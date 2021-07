Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden nach Auffahrunfall – Hanau / Bundesstraße 45

(fg) Am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, fuhren die Beamten der Polizeiautobahnstation zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45 bei Hanau. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass insgesamt vier Fahrzeuge in das Unfallgeschehen auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Steinheim involviert waren. Ein 30 Jahre alter Mann aus Maintal übersah offenbar, dass die drei vor ihm fahrenden Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten und fuhr auf diese auf. Zunächst prallte der VW T-Roc auf einen grauen Fiat Panda, der wiederum auf einen VW Golf und letztlich auf einen Mercedes GLE geschoben wurde. Die Fahrerin des Fiat, eine 22-Jährige aus Hanau, kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Der 30-jährige Maintaler musste ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 20-jährige Fahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Ein Hund, der sich im Wagen der 22-jährigen Hanauerin befand, wurde ebenfalls verletzt und von der Feuerwehr zur Versorgung in eine nahegelegene Tierklinik gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Beamten der Polizeiautobahnstation bitten nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugensuche: 13-jährigen Radler verletzt und weitergefahren – Hanau / Großauheim

(fg) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am späten Montagnachmittag in der Rochusstraße ereignet hat. Hierbei wurde ein 13-jähriger Radler leicht verletzt. Der Hanauer befuhr gegen 17.20 Uhr die Rochusstraße auf seinem Mountainbike in Fahrtrichtung Waldstraße, als er in Höhe der Hausnummer 17 von einem Kleinwagen überholt wurde. Vermutlich durch Unterschreitung des Seitenabstandes durch das überholende Auto verlor der Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte. Im Fallen streifte der 13-Jährige noch das Fahrzeugheck des vorbeifahrenden Wagens; es soll sich um einen blauen Opel Corsa handeln. Der Unfallverursacher sowie zwei Mitfahrer seien noch ausgestiegen und sollen sich nach dem Zustand des gestürzten Jungen erkundigt haben. Als der gestürzte Radler angab, verletzt zu sein und nun nach Hause zu gehen, seien die Unbekannten wieder in das Auto gestiegen und davongefahren. Zeugen melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer hatte „Grün“? – Hanau / Mittelbuchen

(as) Am Montagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lützelbuchener Straße. Diese ist im Bereich des Unfallortes derzeit aufgrund einer Baustelle halbseitig gesperrt. Dort befindet sich auch die Einfahrt zu einem Supermarkt. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eine vorübergehend aufgestellte Ampel. Ein 28-Jähriger soll in einem weißen Mercedes S 63 aus Richtung Ortskern Mittelbuchen gekommen sein und die Lützelbuchener Straße in Richtung Bruchköbel befahren haben. Aufgrund der Baustelle habe er die Gegenfahrbahn genutzt. Ein 62-Jähriger soll mit seinem grauen 5er BMW aus der Einfahrt des Supermarkts gefahren und nach links in die Lützelbuchener Straße eingebogen sein. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden im Frontbereich der beiden Fahrzeuge in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Parteien behaupten nun, dass ihre Ampel „Grün“ gezeigt habe, weshalb die Polizei in Hanau nun nach Zeugen sucht. Insbesondere der Fahrer eines dunklen Autos könnte als Zeuge in Frage kommen. Dieser und weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht – Nidderau

(fg) Auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Eisenbahnstraße brannte am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Auto; in diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 23.30 Uhr meldeten Passanten, dass ein auf dem Parkplatz abgestellter Subaru brennen würde. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. An dem Wagen ohne angebrachte Kennzeichenschilder entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kripo von Brandstiftung aus. Am Dienstagnachmittag brannte gegen 15 Uhr bereits ein Traktoranhänger, der auf dem Fahrradweg „Hohe Straße“ in der Feldgemarkung in Richtung Ostheim abgestellt war. Auch hierbei geht die Kripo von Brandstiftung aus. Aufgrund der räumlichen Nähe prüfen die Beamten einen möglichen Zusammenhang und bitten Zeugen, die Hinweise auf die beiden Brände geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.