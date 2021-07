Annweiler – E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Zwei E-Scooter Fahrer gerieten am Montagabend in der Landauer Straße in Annweiler in eine Verkehrskontrolle. Bei einem der Beiden, einem 16-jährigen aus der Verbandsgemeine Landau-Land stellten die Beamten während der Kontrolle Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Edenkoben – Bestpreisangebot

Ein Mann erstattete gestern (12.07.2021) eine Strafanzeige wegen Betrugs, weil er auf einer Internetplattform hochwertige Markenkopfhörer zu einem Bestpreis angeboten bekam. Per Sofortüberweisung wurden die Ohrhörer bezahlt. Vom Verkäufer war ab diesem Zeitpunkt nichts mehr zu hören. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Oftmals stecken hinter „Bestpreisanbietern“ Ganoven, die leichtfertig ihr Geld ziehen. Bei ungewöhnlich günstigen Angeboten sollte immer die Seriosität des Anbieters geprüft werden. Wenn Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind, sollten Sie umgehend Ihre Bank auffordern, die erfolgte Zahlung rückgängig zu machen. Sammeln und sichern Sie alle Belege für die Online-Bestellung. Dazu gehören Kaufvertrag, Bestellbestätigung, Emails und ein Screenshot des Angebots. Erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige!

Großfischlingen – STOP-Schild missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern (12.07.2021, 16.11. Uhr) an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen, weil eine 19 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt eines 61 Jahre alten Radfahrers übersah, der von Essingen in Richtung Großfischlingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann, zog sich dabei Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad sowie am Fahrzeug der 19-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer ungebremst über den Kreuzungsbereich fuhren. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Edenkoben – In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte haben übers zurückliegende Wochenende an einem Wohnhaus in der Schillerstraße die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und sich Zugang zum Innern verschafft. Sämtliche Räumlichkeiten wurden angegangen und durchwühlt. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende gemacht haben. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 in Verbindung setzen.