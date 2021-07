Auto mit Steinen beworfen,

Wiesbaden-Dotzheim, Wenzel-Jaksch-Straße, 13.07.2021, 16.40 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in der

Wenzel-Jaksch-Straße in Dotzheim ein fahrendes Auto mit Steinen beworfen. Der

63-jährige Fahrer des betroffenen Pkw fuhr gegen 16.40 Uhr die

Wenzel-Jaksch-Straße entlang, als sein Toyota in Höhe des Rebhuhnwegs von

Steinen getroffen und beschädigt wurde. Die beiden dunkelgekleideten,

jugendlichen Steinewerfer rannten anschließend in den Wald davon. An dem Toyota

entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, der Autofahrer kam mit dem

Schrecken davon. Steine auf fahrende Fahrzeuge zu werfen ist keineswegs als

Streich abzutun. Es handelt sich hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den

Straßenverkehr. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Balkontür hält Einbrechern stand,

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, 10.07.2021, 14.00 Uhr bis 13.07.2021, 09.30 Uhr,

(pl)Die Balkontüren eines Friseurgeschäftes in der Uthmannstraße in

Mainz-Kostheim haben zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen

Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die

Türen aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden-Igstadt, 13.07.2021,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit

einem „Schockanruf“ Bargeld erbeuten wollen. Am Dienstag versuchten es die

Betrüger hiermit bei mindestens drei Seniorinnen aus Igstadt, scheiterten jedoch

glücklicherweise in den bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten

vormittags jeweils einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass die Tochter

einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun von der Polizei

festgehalten werde. Da zwei der angerufenen Frauen jedoch Zweifel an der

Geschichte hatten, kamen die Betrüger nur in einem der Telefonate dazu, die

Angerufene zur Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro

aufzufordern. Aber glücklicherweise wurde auch diese Seniorin noch rechtzeitig

misstrauisch und setzte dem Spuk schließlich ein Ende. Immer wieder kommt es

vor, dass Trickbetrüger ihre Opfer unter älteren Menschen suchen. Die

„Spielarten“ sind dabei vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte,

ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte

Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die

Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst

niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die

älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu

reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im

Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den

meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden

oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrugsversuch übers Telefon,

Rüdesheim, Kellerstraße, Dienstag, 13.07.2021, 13:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag versuchte eine dreiste Betrügerin einen Rüdesheimer

hinters Licht zu führen, indem sie sich als Staatsanwältin ausgab und Geld

einforderte. Der 83-Jährige wurde gegen 13:45 Uhr von einer unbekannten Frau

telefonisch kontaktiert, welche sich als Staatsanwältin ausgab und dem Senior

von einem angeblichen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang berichtete. Die

angebliche Staatsanwältin nannte die Enkelin des Rüdesheimers als eine der

Unfallbeteiligten und forderte als Ausgleichszahlung eine niedrige fünfstellige

Summe. Nachdem das Gespräch beendet wurde, erkundigte sich der 83-Jährige bei

Familienangehörigen über das Wohlergehen der Enkelin und konnte so der

Betrugsmasche auf die Schliche kommen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben

sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der

Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die

Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck

setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf.

Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem

Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den

meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten,

Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an

ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die

Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

Auto aufgebrochen und Bargeld entwendet, Eltville-Erbach, Bachhöller Weg,

Dienstag, 13.07.2021, 23:15 Uhr bis Mittwoch, 14.07.2021, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in

Eltville-Erbach in ein Fahrzeug ein und gelangten so an Bargeld. Dem Besitzer

eines Mitsubishi Pajero fiel am Mittwochmorgen zunächst die eingeschlagene

Scheibe seines, im Bachhöller Weg, geparkten PKW auf. Im Anschluss stellte er

fest, dass etwa 440 Euro Bargeld aus dem Inneren des Fahrzeugs fehlten. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise auf die Täter

liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Parkplatz,

Aarbergen-Michelbach, Im Aartal, Dienstag, 13.07.2021, 12:30 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Zeugen, welche sich am

Dienstagmittag auf einem Supermarktparkplatz in Aarbergen-Michelbach ereignete.

Gegen 12:30 Uhr Uhr parkte eine Aarbergenerin ihren grauen VW Polo auf dem

Parkplatz des Marktes in der Straße „Im Aartal“ und stellte bei der Rückkehr um

12:45 Uhr einen etwa 1.000 Euro teuren Schaden im Bereich der hinteren

Stoßstange fest. Der oder die Unfallbeteiligte entfernte sich zuvor vom

Parkplatz ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.