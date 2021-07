HEF

Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Dienstag (13.07.), gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 62-jährige PKW-Fahrerin die B62 aus Richtung Niederaula kommend und bog nach rechts in die B27 ein. Bei dem Vorgang übersah sie den PKW eines vorfahrtsberechtigten Mannes und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntagabend (11.07.) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr den Aueweg in Ronshausen. Dabei berührte er einen seitlich am Fahrbahnrand parkenden gelben VW-Touran. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (13.07.), gegen 21.30 Uhr, die B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra. Zwischen den Ortschaften Bebra-Asmushausen und Bebra kam der unbekannte Fahrer in einer langen Rechtskurve nach rechts von der regenassen Fahrbahn ab. Er geriet auf die Bankette und teils in den neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Dabei überfuhr er drei Leitpfosten und beschädigte diese. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Ein Zeuge beobachtete, wie der Beifahrer des verunfallten silbernen älteren Honda mit rumänischer Zulassung das Auto wieder auf die Fahrbahn schob. Der Unfallfahrer und sein Helfer entfernten sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Ein weiterer Zeuge der am Unfallort anhielt, fuhr weiter, da seine Hilfe nicht notwendig war. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am Dienstag (13.07.), gegen 15.45 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Opel-Adam in der Breitenstraße vor der dortigen Eisdiele. Ein Rotenburger Pkw-Fahrer touchierte vermutlich beim Einparken mit seinem Mazda den parkenden Pkw im hinteren Heckbereich. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Pst. Rotenburg a. d. Fulda

VB

Spiegelberührung

Gemünden – Am Dienstag (13.07.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Groß-Gerau mit seinem grünen Mercedes LKW die L 3073 von Elpenrod nach Nieder-Gemünden. Seinen Angaben zu Folge kam ihm auf der Strecke ein roter LKW entgegen, welcher ziemlich weit auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Es kam zu einer Spiegelberührung der beiden LKW. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

E-Scooter-Fahrerin und Beifahrer stürzen

Homberg – Am Montag (12.07.), gegen 12:08 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau aus Homberg mit ihrem E-Scooter die Straße „An der Schloßmauer“ in Richtung „Marktstraße“. Hierbei beförderte sie verbotswidrig ihren 6-jährigen Sohn auf dem Elektrokleinstfahrzeug. Die Frau kam ins Schlingern, prallte in der Folge rechtsseitig gegen eine Natursteinmauer und kam mit ihrem Fahrzeug zu Fall. Sie und ihr Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda – In der Nacht zu Dienstag (13.07.), gegen 0:30 Uhr, stahlen Unbekannte auf einem Firmengelände in der Bellingerstraße die amtlichen Kennzeichen FD-ZS 2020 von einem grauen Mercedes Sprinter. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Möbelgeschäft

Lauterbach – Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagabend (12.07.) und Dienstagmorgen (13.07.) ein Fenster eines Möbelgeschäfts in der Vaitsbergstraße auf. Im dortigen Aufenthaltsraum versuchten sie erfolglos einen Tresor aufzubrechen. Anschließend begaben sich die Unbekannten in den Verkaufsraum und entwendeten eine Kasse im Wert von rund 130 Euro, die weder Bargeld noch sonstige Wertgegenstände enthielt. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Start der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Osthessen – Dass sich Fremde unbefugt in den eigenen vier Wänden aufhalten könnten, ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger eine unerträgliche und beängstigende Vorstellung. Der Wohnungseinbruchdiebstahl stellt folglich einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre dar. Daher zählt die Verhinderung und Aufklärung derartiger Straftaten zu einer der Kernaufgaben der Polizei. In diesem Zusammenhang führt das Polizeipräsidium Osthessen auch in diesem Jahr wieder verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch.

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. In dieser Jahreszeit ereignen sich Einbrüche überwiegend tagsüber und nicht selten während der mitunter langen Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt aus diesem Grund neben verstärkten Kontrollmaßnahmen auch auf eine intensive Präventionsarbeit.

Dabei bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Am 17. August informieren unsere Beraterinnen und Berater ganztägig an der Stadtwache in Fulda zum Thema Einbruchsschutz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Über weitere Beratungstermine und -veranstaltung informieren wir frühzeitig, unter anderem auf unseren Social Media-Kanälen (Twitter: @Polizei_OH, Instagram: polizei_oh, Facebook:@polizeiOsthessen).

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

KHK Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), KHK Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und PHK Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen auch gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten sie auch online unter www.polizei.hessen.de/prävention und www.polizei-beratung.de nützliche Informationen zum Thema.

Rücknahme der Vermisstenfahndung

Vogelsberg – Hopfmannsfeld (ots)

Die um 18:06 Uhr ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach der 46-jährigen Frau aus Hopfmansfeld kann zurück genommen werden. Die Frau konnte unversehrt aufgefunden werden. Im Einsatz war ebenfalls ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshund.