Kreis Bergstraße

Viernheim: Einbrecher kommen über die Hintertür / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Über die Hintertür sind Kriminelle zwischen Dienstagabend

(13.07), 18 Uhr und Mittwochmorgen (14.07.), 4.50 Uhr in einer Bäckereifiliale

in der August-Bebel-Straße eingebrochen. Auf der Suche nach Bargeld wurde eine

Registrierkasse aufgebrochen und das Wechselgeld gestohlen. Zudem schnappten

sich die Täter zwei Geldkassetten, die jedoch leer sind.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim

zuständig. Wer Beobachtungen zu dem Einbruch gemacht hat und Hinweise geben

kann, meldet sich bitte bei den Beamten. Telefon: 06252 / 706-0.

Bensheim: Ohne Führerschein und mit falschem Versicherungskennzeichen erwischt

Bensheim (ots) – Im Laufe des Nachtdienstes zum Mittwoch (13. – 14.07.) hat die

Polizeistation Bensheim im Stadtgebiet und an der Nibelungenstraße in Richtung

Lautertal Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr hielten sie

15 Auto und drei motorisierte Zweiräder an. Dabei wurden 21 Personen

kontrolliert. Ein 39-jähriger Mann wurde bei einer Kontrolle ohne Führerschein

auf einen Motorroller erwischt. An dem Roller war zudem ein

Versicherungskennzeichen anmontiert, das für ein anderes Zweirad ausgegeben ist.

Entsprechende Verkehrsstrafanzeigen wurden gefertigt.

Darmstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Sieben Objekte durchsucht

Einsatzkräfte stellen über 1,7 Kilogramm Marihuana und fast 10.000 Euro Bargeld sicher

POL-DA: Darmstadt / Landkreis Darmstadt-Dieburg: Sieben Objekte durchsucht / Einsatzkräfte stellen über 1,7 Kilogramm Marihuana und fast 10.000 Euro Bargeld sicher

Darmstadt / Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Das Darmstädter Rauschgiftkommissariat hat am Dienstag (13.07.) zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei und Unterstützung durch Drogenspürhunde sieben Objekte in Babenhausen, Seeheim-Jugenheim, Darmstadt, Mühltal und Alsbach-Hähnlein durchsucht und dabei Rauschgift, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Den sechs voneinander unabhängigen Ermittlungsverfahren gingen unter anderem Hinweise anderer Behörden und intensive Ermittlungen des Kommissariats 34 voraus. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse Durchsuchungsbeschlüsse für die Anwesen der Beschuldigten bei Gericht erwirkt. Am Dienstag vollstreckten Einsatzkräfte die Beschlüsse und stellten dabei unter anderem rund 1,7 Kilogramm Marihuana, etwa 800 Gramm Haschisch, Kleinstmengen Kokain, 9.520 Euro an Bargeld sowie 32 Ecstasy Tabletten sicher. Gleichzeitig stießen sie auch auf Verpackungsmaterialien, Feinwaagen und weitere Beweismittel, das in einzelnen Fällen den Verdacht des Drogenhandels erhärtete. Die sieben Beschuldigten im Alter von 20, 31, 36, 39, 44 und 47 Jahren müssen sich jetzt in den Verfahren strafrechtlich verantworten.

Südhessen/Riedstadt-Wolfskehlen: Grundschulen in Südhessen beteiligen sich an Kampagne „Runter vom Gas“-Banner an Grundschule übergeben

Beamte der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Südhessen hatten im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ die Idee, Grundschulen in ganz Südhessen mit entsprechenden Aktionsbannern auszustatten.

„Gerade für Grundschüler, besonders die Schulanfänger, stellt der Schulweg verkehrstechnisch oftmals noch eine große Herausforderung dar. Hier ist eine erhöhte Aufmerksamkeit aller anderen Verkehrsteilnehmer gefordert“, so Polizeioberkommissar Frank Heisel von der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums.

Gemeinsam mit der Jugendverkehrsschule Südhessen, deren Mitarbeiter mit der Radfahrausbildung regelmäßig an den Grundschulen präsent sind, wurde eine Abfrage gestartet. Auf Anhieb beteiligen sich nun über zwanzig Grundschulen an der Kampagne. Die Grundschule in Wolfskehlen im Kreis Groß-Gerau erhielt am Freitag (09.07.) offiziell ihr sieben Meter langes Banner mit der Aufschrift: „FUßGÄNGER? RUNTER VOM GAS“. Es ist bereits gut sichtbar direkt am Außenzaun der Grundschule, in der Ortsdurchfahrt angebracht. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem eine Bushaltestelle und eine Fußgängerampel. Alle anderen Banner werden noch vor den Sommerferien durch die Jugendverkehrsschule an die teilnehmenden Grundschulen verteilt.

Initiatoren der Kampagne „Runter vom Gas“ sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR). Mit einer emotionalen Ansprache sensibilisiert „Runter vom Gas“ seit mehreren Jahren für Risiken im Straßenverkehr sowie eine Vielzahl von Unfallursachen und will damit für mehr Sicherheit auf deutschen Straßen sorgen.

Darmstadt: Tabakwaren und Alkohol bei Einbruch in Lagerraum erbeutet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ware im Wert von rund 1000 Euro, darunter Zigaretten, Tabak

und Alkohol, haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in den

Lagerraum eines Geschäftes einer Einkaufspassage in der Schuchardstraße

erbeutet. Die Tatzeit wird zwischen Montag (12.7.), 19.30 Uhr und Dienstag

(13.7.), 9 Uhr eingrenzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise

von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: 16-Jähriger berauscht am Steuer von Auto gestoppt / Strafanzeige und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Die Idee eines 16-Jährigen aus Messel, sich am Mittwoch

(14.7.) das Auto seiner Eltern zu schnappen und damit zu fahren, war keine Gute.

Gegen 2.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter des 1. Polizeireviers den jungen Mann

am Steuer eines blauen Suzuki in der Hügelstraße. Aufgrund seines Alters war er

zum einen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zum anderen machte er einen von

Drogen berauschten Eindruck. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur

Wache gebracht. Dort erfolgten eine Blutprobenentnahme und die

Anzeigenerstattung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach

Hause in die Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben. Er wird sich nun in

gleich mehreren Strafverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen/ Offenbach/ Mülheim am Main: Drei Tatverdächtige nach schweren Raub auf Supermarkt ermittelt / Drogen, Schreckschusswaffen und Geld bei Durchsuchungen sichergestellt

Babenhausen/ Offenbach/ Mülheim am Main (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem es im Januar 2021 zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in

Babenhausen gekommen sein soll (wir haben berichtet), hat das Kommissariat 10

von der Darmstädter Kriminalpolizei in Darmstadt unterstützt von Polizeikräften

aus Südosthessen am Dienstag (13.7.) drei Tatverdächtige festgenommen und

Wohnungen durchsucht. Den Maßnahmen waren intensive Ermittlungen vorausgegangen,

die die Beamten auf die Spur des 24-jährigen Mühlheimers, seiner 22-jährigen

Lebensgefährtin und einem 25 Jahre alten Komplizen aus Offenbach brachten.

Nachdem sich der Verdacht gegen die drei Personen zunehmend erhärtete wurden,

auf der Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen, die von der Staatsanwaltschaft

Darmstadt erwirkt worden waren, zwei Wohnungen des Trios durchsucht. Dabei

stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher und stießen zudem auf

fünf Schreckschusswaffen samt Munition sowie 500 Gramm Haschisch. Die

Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie

werden sich neben der Tat, die den Anlass für die Durchsuchungen bildete,

nunmehr auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das

Waffengesetz verantworten müssen.

Darmstadt/ Griesheim: Diebesgut bei Festgenommenen sichergestellt / Wer erkennt sein Eigentum?

Darmstadt (ots) – Nach der Festnahme von zwei 19 und 29 Jahre alten

Tatverdächtigen am Dienstag (6.7.), die zuvor von Zeugen im Flurgraben bei einem

Autoaufbruch auf frischer Tat ertappt und im Anschluss von der Polizei gestellt

wurden (wir haben berichtet) , suchen die Beamten nun die Eigentümer von

Gegenständen, die beide Männer mit sich führten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den sichergestellten

Gegenständen um Diebesgut handelt, das bisher noch keiner Straftat zugeordnet

werden konnte. Wer sein Eigentum auf den Bildern wiedererkennt, wird gebeten,

sich mit dem Kommissariat 42 in Griesheim in Verbindung zu setzen. Unter der

Rufnummer 06155/838538 sind die Beamten zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4962503

Hinweis: Neben dem veröffentlichten Bild sind weitere Bilder auf der Homepage

der Polizei (polizei.hessen.de/ Fahndungen/ Sichergestellte Gegenstände)

abrufbar.

Groß-Gerau

Groß-Gerau: Bushaltestelle demoliert/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Zeugen meldeten der Polizei am Dienstagnachmittag (13.07.), gegen 16.30 Uhr, einen Mann, der eine Bushaltestelle in der Oppenheimer Straße demolieren würde.

Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten dort anschließend eine zerstörte Glasscheibe und nahmen in diesem Zusammenhang am Tatort einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 25-Jährige und seine 16 Jahre alte Begleiterin zudem für eine weitere Sachbeschädigung an einem in der Schützenstraße geparkten städtischen Dienstfahrzeug gegen 16.10 Uhr in Betracht kamen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 25-Jährigen anschließend über zwei Promille an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er vorübergehend im Polizeigewahrsam untergebracht. Die beiden Personen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Ginsheim-Gustavsburg: Betrunkene Autofahrerin hinterläßt „Schneise der Verwüstung“

Insgesamt 10.000 Euro Schaden an sieben geparkten Fahrzeugen, einer Hauswand sowie einem Baucontainer, lautet die Bilanz der Autofahrt einer 68 Jahre alten Frau unter Alkoholeinwirkung am Dienstagabend (13.07.), gegen 20.30 Uhr. An ihrem Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen zudem ein Schaden von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die 68-Jährige befuhr zunächst die Franz-Schubert-Straße und die Johann-Sebastian-Bach-Straße, um anschließend über die Mainzer Straße in die Georg-Friedrich-Händel-Straße zu fahren. Anschließend fuhr sie erneut in die Franz-Schubert-Straße und konnte schlussendlich, nach wiederholter Durchfahrt der Johann-Sebastian-Bach-Straße, in der Mainzer Straße durch Passanten gestoppt werden. Die Polizei wurde verständigt.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,28 Promille an. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei eingezogen. Auf die 68-Jährige kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu.