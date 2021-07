35.000 EUR Sachschaden

Um 08:39 Uhr befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Mühlhausen die B 249 vom Katharinenberg kommend in Richtung Wanfried. In einem kurvigen Streckenabschnitt bremste sie ihr Auto ab, wobei sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit diesem zunächst nach rechts gegen die dortigen Leitplanken prallte. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 73-Jährigen aus Eschwege kam. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Entgegen der Erstmeldung waren nur zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die B 249 war zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr voll gesperrt.

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ist ein blauer Opel Astra Kombi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Streifschaden an der hinteren, rechten Fahrzeugseite wurde am Montag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr verursacht und wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Lkw beschädigt geparktes Auto beim Rangieren

Am gestrigen Dienstag kam es ebenfalls zu einem Unfall in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf, diesmal allerdings auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes. Gegen 18.45 Uhr hatte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren einen geparkten Peugeot beschädigt und dadurch an dem Pkw auf der linken Fahrzeugseite einen Heckschaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht.

Geparktes Auto im Vorbeifahren gestreift; Schaden 5000 Euro

Eine 29-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf ist gestern Vormittag gegen 11.00 Uhr in Bad Sooden-Allendorf beim Befahren der Straße „Neuer Markt“ aus Unachtsamkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto kollidiert. Dabei entstand am Auto der Verursacherin ein Schaden von 2000 Euro, an dem geparkten Auto wird der Schaden auf 3000 Euro beziffert.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 2000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr einen grauen Audi Q7 beschädigt, der zu diesem Zeitpunkt in einem Feldweg in der Gemarkung Eschwege geparkt stand. Eine 51-jährige Frau hatte das Auto dort abgestellt um einen Hund auszuführen. Die Frau konnte zur fraglichen Zeit in der Nähe des Fahrzeugs noch eine ca. 180 cm große, männliche Person beobachten. Ob dieser Unbekannte, der dem äußeren Erscheinungsbild nach zwischen 25-30 Jahre alt sein soll, eine schlanke Statur, kurze dunklen Haare, auffällige Augenbrauen hat und mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet war etwas mit den Beschädigungen zu tun hat, ist allerdings noch nicht bekannt. An dem Pkw wurden u.a. der Heckscheibenwischer, die hintere Kennzeichenhalterung und die Türblende der Beifahrertür abgerissen. Der Schaden liegt bei 2000 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Mofafahrer unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Die Beamten der Polizei in Sontra haben am Dienstagnachmittag einen Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss erwischt. Die Polizisten hielten gegen 15.15 Uhr in der Schulstraße einen 53-Jährigen Mann aus Sontra auf einem Leichtmofa an und unterzogen ihm einer Kontrolle. Der Verdacht auf Drogenkonsum bestätigte sich dann durch einen entsprechenden Drogenvortest, der letztlich auch eine Blutentnahme nach sich zog. Zusätzlich Ermittlungen folgen außerdem, da der Mann offenbar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis bzw. Prüfbescheinigung ist.

Bus streift geparkten Pkw; Schaden 2000 Euro

Ein 64-jähriger Busfahrer aus Frankenroda (Wartburgkreis) hat gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr in der Ortslage von Netra ein geparktes Auto gestreift. Der Mann befuhr mit seinem Kraftomnibus die Obergasse in Richtung Dorfmitte und kollidierte dann aus Unachtsamkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi Q 3. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von je 1000 Euro.

Autos stoßen rückwärts gegeneinander; Schuldfrage unklar

Ein Unfall mit noch ungeklärter Schuldfrage ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Ortslage von Ringgau-Röhrda. Ein 24-jähriger Paketzusteller aus Wildeck hatte in der Straße Kleinefeld gehalten, um etwas auszuliefern. Als der Mann wieder in sein Auto stieg und rückwärts die Straße verlassen wollte kollidierte er mit dem Pkw einer 49-Jährigen aus dem Ringgau, die ebenfalls rückwärtsfahrend aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße Kleinefeld einfuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Postverteilerzentrum; Polizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochmorgen haben unbekannte Täter versucht, in das Postverteilerzentrum in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen einzubrechen. Gegen 04.05 Uhr wollten die Täter offenbar ein Seitenfenster zu dem Gebäude gewaltsam aufhebeln, ließen aber vermutlich von ihrem weiteren Vorhaben ab, als daraufhin ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst wurde. An dem Fenster entstand letztlich ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.