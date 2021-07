Schülerausflug endet mit Körperverletzung

Streitigkeiten zwischen zwei Schülergruppen waren am Montag um 13:15 Uhr der Auslöser für eine Körperverletzung. Die Schülergruppen aus den Orten Eppelborn und Odernheim trafen bei einem Ausflug im Technik Museum aufeinander und gerieten in Streitigkeiten. Diese nahm ein 17-Jähriger aus Odernheim zum Anlass einem 16-Jährigen aus Eppelborn einen Kopfstoß zu verpassen. Als ihm sein 15 Jahre alter Mitschüler zur Hilfe eilte, wurde auch dieser durch einen Faustschlag des 17-Jährigen attackiert und hierdurch leicht verletzt. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen eingeleitet.

Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Knapp 3 Promille dürfte der Grund für das Stürzen eines Radfahrers am Montag kurz vor Mitternacht gewesen sein. Der 34-Jährige war in der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er beim Fahren über eine Bordsteinkante zu Fall kam. Der Radfahrer war sichtlich alkoholisiert, was ein Alkoholtest bestätigte. Der Mann kam zur Untersuchung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet

Die Polizei weist daraufhin:

Auch für alkoholisierte Radfahrer und Pedalec – Fahrer kann es Sanktionen geben. Je nach festgestelltem Blutalkoholwert drohen Bußgelder, Strafanzeigen, Punkte in Flensburg oder auch der Führerscheinentzug. Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liegt in Deutschland bei einem Wert von 1,6. Wenn Sie als Radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden andere oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar.