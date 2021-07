Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Mehrere Autokennzeichen gestohlen

An gleich drei Autos machten sich Kennzeichendiebe in der Breslauer Straße zu schaffen. So verschwanden die Schilder eines Peugeot (FB-AJ 679), eines Audi (FB-VW 1111) sowie eines VW (F-M 1358). Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Langfinger irgendwann zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen aktiv. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06101/5460-0. Wer hatte die Taten beobachten können? Wo sind Kennzeichen mit den genannten Kennungen aufgetaucht?

Büdingen: Auf frischer Tat ertappt

Da er in der Nacht zu Mittwoch einen in der Straße „Im Lipperts“ parkenden BMW durchwühlte, wurden Anwohner gegen 2.40 Uhr auf einen 34-jährigen Mann aufmerksam. Die Passanten konnten den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Rahmen der Rangelei wurde das Auto, aus dessen Innenraum nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde, leicht beschädigt. Die Ordnungshüter nahmen den ertappten Dieb erst einmal mit zur Dienststelle, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

Bad Nauheim: Dieb flüchtet mit Beute

Als er aus einem nicht verschlossenen LKW in der Alicestraße eine Geldbörse entwendete, bemerkte am Dienstagabend (18.30 Uhr) dessen Besitzer einen Mann mit buntem Holzfällerhemd, Basecap und übergroßer, khakifarbener Stoffhose. Der ertappte Dieb rannte mitsamt seiner Beute durch die Fußgängerzone in Richtung Park davon; der Geschädigte hinterher. Während der Flucht fummelte der Unbekannte mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Börse und warf diese anschließend weg. Ihm gelang es, zu entkommen. Zeugenangaben zufolge soll der etwa 40 bis 45 Jahre alte Tatverdächtige ungefähr 180 groß und kräftig gewesen sein. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Büdingen: Pfefferspray eingesetzt

Vor einer Spielhalle in der Straße „An der Saline“ ist es Zeugenangaben zufolge am Dienstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten gekommen, in deren Rahmen ein 18-Jähriger durch den Einsatz von Pfefferspray durch seinen Kontrahenten verletzt wurde, woraufhin der Beschuldigte flüchtete. Passanten waren gegen 17.20 Uhr auf das Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Versorgung in ein Krankenhaus. Vorangegangen waren nach derzeitigen Erkenntnissen Uneinigkeiten bei einem vorangegangenen Schuhverkauf. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet mögliche weitere Zeugen, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

Friedberg: Trickdieb erbeutet Bargeld

Einen 89-jährigen Senioren bestahl am Dienstagvormittag ein dreister Trickdieb am Konrad-Adenauer-Platz. Gegen 11.45 Uhr war der Rentner von einem Unbekannten angesprochen- und darum gebeten worden, ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Der hilfsbereite Mann holte seinen Geldbeutel heraus und tauschte die Münze gegen zwei andere. Der Tatverdächtige ging daraufhin in Richtung Parkuhr davon; der 89-Jährige fuhr nach Hause. Erst einige Zeit später stellte er fest, dass aus seinem Portemonnaie fast 500 Euro in Geldscheinen verschwunden waren. Offenbar hatte man ihm diese unbemerkt herausgezogen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll es sich bei dem Fremden um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild und kurzen, braunen Haaren gehandelt haben. Dieser habe nur sehr gebrochen Deutsch gesprochen. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Butzbach: Gelegenheit macht Diebe

Als sie am Dienstagvormittag zurück zu ihrem im Parkhaus am Marktplatz abgestellten schwarzen Opel kam, bemerkte eine junge Frau einen Unbekannten, der offenbar gerade ihren Fahrzeuginnenraum nach Brauchbarem durchsuchte. Als dieser die 27-Jährige entdeckte, rannte er sofort in Richtung Innenstadt davon. Die Geschädigte stellte fest, dass aus ihrer im Auto zurückgelassenen Geldbörse ein 20-Euro-Schein entwendet worden war. Wie der Mann ins Auto gelangte, ist nicht bekannt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 175 bis 180 cm großen Mann mit schmaler Statur gehandelt haben. Dieser trug zur Tatzeit eine dunkle Basecap, dunkle Sweatjacke und einen schwarzen Rucksack mit der Aufschrift „Puma“. Die Polizei in Butzbach bittet um sachdienliche Hinweise unter 06033/70430.