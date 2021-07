Räuberischer Diebstahl

Am 12.07.2021, gegen 16.49 Uhr, wurde die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Wormser Straße in Frankenthal auf einen Mann aufmerksam, der mehrere Parfümflaschen aus der Warenauslage entnahm und sich in die Hosentasche steckte. Die Mitarbeiterin sprach den Mann auf den Diebstahl an, der daraufhin sofort zu Fuß die Flucht ergriff und aus dem Laden rannte. Ein 23-Jähriger Fußgänger wurde durch Schreie der Mitarbeiterin auf den Dieb aufmerksam, schritt beherzt ein und versuchte den Dieb festzuhalten. Nachdem beide Männer zu Boden fielen gelang es dem Dieb sich durch Schläge und Tritte zu befreien, im Besitz des Diebesgutes zu bleiben und erfolgreich zu flüchten. Der beherzte Fußgänger wurde durch den Dieb leicht am Unterarm verletzt. Die Höhe des Diebesgutes konnte bisher noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von 10.07.2021, 19.00 Uhr, bis 11.07.2021, 12.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Gabelsberger Straße, Höhe Hausnummer 4, den Pkw BMW X1 des Geschädigten indem sie die linke Hintertür zerkratzten. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von 10.07.2021, 20.30 Uhr, bis 12.07.2021, 08.00, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Strandbad, Höhe Hausnummer 1, den dort abgestellten Pkw Audi A3 der Geschädigten, indem sie alle 4 Reifen plattstachen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 12.07.2021, gegen 03.00 Uhr, stellte der Geschädigte von seinem Balkon aus fest, dass ein bislang unbekannter Täter in der Lucas-CranachStraße, Höhe Hausnummer 1, auf dem darunterliegenden Parkplatz seinen Pkw Mercedes-Benz beschädigte. Auf Zuruf flüchtete der Täter, zu welchem nur bekannt ist, dass er dunkel gekleidet war. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

