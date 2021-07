Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Alkoholisierter 18-Jähriger beleidigt Partygäste und Polizei

Römerberg – Äußerst aggressiv verhielt sich am frühen Dienstagmorgen um 04:45 Uhr ein 18-Jähriger, der auf einer Party in Römerberg-Heiligenstein zu Gast war. Nachdem er mit anderen Gästen in Streit geraten war, beleidigte er diese und ging mit seiner Krücke gegen sie vor. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch nach Eintreffen der Polizei verhielt sich der junge Mann weiterhin aggressiv und beleidigte die Beamtinnen -und beamten. Er musste letztlich in Gewahrsam genommen werden. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet

Bekannte Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ gescheitert

Otterstadt – Ein unbekannter Anrufer behauptete gestern um 14:45 Uhr gegenüber einer 86-Jährigen, Polizist zu sein und versuchte entweder an ihre persönlichen Bankdaten und/oder an ihr Bargeld zu gelangen. Hierzu gab der Betrüger vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen wäre. Man hätte bei den festgenommenen Tätern einen Zettel mit ihren persönlichen Daten gefunden. Die Seniorin erkannte sofort die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Die Polizei rät:

-Seien Sie bei solchen Anrufen immer misstrauisch. Das Ziel der

Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten

zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese Verbrecher –

getarnt als Polizeibeamte – möchten, dass Sie Ihr Bargeld, Schmuck

und Wertgegenstände herausgeben.

-Denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge

bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

-Wenden Sie sich bei dem geringsten Zweifel an Ihre örtliche Polizei. Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern suchen Sie die Nummer selbst heraus.

Beim Abbiegen Unfall verursacht

Römerberg – Einen Unfall verursacht hat am Montag um 08:45 Uhr ein 79-Jähriger, der mit seinem PKW von der Lingenfelder Straße nach links in dieQuerstraße abbiegen wollte und hierbei das entgegenkommende Motorrad eines 19-Jährigen übersah. Der junge Mann stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Lambsheim – Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte stellte seinen Pkw VW Golf in der Zeit von 09.07.2021, 18.00 Uhr, bis 10.07.2021, 22.00 Uhr, in der Paul-Münch-Straße, Höhe Hausnummer 1, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Fahrradfahrer, am vorderen linken Radkasten beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

(Limburgerhof) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Autofahrer

Am Dienstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Speyerer Straße / Wiesenstraße ein Unfall, bei dem ein 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer bog von der Wiesenstraße nach rechts in die Speyerer Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 26-jährigen Fahrzeugführers und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 26-Jährige leicht. Dessen Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.