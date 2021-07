Plastikschüssel und Grill lösen Einsätze aus

Kaiserslautern – Eine vergessene Plastikschüssel hat am Montagabend für

einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Nachdem gegen 21 Uhr in einem

Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße der Feuermelder auslöste, rückte

die Feuerwehr aus. Weil sich an der betroffenen Wohnung niemand meldete, mussten

die Einsatzkräfte die Tür öffnen. Es befand sich niemand in den Räumen – aber

auf dem angeschalteten Herd stand eine Plastikschüssel, die angefangen hatte zu

schmoren.

Der „Brand“ wurde gelöscht, der Herd ausgeschaltet, die verschmorte Schüssel

entfernt und die Wohnung belüftet. Der neue Schlüssel für die Wohnungstür wurde

nach dem Ende des Einsatzes bei der Polizei hinterlegt, wo der 24-jährige

Bewohner ihn später abholte. Er hatte von der ganzen Aufregung nichts

mitbekommen…

Kurz vor halb 10 wurde auch aus der Posener Straße ein Brand gemeldet. Besorgte

Anwohner hatten Rauch entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte

jedoch schon nach kurzer Zeit wieder abrücken, nachdem sich herausstellte, dass

lediglich jemand mit einem Holzkohlegrill auf seinem Balkon grillte – was den

Qualm verursacht hatte. |cri

Hilflos oder müde?

Kaiserslautern – Eine offenbar hilflose Person hat ein Passant am frühen

Dienstagmorgen in der Hegelstraße entdeckt und die Polizei verständigt. Wie der

Zeuge gegen 04:30 Uhr telefonisch meldete, lag ein Mann mit seinem Fahrrad am

Boden und war nicht ansprechbar. Er vermutete, dass er mit dem Fahrrad

verunglückt sei. Als die Streife vor Ort ankam, lag der Mann immer noch, nicht

ansprechbar, auf dem Boden. Kurze Zeit später wachte er auf. Verletzungen oder

Hinweise auf einen Unfall waren keine ersichtlich. Der hinzugerufene

Rettungsdienst konnte keine Anzeichen für ein medizinisches Problem feststellen.

Nach Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass sowohl der

Rettungsdienst als auch eine weitere Streife in der Nacht zu Dienstag mehrmals

Kontakt mit dem Mann hatten, da er am Fahrbahnrand schlief. Er wurde von den

Beamten nach Hause gebracht. |elz

Beim Rangieren BMW gerammt (FOTO)

Kaiserslautern – Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Montag in der Trippstadter Straße erlebt. Wie der 55-Jährige am

Nachmittag der Polizei meldete, wurde sein Auto von einem anderen Fahrzeug

gerammt und beschädigt. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne den Unfall zu

melden.

Der Mann hatte seinen blauen BMW am Morgen gegen 7.45 Uhr in Höhe einer

Arztpraxis am Fahrbahnrand in Richtung Pirmasenser Straße abgestellt. Als er

gegen 15 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, entdeckte er einen frischen

Unfallschaden an der linken Heckschürze.

Vermutlich ist ein anderer Autofahrer beim Rangieren gegen den BMW gestoßen. Den

Spuren nach zu urteilen, dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen

Wagen gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum eventuell ein Park- oder

Wendemanöver beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug geben können. Sie

werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2

Kontakt aufzunehmen. |cri

Fahrrad ohne Vorderrad geklaut

Kaiserslautern – Ein Fahrrad haben sich Diebe am Montag in der

Bahnhofstraße unter den Nagel gerissen – allerdings ohne das Vorderrad. Es

handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube, das am Hauptbahnhof am

Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert war.

Der Eigentümer hatte das Rad nach eigenen Angaben morgens gegen 7 Uhr

angekettet, und als er gegen 14.30 Uhr zurückkam, hing nur noch das Vorderrad –

an dem das Bügelschloss befestigt war – am Ständer. Schadenshöhe: rund 500 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad ohne Vorderrad weggelaufen ist,

werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2

in Verbindung zu setzen. |cri

Zaun beschädigt und abgehauen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Eine Unfallflucht ist der Polizei aus

Weilerbach gemeldet worden. Am Montag stellten Mitarbeiter eines Supermarktes in

der Isigny-Allee fest, dass durch Unbekannte ein Zaunelement in der Einfahrt

beschädigt wurde. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen kam heraus, dass in der

Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr ein Fahrzeug rückwärts gegen den Zaun stieß. Dabei

wurde ein Gitterelement herausgerissen und mehrere Stäbe verbogen. Trotz des

angerichteten Schadens machte sich der verantwortliche Fahrer aus dem Staub.

An der Unfallstelle wurden zwar keine Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs

gefunden, der Wagen dürfte aber an der Heckstoßstange entsprechend beschädigt

sein. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250. |cri

Aggressiver 41-Jähriger bedroht und beleidigt

Kreis Kaiserslautern – Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei

gegen einen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern. Es geht unter anderem um

Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Dem 41-Jährigen wird unter anderem

vorgeworfen, am Montag seine Vermieterin körperlich angegangen zu haben. Im

Anschluss verfolgte er zwei Zeugen der Auseinandersetzung mit dem Fahrrad. Dabei

beleidigte und bedrohte er sie und versuchte nach ihnen zu schlagen und zu

treten. Auf der Heimfahrt wurde der 41-Jährige von einer Streife angehalten.

Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten.

Dieser zeigte einen Wert von 1,65 Promille an. Ebenfalls gab er an regelmäßig

Drogen zu konsumieren. Der Mann musste mit zu Dienststelle und sich eine

Blutprobe entnehmen lassen. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund von Fremd- und

Eigengefährdung in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|elz

Taschendieb greift zu

Kaiserslautern – Eine 81-jährige Frau zeigte am Montag auf der

Polizeiinspektion einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen wurde ihr die

Geldbörse gestohlen. Die 81-Jährige hielt sich zwischen 14:45 und 15:10 Uhr in

einem Supermarkt in der in der Augustastraße auf. Ihre Geldbörse steckte in

ihrer Tasche, die im Einkaufswagen lag. Beim Bezahlen an der Kasse ist ihr

aufgefallen, dass der Geldbeutel nicht mehr da war. Vom Täter war weit und breit

nichts mehr zu sehen. Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen

Bargeld-Betrag, EC-Karten, sowie den Personalausweis der 81-Jährigen. |elz

Aufdringliche Kontaktsuche

Kaiserslautern – Wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt die Polizei

gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau mehrmals

belästigt und bedrängt zu haben.

Am Montag meldete sich das Opfer bei der Polizei und berichtete, dass der Mann

ihr bereits vor einigen Tagen bis zu ihrer Wohnanschrift gefolgt war und sie

immer wieder aufgefordert hatte, etwas mit ihm zu unternehmen – was sie jedoch

ablehnte und vehement verneinte.

Nun sei es zu einem weiteren Vorfall gekommen. Diesmal habe der Mann in der Nähe

ihres Hauses gewartet, und als sie mit ihrem Auto losfuhr, folgte er ihr bis auf

die Autobahn. Dort habe er ihr mehrfach Lichthupe gegeben oder sei mit der

gleichen Geschwindigkeit neben ihr hergefahren und habe sie daran gehindert,

langsamer fahrende Lkw zu überholen. Erst nach etlichen Kilometern habe er Mann,

der sich bei ihr nur mit dem Vornamen vorgestellt hatte, die Autobahn verlassen.

Durch das Kennzeichen konnte der 66-Jährige ermittelt werden. Mit ihm wurde eine

sogenannte Gefährderansprache durchgeführt und ihm dabei die möglichen

Konsequenzen seines Verhaltens erläutert. Der Mann sicherte zu, die Frau künftig

in Ruhe zu lassen. |cri

Einbruch in Bürocontainer

Kaiserslautern – In einen Bürocontainer in der Mainzer Straße sind

zwischen Freitagabend und Montagmorgen Diebe eingebrochen. Die Täter brachen die

Tür des Containers auf. Aus seinem Innern stahlen die Einbrecher etwa 20

Getränkedosen. Sie waren in einem Kühlschrank gelagert. Die Polizei ermittelt

wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruchversuch in Fachgeschäft

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Auf ein Fachgeschäft in der Hauptstraße

haben es am Wochenende Einbrecher abgesehen. Die Diebe machten sich an der

Eingangstür zu schaffen. Sie versuchten sie aufzubrechen, was allerdings

misslang. Die Tür hielt dem Einbruchversuch stand. Die Täter flüchteten. Jetzt

ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zeugen, die zwischen Freitagabend

und Montagmorgen Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Ungebetene Besucher leeren Kaffeekasse

Kaiserslautern – Ungebetene Besucher haben die Räumlichkeiten einer

sozialen Einrichtung im Pfeifertälchen durchsucht. Am Montagmorgen fiel auf,

dass sich unbekannte Täter vermutlich übers Wochenende auf noch nicht geklärte

Weise Zugang zu den Räumen verschafften und insbesondere Schränke durchwühlten.

Abgesehen hatten sie es offenbar in erster Linie auf Bargeld – sie leerten die

Kaffeekasse und nahmen eine Geldkassette sowie ein Laptop mit. Der Gesamtschaden

liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, denen zwischen Donnerstag (9. Juli), 18.30 Uhr, und Montag (12.Juli),

5.40 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Einbruch in Schule

Kaiserslautern – Einbrecher sind am Wochenende in die Luitpoldschule

eingestiegen. Gewaltsam brachen sie irgendwann zwischen Freitagabend und

Montagmorgen eine Tür des Schulgebäudes in der Albrechtstraße auf. Die Diebe

durchwühlten in Klassenräumen, Büros und im Lehrerzimmer Schränke und Fächer. Ob

die Täter Beute machten, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei sicherte

Spuren. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf