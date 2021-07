Ettlingen – 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Ettlingen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 28-jähriger

gambischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dem Beschuldigten wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs am

Freitagnachmittag konnten Polizeibeamte ca. 125 Gramm verkaufsfertig

portioniertes Marihuana sicherstellen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in

Ettlingen konnten weitere ca. 900 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

Karlsruhe – 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 23-jähriger

deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dem Beschuldigten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am

Samstagmorgen im Treppenhaus eines Anwesens in Karlsruhe-Durlach auf einen

55-Jährigen eingestochen und diesen verletzt haben. Nachdem der Geschädigte

seine Wohnung verlassen hatte, soll sich der Beschuldigte von hinten genähert

und den Geschädigten unvermittelt angegriffen haben. Der Geschädigte konnte

schließlich in seine Wohnung flüchten und wurde im weiteren Verlauf in ein

Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte, der bereits mehrfach polizeilich in

Erscheinung getreten ist, konnte durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen

werden.

Bruchsal – Graffiti an Wänden und Stromverteilerkästen

Bruchsal (ots) – Mehrere Graffiti an der Haltestelle „Schlachthof“ und in der

Württemberger Straße in Bruchsal wurden dem örtlichen Polizeirevier am Montag

gemeldet. Vermutlich über das vorangegangene Wochenende haben Unbekannte damit

einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro verursacht.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim

Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 zu melden.

Stutensee – Chlorgeruch sorgt für Feuerwehreinsatz

Stutensee-Friedrichstal (ots) – Chlorgeruch in einem Privathaus der

Silcherstraße in Friedrichstal sorgte am Dienstag gegen 12.10 Uhr für den

Einsatz der Feuerwehr.

Eine 78 Jahre alte Bewohnerin hatte zuvor über Atemprobleme geklagt und einen

Rettungsdienst verständigt. Die Kräfte vernahmen vor Ort starken Chlorgeruch und

verständigten schließlich die Feuerwehr. Anschließend verbrachten sie die Frau

vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wie sich vor Ort als Ursache erwies, waren in einem Eimer Chlortabletten für den

Betrieb eines Pools gelagert, die wohl mit Feuchtigkeit reagierten.

Letztlich ließen die Wehrleute das Material ausdampfen und veranlassten die

ordnungsgemäße Entsorgung.

Hinweise auf eine falsche Lagerung oder fahrlässigen Umgang mit den

Chlortabletten ergaben sich von polizeilicher Seite bislang nicht.

Neben zwei Streifen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt waren von der

Freiwilligen Feuerwehr Stutensee, Kraichtal und Karlsdorf-Neuthard Kräfte im

Einsatz.

Karlsruhe – Starke Rauchentwicklung bei Demontage einer ehemaligen Textilreinigung – 21 Menschen durch Rauch leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei der Demontage einer Industriewaschmaschine kam es im

Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in der Karlsruher

Ritterstraße, Ecke Kriegsstraße am Dienstag gegen 11.25 Uhr zu einer starken

Rauchentwicklung. Insgesamt 21 Menschen erlitten durch die Rauchverteilung in

dem Gebäude leichte Verletzungen. Davon betroffen waren in der Hauptsache die

darüber gelegenen und gut besuchten Räume der AWO-Ambulanz. Der Sachschaden wird

mit geschätzten 50.000 Euro beziffert.

Nach ersten polizeilichen Feststellungen war ein Arbeiter mit dem Rückbau der

Waschmaschine beschäftigt und setzte hierfür einen Winkelschleifer ein.

Anschließend trat Qualm aus dem Gerät. Nachdem die Rauchentwicklung immer

stärker wurde und eigene Löschversuche fehlschlugen, verließ der Beschuldigte

die Räume und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen erster Kräfte der

Polizei drangen bereits dichte Rauchschwaden aus der Textilreinigung, die sich

letztlich im mehrstöckigen Gebäudekomplex sowie in der angrenzenden Tiefgarage

ausbreiteten.

Nach Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte der Brandherd rasch

abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Anwesen verhindert

werden. Vorsorglich war der gesamte Gebäudekomplex durch Polizei und Feuerwehr

zügig geräumt worden.

Die Verletzten erlitten nach derzeitigem Erkenntnisstand eine leichte

Rauchgasvergiftung, die allesamt vor Ort durch die eingesetzten fünf

Rettungswägen sowie eines Notarztteams versorgt werden konnten. Zur Betreuung

und Behandlung wurde ein Bus des KVV zur Verfügung gestellt.

Waldbronn – 13-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 13-Jähriger fuhr mit dem Fahrrad die stark abschüssige

Straße Am Sohl hinunter. An der Einmündung zur Pforzheimer Straße fuhr er ohne

anzuhalten auf die Straße und wurde frontal von einem in Richtung Ettlingen

fahrenden Transporter erfasst. In der Folge prallte der 13-Jährige gegen die

Windschutzscheibe und wurde anschließend in den Grünstreifen geschleudert. Nach

einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach den

ersten polizeilichen Feststellungen konnte der 24-jährige Transporterfahrer den

13-Jährigen erst unmittelbar vor dem Zusammenstoß wahrnehmen. Die Bedarfsampel

für Fußgänger im Einmündungsbereich zeigte zum Unfallzeitpunkt für den

Fahrzeugverkehr Grünlicht. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, gegen 20.50 Uhr.

Karlsruhe – Fußgängerin wird von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 31 Jahre alten

Fußgängerin und einer Straßenbahn kam es am Dienstagmorgen im Karlsruher

Stadtteil Knielingen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll die 31-jährige Frau hinter einer aus der

Haltestelle Herweghstraße stadtauswärts ausfahrenden Straßenbahn die Gleise

überquert haben. Hierbei kollidierte sie mit einer aus Richtung Pfalz

einfahrenden Straßenbahn und wird durch diese erfasst. Die 31-Jährige wird durch

den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und wird dabei schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten sie nach Erstversorgung durch einen Notarzt

in eine Klinik.

Der Straßenbahnverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine

Stunde eingestellt werden. Der Sachschaden an der Straßenbahn wird auf rund 500

Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten,

sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-944840 zu

melden.

Karlsruhe, Oststadt – Toilettenanlage beschädigt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen

Freitag, 12.00 Uhr und Montag, 08.45 Uhr eine Toilettenanlage an der Haltestelle

Gottesauer Schloss. Zunächst öffnete der Unbekannte gewaltsam das

Münzeinwurffach des Toilettenhäuschens. Hier erkannte er allem Anschein nach,

dass die Münzen in ein separates Fach weitergeleitete werden und entfernte in

der Folge einen Teil der Außenverkleidung und Dämmung. Letztendlich gelangte der

Täter zwar nicht an das Bargeld, hinterließ jedoch einen Sachschaden von

geschätzten 8.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0721 49070 beim

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gemeldet werden.

Dettenheim – Einbruch gleich in zwei Garagen

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Einbrüche in Garagen musste das Polizeirevier

Philippsburg vermutlich in der Nacht zum Montag in Liedolsheim verzeichnen.

Zwischen Sonntag 20:00 Uhr und Montagabend 18:45 Uhr verschaffte sich der Dieb

gewaltsam Zutritt in die Garagen „Am Kesselring“. Im Inneren öffnete er Schränke

und nahm das aufgefundenen Werkzeug an sich. Mit seiner Beute im geschätzten

Wert von rund 2.000 Euro machte sich der Dieb aus dem Staub.

Zeugen die im Bereich „Am Kesselring“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256-93290 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe, Oststadt – E-Scooter-Fahrer entzieht sich Kontrolle – Polizeibeamter dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer entzog sich am Montagabend

gegen 18.10 Uhr zunächst einer Polizeikontrolle im Bereich

Gerwig-/Humboldtstraße und verletzte hierbei einen Polizeibeamten. Der Polizist

konnte den jungen Mann zwar noch an der Schulter ergreifen wurde aber zu Boden

geschleudert als der 18-Jährige sich gewaltsam aus dem Griff des Beamten

befreite. Nachdem sich der Flüchtende einem Päckchen Marihuana entledigt hatte,

konnte er durch den Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Eigenen

Angaben zufolge hatte der junge Mann am Vortag Betäubungsmittel konsumiert,

weshalb er wegen Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel angezeigt wird.

Der gestürzte Polizeibeamte konnte aufgrund der Verletzungen seinen weiteren

Dienst nicht fortführen.

Karlsruhe – Straßenbahn fährt auf Pkw auf – niemand verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine Straßenbahn fuhr am Montagmittag auf einen

verkehrsbedingt wartenden Pkw in der Haid-und-Neu-Straße in Karlsruhe auf.

Ein 37-jähriger Straßenbahnführer befuhr gegen 12.10 Uhr mit einer Straßenbahn

die Gleise in der Haid-und-Neu-Straße in stadteinwärtiger Richtung. Eine

56-jährige Autofahrerin wollte auf Höhe der Hausnummer 16 in das dortige

Grundstück einbiegen. Sie hielt an der Einfahrt. Der aus der Waldstadt kommende

Straßenbahnführer hat diese Situation offenbar nicht rechtzeitig erfasst und

fuhr auf das stehende Auto auf. Die Autofahrerin wurde an der Unfallstelle noch

ärztlich untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der stadteinwärts

fahrende Straßenbahnverkehr war bis gegen 13 Uhr blockiert.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt mehreren tausend

Euro.

Oberderdingen- Funkenflug steckt Gartenhütte in Brand

Karlsruhe (ots) – Durch Funkenflug entzündete sich am Montagabend, gegen 18:40

Uhr, eine Gartenhütte in der Verlängerten Badstraße in Oberderdingen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entfernte ein 60 Jahr alter Mann mit Hilfe eines

Unkrautbrenner Unkraut neben der Gartenhütte. Hierbei entzündete sich durch

Funkenflug die Hütte. Erste Löschversuche wurden bis zum Eintreffen der

freiwilligen Feuerwehr Oberderdingen, die mit drei Fahrzeugen und 23

Einsatzkräften vor Ort waren, durchgeführt. Durch das schnelle Eingreifen der

Wehr konnte ein ausbreiten des Feuers verhindert und letztendlich die

Gartenhütte gelöscht werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert

werden, wird durch die Besitzerin jedoch auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Nach Kneipen-Rauswurf 20-Jährigen mit Messer bedroht

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 36-jähriger Mann aus einer Kneipe in der

Kaiserstraße geworfen wurde, bedrohte er einen 20-Jährigen mit einem Messer.

Zunächst soll der Mann aufgrund seines unangemessenen und aggressiven Verhaltens

von einer 55-jährigen Angestellten des Lokales verwiesen worden sein. Als es vor

der Tür des Lokales zu einem lautstarken Disput zwischen der Angestellten und

dem 36-Jährigen kam, hätte ein 20-Jähriger versucht zu intervenieren und bot

seine Hilfe an. Daraufhin hätte der aggressive Mann ein Messer gezückt und sei

in drohender Weise auf den 20-Jährigen zugegangen. Eingeschüchtert durch das

Messer und die drohenden Worte des 36-Jährigen, sei der Bedrohte geflüchtet und

verständigte hierbei die Polizei. Die herbeigeeilten Polizeikräfte konnten den

streitsüchtigen Mann im Bereich Kaiserstraße/Kreuzstraße widerstandslos

festnehmen und das Messer in unmittelbarer Nähe auffinden. Ein durchgeführter

Alkoholtest ergab ein Wert von knapp 1,5 Promille. Aufgrund des anhaltend

aggressiven Verhaltens musste der 36-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam

verbringen und wird außerdem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.