Mannheim-Neckarstadt: Auf Straße niedergeschlagen und ausgeraubt – Wer hat etwas beobachtet?

Mannheim (ots) – Zwei Stunden lag ein 29-Jähriger bewusstlos auf dem Gehweg,

sein Geldbeutel leergeräumt neben ihm – was genau Geschehen ist, ist bislang

unklar.

Der Mann war gegen 6.40 Uhr am Freitag, den 09.07.2021, auf dem Weg zur Arbeit

als er zu Fuß von der Riedfeldstraße in die Lortzingstraße abbiegt. Etwa 20

Meter weiter verspürt der 29-Jährige plötzlich einen Schmerz im Nacken, verliert

das Bewusstsein und bleibt bäuchlings auf dem Gehweg liegen. Als er zu sich

kommt zeigt seine Uhr 8.45 Uhr, neben ihm sein Geldbeutel aus dem über 100 Euro

Bargeld und seine EC-Karte entwendet wurden.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur

Aufklärung dringend Zeugen. Ob der 29-Jährige niedergeschlagen oder auf andere

Art und Weise zu Boden gebracht wurde, ist derzeit Ermittlungssache.

Personen, die den Übergriff beobachteten, Hinweise zum Geschehen geben können

oder den Mann auf dem Gehweg liegen sahen, werden gebeten, sich unter 0621

174-4444 an Ermittler zu wenden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Haustür manipuliert um Einbruch vorzubereiten – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Montag wurde in der Krappmühlstraße

zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr ein Türschloss der Haupteingangstür eines

Mehrfamilienhauses manipuliert. Offenbar wollte sich ein Unbekannter zu einem

späteren Zeitpunkt Zugang zum Haus verschaffen. Bislang unbekannter, vermutlich

männlicher, Täter klingelte bei sämtlichen Wohnungen und gab sich an der

Gegensprechanlage bei einer Bewohnerin als Postbote aus, sodass er dadurch

Zutritt zum Haus bekam. Anschließend manipulierte der unbekannte Mann die

Haustüre, indem er zwei Papierkügelchen in die Falle des Türschlosses stecke,

sodass diese nicht mehr schließen konnte. Ein Diebstahl- bzw. Sachschaden

entstand nicht.

Die Polizei weist darauf hin, insbesondere in Mehrfamilienhäusern, nicht ohne

Weiteres die Haustüre auf Klingeln eines Unbekannten zu öffnen, wenn man nicht

sicher weiß, wer und aus welchem Grund sich Zugang zum Haus verschaffen will.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder Hinweise auf den

Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 31-jähriger Mann stellt unsittlich zur Schau – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 31-jähriger Mann stellte sich am Samstagabend in

einem Modegeschäft in der Mannheimer Innenstadt zumindest zwei weiblichen

Jugendlichen unsittlich zur Schau. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und

16 Jahren befanden sich kurz vor 18 Uhr in der Damenabteilung des

Bekleidungsfachgeschäfts im Quadrat Q 6. Als sie die Umkleidekabinen aufsuchten,

bemerkten sie den 31-Jährigen, der nur mit einem Damenslip bekleidet, in einer

offenstehenden Kabine stand. Als die beiden Jugendlichen erneut die

Umkleidekabine passierten, sahen sie, dass der Mann nun zwischenzeitlich sein

Geschlechtsteil entblößt hatte, und daran herumspielte. Er setzte sein Tun

weiterhin fort und blickte die Jugendlichen an. Diese informierten schließlich

Mitarbeiter des Geschäfts, die den 31-Jährigen bis zum Eintreffen einer

Polizeistreife festhielten. Er wurde zunächst zum Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt gebracht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er

wieder auf freien Fuß entlassen.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich der Mann auch weiteren Personen in

unsittlicher Art und Weise gezeigt hat, sucht die Polizei weitere Geschädigte

sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verhalten des 31-Jährigen geben

können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Schönau: Unbekannter setzt Fahrzeug in Brand – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Ein unbekannter Täter setzte am Montagnachmittag im

Stadtteil Schönau ein geparktes Auto in Brand. Der Unbekannte war gegen 17 Uhr

einen brennenden Molotow-Cocktail gegen einen Opel, der auf einem Parkplatz in

der Lilienthalstraße abgestellt war. Die Flasche zerbarst auf dem Fahrzeugdach,

sodass sich der brennende Inhalt über das Fahrzeug ergoss. Durch eine

verständigte Polizeistreife konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher rasch

gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge

verhindert wurde und an dem Fahrzeug nur äußerlicher Schaden entstand.

Durch einen Zeugen wurde kurz darauf ein unbekannter Mann beobachtet, der sich

eilig von dem Fahrzeug entfernte und schließlich zwischen den Häuserzeilen in

der Lilienthalstraße verschwand. Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 60 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

Trug ein schwarzes T-Shirt

War dunkel gekleidet

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim

bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Luzenberg: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 13.000EUR Sachschaden

Mannheim-Luzenberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 10:30

Uhr an der Kreuzung Eisenstraße/Stolberger Straße. Eine 22-Jährige

Mercedes-Fahrerin war auf der Stolberger Straße in Fahrtrichtung Sandhofer

Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Eisenstraße eine

vorfahrtsberechtigte 46-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah und mit dieser

kollidierte. Beide Fahrerinnen, sowie ein Beifahrer blieben glücklicherweise

unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beträgt rund 13.000EUR.

Mannheim-Neckarstadt: Gegen illegale Sperrmüllentsorgung – eine gemeinsame Aktion mit der Stadt Mannheim

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In Zusammenarbeit zwischen dem Stadtraumservice der

Stadt Mannheim, dem Polizeipräsidium Einsatz und dem Polizeipräsidium Mannheim

fand am Montag, 12. Juli 2021, eine weitere Aktion gegen illegale

Abfalllagerungen im Bereich der Neckarstadt-West statt.

Die eingesetzten Polizeibeamte waren gemeinsam mit einem Mitarbeiter der

Abfallwirtschaft von 8:00 bis 11:00 unterwegs, um gegen die Verunreinigung des

öffentlichen Raumes durch illegale Sperrmülllagerungen vorzugehen und diese zu

sanktionieren.

Neben den offiziell angemeldeten 59 Sperrmüllentsorgungsterminen privater

Haushalte konnten zusätzlich sieben nicht angemeldete und somit illegale

Sperrmüllablagerungen mit insgesamt über 24 m³ festgestellt werden.

Durch Befragungen der Anwohner und der systematischen Suche nach Indizien gelang

es den eingesetzten Beamten bei sechs dieser illegalen Müllentsorgungen

Rückschlüsse auf die jeweiligen Verursacher zu ziehen. Dank dieser Arbeit

konnten letztendlich 23 m³ von 24 m³ des illegal entsorgten Sperrmülls seinen

Verursachern zugeordnet werden. Diese müssen nach Abschluss der Ermittlungen mit

einem Bußgeld rechnen. Grundsätzlich beginnen Geldbußen für illegale

Müllablagerungen ab 250 Euro und sind abhängig von der festgestellten Menge und

der Art der Abfälle.

Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kinderhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Freitagabend, 09.07.2021 und Montagmorgen, 12.07.2021 in ein Kinderhaus im

Stadtteil „Im Rott“ ein. Die Einbrecher hebelten zunächst das Fenster zur

Mitarbeiterküche der Kindertageseinrichtung im Ida-Dehmel-Ring auf und drangen

so in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren hebelten sie die Wertfächer der

Erzieher auf und entwendeten daraus mehrere Digitalkameras mit Speicherkarten,

Tablet-PCs, zwei Notebooks sowie ein Mobiltelefon. Der Diebstahlschaden wird auf

fast 7.000 Euro geschätzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern konnten bislang nicht erlangt werden, nach derzeitigem

Erkenntnisstand ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest zwei Täter in die

Einrichtung eingedrungen waren.

Im gleichen Zeitraum suchten Einbrecher ein weiteres Kinderhaus im Zwickauer Weg

im Stadtteil Vogelstang heim. Die Täter hebelten das Fenster eines Gruppenraums

auf und stiegen in die Räume ein. Im Inneren brachen sie mehrere verschlossene

Türen und Schränke auf. Sie ließen einen Möbeltresor Bargeld, ein Notebook und

ein Mobiltelefon mitgehen. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht

abgeschätzt werden.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.