PKW überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn – SIEHE FOTO

A 63/Kirchheimbolanden – Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 41- jähriger

Mann am 13.7.2021 gegen 12:47 Uhr die Kontrolle über seinen PKW. Er kam bei

Dauerregen auf der A 63 bei Kirchheimbolanden ins Schleudern. Der Mann kam mit

seinem Kombi anschließend von der Fahrbahn ab, fuhr über eine sich an der Stelle

aus dem Boden erhebende Leitplanke und überschlug sich. Dabei beschädigte das

sich überschlagende Auto ein Autobahnschild und kam wieder quer auf der Fahrbahn

zum Endstand. Dort fing das Fahrzeug im Motorraum Feuer. Die Feuerwehr Göllheim

löschte den Brand. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von

einem Notarzt vor Ort erstbehandelt. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich gelandeter Rettungshubschrauber wurde

letztendlich nicht benötigt. Den am PKW entstandenen Sachschaden schätzt die

Polizei auf ca. 60.000 Euro, den an den Leitplanken und dem Autobahnschild auf

ca. 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, ob möglicherweise nicht angepasste

Geschwindigkeit Ursache für den Unfall war. Für die Dauer der Unfallaufnahme und

der Fahrbahnreinigung kam es bis gegen 14 Uhr zur Sperrung der A 63.

Betrunkener Einbrecher schlägt zwei Mal zu

Mainz-Altstadt – Einer von drei Einbrechern konnte am Montagabend von

einem Zeugen auf frischer Tat gestellt werden, als er zum wiederholten Male

Weinkisten aus einer Garage in der Mainzer Altstadt stehlen wollte. Bereits am

Montagmorgen gegen 06:30 Uhr verschaffte sich der 34-jährige Täter in Begleitung

zweier, bislang unbekannter Mittäter, Zutritt zu einer verschlossenen Garage in

der Gallusgasse. Die Täter entwendeten zwei Kisten Wein und konnten zunächst

unbeobachtet fliehen. Am Montagabend gegen 21:44 Uhr drangen die Täter erneut in

die verschlossene Garage ein, konnten hierbei aber von einem Zeugen beobachtet

werden. Als die Täter den Zeugen bemerkten ergriffen sie die Flucht. Der

34-jährige Haupttäter konnte mitsamt dem Diebesgut von einer Kiste Wein, bis zum

Eintreffen der Polizei, vom Zeugen festgehalten werden. Von den Polizeibeamten

des Altstadtreviers konnte bei dem 34-Jährigen noch weiteres, mutmaßliches

Diebesgut, aufgefunden werden. Der Täter stand bei Tatausführung unter

Alkoholeinfluss von über drei Promille und muss sich nun wegen Diebstahls

verantworten.

Schutz vor Einbrechern im Urlaub: Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz und Verbraucherzentrale geben Tipps (FOTO)

Mainz – Die Schulferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür. Damit nach

dem Urlaub keine böse Überraschung droht, sollten angehende Urlauber Einbrechern

keine Hinweise auf ihre Abwesenheit hinterlassen. Denn ein offensichtlich

leerstehendes Haus oder ein öffentlicher Urlaubgruß in den sozialen Medien

können eine Einladung für „ungebetene Gäste“ sein.

Damit die geplante Reise die gewünschte Erholung bietet, sollten sich Reisende

vor Betrügern und Dieben am Urlaubsort in Acht nehmen. Auch zu Hause sind vor

der Abreise einige Vorsichtsmaßnahmen angezeigt. Das Landeskriminalamt und die

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben in ihrer Reihe „Genug Betrug“ die

wichtigsten Tipps zur Urlaubsvorbereitung zusammengefasst, damit Einbrecher erst

gar keine Chance haben:

beziehungsweise das Haus verlassen wird. Gegebenenfalls lohnt es sich auch, über einbruchsichere

Beschläge und Schlösser nachzudenken. Oftmals bleibt es nur beim Einbruchsversuch, weil die Täter an technischen Sicherungen von Türen und Fenstern scheitern. Das Zuhause sollte auch während einer Abwesenheit bewohnt

wirken. Zeitschaltuhren steuern die Beleuchtung, Nachbarn können die Briefkästen regelmäßig leeren und Rollläden öffnen und schließen. Auch wenn es lockt, über die sozialen Medien die

Urlaubsgeschichten zu teilen: Urlauber sollten von öffentlich zugänglichen Posts absehen. Denn diese sehen nicht nur Familie und Freunde, sondern vielleicht auch die potenziellen Einbrecher. Seien Sie beim Buchen einer Unterkunft vorsichtig. Vielfach und

spontan wird das Internet genutzt, um schnell eine Ferienwohnung zu reservieren. Bei den Online-Portalen ist Aufmerksamkeit gefragt, denn neben seriösen Angeboten gibt es auch gefälschte Inserate, sogenannte „Fake-Angebote“. Diese vermitteln günstige Angebote gegen Vorkasse, die oftmals gar nicht existieren. Unterwegs sein, bedeutet wachsam sein: Diebe schlagen auch bei

einer nur kurzen Abwesenheit gerne zu und stehlen Wertsachen aus dem Auto oder Wohnmobil. Schließen Sie Auto, Wohnwagen, Hotelzimmer oder Ferienwohnung immer ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen herumliegen. Kopieren Sie wichtige Unterlagen (Pass, Kreditkarte,

Impfausweis) vor Reiseantritt und bewahren Sie diese an separater Stelle in Ihrem Gepäck auf. Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mit

wie nötig und tragen Sie diese immer am Körper, z. B. in einer verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche. Behalten Sie auch beim Bezahlen Ihre Kreditkarte immer im Auge. Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf. Wurde Ihre Zahlungskarte gestohlen, lassen Sie diese sofort

Mainz: Die Polizei-NewsMehr über Betrügereien im Urlaub finden Sie unter: https://s.rlp.de/6RHrj sowie

auf den Seiten der Verbraucherzentrale unter https://s.rlp.de/tUVi2.

LKW-Kontrollen mit erfreulichem Ergebnis

A 61/Rheinhessen – Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

führten am 12.7.2021 in der Zeit von 6 Uhr bis 12 Uhr Kontrollen von abfahrenden

LKW an der A 61 auf dem Parkplatz Menhir bei Armsheim und auf der Tank- und

Rastanlage Wonnegau-West bei Worms durch. Sie wurden dabei durch Polizistinnen

und Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.

Es wurden 21 LKW und 24 Personen überprüft.

Erfreuliche Bilanz des Einsatzes war, dass kein LKW-Fahrer stehen bleiben

musste. Bei keinem Fahrer wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Auch gab es keine

technischen Beanstandungen an den LKW.

Verkehrsuntauglichen Anhänger stillgelegt

A61/Zotzenheim – Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten am 12.7.2021 gegen

09:40 Uhr ein augenscheinlich verkehrsuntüchtiges Gespann aus Kleintransporter

und Anhänger. Eine Streife der Polizeiautobahnstation konnte dieses Gespann auch

auf der A 61 antreffen und auf dem Parkplatz Steingewann bei Zotzenheim

kontrollieren. Hierbei wird festgestellt, dass die aus Metallprofilen bestehende

Ladung auf dem Anhänger nicht ausreichend gesichert war und zu weit nach hinten

überstand. Drei von vier Reifen am Anhänger wiesen eine zu geringe Profiltiefe

sowie Schäden im Reifengummi auf. Der 70-jährige Fahrer des Gespannes musste den

Anhänger erstmal stehen lassen, ihm wurde die Weiterfahrt für den AnhängerMainz: Die Polizei-News

untersagt, bis die Mängel behoben sind. Ihm droht nun ein Bußgeld.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Wolfsheim, L414, 12.07., 09:32 Uhr. Ein Mann fuhr mit seinem PKW in Richtung Vendersheim, als er aus bisher nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach; der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Diebstahl aus Kfz

Bingen

Oberheimbach, In der Raupenhell, 10.07., 15:00 Uhr – 11.07., 10:00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurden aus einem Isuzu D-Max eines Garten- und Landschaftsbauers diverse Schlüssel und Fahrzeug-Dokumente entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Einbruch in Praxis

Bingen

Bingen, 12.07., Stadt, 07:23 Uhr. Ein Arzt einer Zahnarztpraxis meldete einen Einbruch. Er hatte aufgrund der offenstehenden Türen und Hebelmarken die Praxis noch nicht betreten. Die eintreffende Streife stellte einen auf dem Boden liegenden Mann fest. Da dieser nicht auf Ansprache reagierte, fixierten die Beamten ihn. Sie fanden eine größere Menge Bargeld, sowie in einem mitgebrachten Rucksack diverse Hebelwerkzeuge, Medikamente und Schmuck. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Mann durch mehrere Delikte bereits amtsbekannt war. Im Gewahrsam baute er gesundheitlich ab und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Noch am gleichen Tag konnte er das Krankenhaus verlassen.

Bagger beschädigt

Dienheim, Außerhalb

Mitarbeiter einer Baufirma bemerken, dass an einem ihrer Bagger die Pedale sowie die Lenkstangen verbogen sind. Der Tankdeckel wurde aufgebrochen und so wie es aussieht, wurde Sand in den Tank eingefüllt. Als Tatzeitraum kommt Samstag, 10.07.21, 14:00 – Montag, 12.07.21, 07:30 Uhr in Betracht Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

Sachbeschädigung und Körperverletzung

Bodenheim, Hilgestraße

Ergänzend zur Pressemeldung vom 09.07.21, Fahrzeugspiegel beschädigt am Bahnhofsvorplatz in Bodenheim, ist der Täter vermutlich schon vorher in der Hilgestraße, nicht weit entfernt vom Bahnhof, ebenfalls auffällig geworden. Ein 4o-jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt a.d.W. befährt am Donnerstag, 08.07.21 gegen 02:50 Uhr die Hilgestraße in Richtung Bahnhof als er einen Schlag am Auto hört. Dieser stammt von einem Passanten der auf dem Gehweg stand. Der Neustädter hält an um Nachzuschauen, da er zunächst vermutet über etwas gefahren zu sein. Der Fußgänger schreit ihn dann aber an, „was machst du hier?“ und schlägt gegen die Fensterscheibe. Der Pkw-Fahrer steigt sofort wieder ein und will wegfahren um eine Eskalation zu vermeiden, als der Fußgänger mit einem Stein auf die Heckscheibe schlägt, die daraufhin zu Bruch geht. Der Pkw-Fahrer fährt weg und alarmiert die Polizei. Der Fußgänger geht anschließend am Ärztehaus Vitanum den Eichweg in Richtung Poco Domäne entlang. Dort trifft er auf einen 25-jährigen Security-Mitarbeiter aus Taunusstein. Auch ihn schreit er an, was er hier mache. Als der Security-Mitarbeiter in sein Fahrzeug einstiegen will, schlägt ihm der Fußgänger unvermittelt mit einem Stein gegen den Hinterkopf. Im angrenzen den Rübenfeld kommt es zu einem kurzen Gerangel der Beiden und der Fußgänger flüchtet anschließend in Richtung Poco Domäne. Der Security-Mitarbeiter hat einen Platzwunde am Hinterkopf, die in der Uniklinik Mainz versorgt und genäht werden muss. Der Fußgänger wird im Nahbereich nicht mehr angetroffen. In der Hilgestraße werden anschließend zwei weitere Pkw festgestellt, deren Außenspiegel mittels eines Steines beschädigt wurden. Vermutlich hat der geflüchtete Fußgänger diese beiden Pkw ebenfalls beschädigt. Da an den beiden Pkw am Bahnhofsvorplatz auch nur die Außenspiegel, und diese augenscheinlich auch mittels Stein, beschädigt wurden, kommt der Fußgänger auch hier als möglicher Täter in Betracht. Der Fußgänger wird folgendermaßen Beschrieben: ca. 30-40 Jahre alt, 180 cm groß, 3-Tage-Bart, schmutziges, verwahrlostes Aussehen, er trug einen dunklen Kapuzenpulli mit Reisverschluss und hatte einen Rucksack dabei. Zeugen, denen eine solche Person, evtl. auch vorher schon aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 06133-9330.