihm wurde ein

Platzverweis erteilt. Die Beamten nahmen die Anzeige wegen Hausfriedensbruch

auf. |erf

Zechbetrug: Bis spät in die Nacht getrunken

Kaiserslautern (ots) – Die Zeche geprellt – diesem Vorwurf muss sich ein

43-Jähriger stellen. Er hatte am Dienstag in einer Gaststätte in der

Richard-Wagner-Straße zur Mittagszeit damit begonnen alkoholische Getränke zu

konsumieren. Nachdem der Mann zum Schichtwechsel des Bedienpersonals einmal

abkassiert wurde, bestellte und trank er bis in die Nacht weiter. Am Ende blieb

kurz vor Mitternacht ein Betrag von 31 Euro offen, den er sich weigerte zu

bezahlen. Der Wirt erteilte dem Mann Hausverbot und erstattete Anzeige bei der

Polizei. Der 43-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

Hilflose Person: Aufmerksame Autofahrerin informiert Polizei

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Frau mit Rollkoffer fiel am

späten Dienstagabend einer aufmerksamen Autofahrerin auf der Straße im Neuhofer

Tal auf. Die 43-Jährige aus dem Landkreis Birkenfeld lief mit dem Trolley auf

der Fahrbahn und machte einen verwirrten Eindruck. Eine Polizeistreife traf die

hilflos wirkende Frau auf der Straße im Pfälzerwald an. Sie konnte den Beamten

nicht erklären, warum sie dort unterwegs war. Nach Überprüfung ihrer Personalien

brachten die Beamten die Frau vorsorglich in eine Klinik. |erf

Unfall: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Unfall vor dem Gebäude der ehemaligen

Hauptpost ist am Dienstag eine 27-Jährige ins Krankenhaus gekommen. Die

Autofahrerin fuhr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße und wollte an der Einmündung

nach links in die Logenstraße abbiegen. Zeitgleich überquerte ein 57-jähriger

Lastwagenfahrer mit seinem Lkw den Einmündungsbereich. Er wollte von der

Logenstraße geradeaus in die Trippstadter Straße fahren. Die Fahrzeuge

kollidierten. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Sanitäter versorgten

die Frau und brachten sie ins Krankenhaus. Der Verkehr an der Einmündung wird

durch eine Ampel geregelt. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Er gab an, dass der

57-Jährige bei Rot fuhr. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Sie

waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Unfallschaden schätzt

die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. |erf

Im Verkehrskreisel Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorrollerfahrer ist am Dienstagmorgen im

Verkehrskreisel zwischen Einsiedlerhof (Jacob-Pfeiffer-Straße) und Ramstein Air

Base gestürzt. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt. Der Kradfahrer leitete auf

der regennassen Fahrbahn eine Vollbremsung ein und versuchte dem Pkw

auszuweichen. Der 44-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Zu einer

Kollision zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Bei dem Sturz wurde der

Roller allerdings beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Diebe brechen Autos auf

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag zwei Pkw

aufgebrochen. Ein Fahrzeug parkte in der Reichswaldstraße. Die Täter schlugen

die Scheibe der Beifahrertür ein und durchwühlten das Handschuhfach. Da keine

Wertgegenstände im Wagen zurückgeblieben waren, zogen die Einbrecher ohne Beute

ab.

Ein anderes Fahrzeug stand in der Susanne-Faschon-Straße. Die Täter öffneten das

Auto auf unbekannte Art und Weise. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine

Geldbörse und Ausweisdokumente. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. |mhm