Frankfurt-Höchst: Schlag gegen Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (hol) Der Frankfurter Kriminalpolizei gelang vor zwei Tagen

ein großer Schlag gegen eine Gruppe von Drogenhändlern. Die Männer gingen dem

regen Handel mit Kokain und Haschisch nach. Dabei spielte auch eine Kneipe in

der Bolongarostraße eine Rolle.

Am Sonntag, dem 12.07.21 schloss das Rauschgiftkommissariat der Frankfurter

Kriminalpolizei mit der Festnahme von fünf Tatverdächtigen, von denen drei nun

in Untersuchungshaft sitzen, einen Ermittlungskomplex erfolgreich ab. Bereits im

Jahr 2019 hatten sich Hinweise bei der Polizei gehäuft, dass aus einer Bar in

der Bolongarostraße heraus Drogen (vornehmlich Kokain) verkauft würden.

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen konnten diese Hinweise

verifiziert und die tragenden Figuren identifiziert werden. Dabei gelang

wiederholt die Kontrolle von Abnehmern und Beschlagnahmung von Kokain-Mengen

zwischen 10 und 70 Gramm. Vergangenen Sonntag schlugen die Fahnder dann bei den

Haupttätern zu: Sie stoppten den 31-jährigen Lieferanten in seinem Auto und

fanden knapp 300 Gramm Kokain bei ihm. Auch bei einem 37 und 34 Jahre alten

Brüderpaar, für die das Kokain bestimmt war, klickten die Handschellen. Sie sind

dringend verdächtig, gemeinsam mit einem 22-jährigen Komplizen den Drogenverkauf

aus der Bar heraus organisiert zu haben. Zudem fanden die Fahnder bei den

anschließenden Durchsuchungen noch mehrere tausend Euro Bargeld und knapp drei

Kilogramm Haschisch.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass auch der 58-jährige

Wirt der besagten Bar einem Strafverfahren entgegensieht, da er den Dealern

sowohl seine Kneipe, als auch seine Wohnung zur Lagerung und zum Verkauf von

Drogen zur Verfügung stellte.

Frankfurt-Heddernheim: Körperverletzung, Widerstandshandlungen

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 56-jährige Frau befand sich am Dienstag, den 13.

Juli 2021, gegen 17.00 Uhr, im Innenbereich des Nordwestzentrums. Plötzlich und

völlig grundlos wurde ihr von einem zunächst unbekannten Mann mit beiden Händen

ins Gesicht gefasst, was zu Rötungen, Prellungen und Kratzern führte. Der Täter

verhielt sich dabei so aggressiv, dass er durch den Sicherheitsdienst zu Boden

gebracht und fixiert werden musste. Nachdem die Polizei eingetroffen war, wehrte

er sich u.a. mit Tritten gegen seine Festnahme. Letztendlich wurde der

Beschuldigte, ein 36-Jähriger, in die psychiatrische Abteilung eines

Krankenhauses verbracht.

Gemäß Zeugenaussagen soll der 36-Jährige zuvor noch eine andere Frau angegriffen

und verletzt haben. Sie konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem 14.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11400 in Verbindung zu setzen.

Bundesautobahn 3: Sachbeschädigungen und Diebstähle

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 13. Juli 2021, in der Zeit zwischen

00.00 Uhr und 06.00 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an auf dem

Parkplatz Stadtwald abgestellten Lkw zu schaffen.

Dabei schnitten sie die Planen von Lkw bzw. Hängern auf und entwendeten darauf

befindliche Pakete. Über die genaue Anzahl bzw. den Inhalt kann derzeit noch

keine Auskunft gegeben werden. In einem Karton befanden sich Batterien. Der

entstandene Sachschaden beziffert sich bei den betroffenen sieben Fahrzeugen auf

zusammen etwa 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizeiautobahnstation

unter der Rufnummer 069/755-46400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 75-jähriger Radfahrer war am Dienstag, den 13. Juli

2021, gegen 12.30 Uhr, mit seinem Gefährt unterwegs durch die Liebfrauenstraße.

An der Ecke zum Holzgraben erschienen zwei Männer, die den Geschädigten

schubsten und versuchten, ihm die im Korb auf dem Gepäckträger befindliche

Tasche zu entwenden. Dem 75-Jährigen gelang es jedoch, die Tasche festzuhalten,

was die beiden Räuber veranlasste, die Flucht zu ergreifen.

Im Rahmen der sich anschließenden Nahbereichsfahndung konnten die beiden

Tatverdächtigen jedoch festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um zwei

junge Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Die Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Frankfurt-Innenstadt: Haschdealer festgenommen

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend führte die Frankfurter Polizei mit

Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen zur Bekämpfung des

Drogenhandels in der Innenstadt durch.

Die Beamten mussten nicht lange warten, bis sie das erste Drogengeschäft im

Bereich der Zeil beobachten konnten. Kurz darauf kontrollierten die Zivilfahnder

den Abnehmer und fanden das zuvor gekaufte Marihuana bei ihm auf. Im Anschluss

klickten die Handschellen bei dem Verkäufer, der noch weitere verkaufsfertige

Portionen bei sich hatte.

Der nach eigenen Angaben 16-jährige Dealer verfügt über keinen festen Wohnsitz.

Zudem bestehen erhebliche Zweifel an seiner Identität, so dass er in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert wurde. Er soll im Laufe des Tages

einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht erleichterten vier junge Männer am

Mainufer einen 20-Jährigen um seine Wertsachen. Zuvor hatte man noch gemeinsam

Alkohol getrunken.

Der 20-Jährige traf die vier jungen Männer gegen 00.30 Uhr im Bereich des

südlichen Mainufers am Theodor-Stern-Kai. Schnell war man sich darüber einig,

gemeinsam Alkohol trinken zu wollen und suchte zu diesem Zweck eine nahegelegene

Sitzbank auf. Hier zeigte das Quartett dann seine wahren Absichten und forderte

die neue Bekanntschaft auf, den Inhalt seiner Taschen auf der Bank auszubreiten.

Die Vier nahmen daraufhin die Geldbörse und die hochwertigen Bluetooth Ohrhörer

eines kalifornischen Hard- und Softwareentwicklers an sich. Als der Eigentümer

daraufhin insistierte, schlugen drei der vier Männer auf ihn ein und flüchteten

anschließend samt Beute. Das Opfer trug dabei ein blaues Auge davon. Nun

ermittelt die Kriminalpolizei.

Täterbeschreibungen:

männlich, nordafrikanische Erscheinung, 180 cm groß, schwarze

Haare und 18-20 Jahre alt. Trug eine graue Steppjacke.

Haare und 18-20 Jahre alt. Trug eine graue Steppjacke. männlich, 170 cm groß, schwarze Haare, 18-19 Jahre alt. Hatte

eine tiefe Stimme und trug eine rote Jacke.

eine tiefe Stimme und trug eine rote Jacke. männlich, 180 cm groß, schwarze Haare und 18-20 Jahre alt. Trug

eine braune Bomberjacke und Jeans.

eine braune Bomberjacke und Jeans. männlich, 175 cm groß, schwarze Haare und 18-20 Jahre alt.

Bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem weißen

T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069/755-51499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Festnahme nach Handydiebstahl – Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots) – Zivilbeamte der Bundespolizei konnten am 13. Juli

gegen 12:45 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen wohnsitzlosen

33-jährigen Mann festnehmen. Dieser hatte bereits am 9. Juli einer 32-jährigen

Frau das Handy im Hauptbahnhof Frankfurt am Main entwendet.

Der Täter konnte anhand einer Beschreibung der Frau und von Video-aufnahmen der

Tat ausfindig gemacht und festgenommen werden. Der 33-Jährige wird heute dem

Haftrichter vorgeführt.