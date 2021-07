Betrugsversuche durch Anrufe

Kirchheimbolanden

Am 12.07.21, zwischen 10:47 h und 11:05 h kam es einmal in Ilbesheim und einmal in Zellertal zu einem Anruf. Die Anrufer gaben sich jeweils als Polizeibeamte aus. Die angerufenen Personen beendeten rechtzeitig die Anrufe, nachdem sie die Nummer des Anrufers notiert hatte. Es entstand kein Schaden. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

keinesfalls unhöflich! Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis. Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den

Brand

Eisenberg

Am 12.07.21, gegen 20:00 h kam es zum einem Brand in einer Garage, in der Wingertsbergstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ursache des Brandes war wahrscheinlich ein Staubsauger, der an einer Akkuladestation hing. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

Fahrerflucht; Zeugen gesucht!

Staudernheim

Am vergangenen Wochenende (Unfallzeit: Samstag, 10.07.2021, 18:30 Uhr – Montag, 12.07.2021, 06:00 Uhr)kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein 18-Jähriger seinen VW Bora am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am heutigen Montagmorgen zu seinem PKW zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an seinem linken Außenspiegel feststellen. Vermutlich hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den VW Bora gestreift und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.