Gem. St. Leon-Rot/A6: Schwerer Lkw-Unfall auf A6 Fahrtrichtung Mannheim; Bergungsarbeiten dauern noch an

Gem. St. Leon-Rot/A6 (ots) – Bei dem Auffahrunfall zweier Sattelzüge, bei dem am

Dienstagmorgen ein 43-jährger Lkw-Fahrer ums Leben kam, entstand ein Sachschaden

von rund 250.000.- Euro.

Der 43-jährige Deutsche, der auf seinem 40 Tonner Lebensmittel geladen hatte,

übersah kurz vor dem Walldorfer kruez in Richtung Mannheim offenbar ein Stauende

und fuhr auf den Sattelzug eines 59-jährigen Bosniers auf, der für eine

tschechische Firma fuhr. Der 59-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls verteilte sich die Ladung des 43-Jährige teilweise

über sämtliche Spuren der A6. Die Autobahn in Richtung Mannheim war bis kurz

nach 12 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr auf der linken Spur an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

Mit Stand 16 Uhr soll der mittlere Fahrstreifen gegen 17 Uhr wieder freigegeben

werden. Gegen 18 Uhr soll die Autobahn wieder frei befahrbar sein.

Der Rückstau war immens und hat nach wie vor ein großes Ausmaß. In der Spitze

staute sich der Lkw-Verkehr auf einer Länge von 27 Kilometern bis zum Parkplatz

Bauernwald, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau

zurück. Der Pkw-Verkehr staute sich auf rund zehn Kilometern Länge.

Derzeit, Stand 16 Uhr beträgt der Lkw-Stau immer noch 17 Kilometer. Der Pkw-Stau

ist gleichbleibend bei zehn Kilometern.

Im Stau gab es zwei weitere Auffahrunfälle, die jedoch glimpflich verliefen.

Kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim kollidierten gegen 12.10 Uhr zwei Lkws

bei geringer Geschwindigkeit miteinander. Es blieb beim Sachschaden. Weiter in

Richtung Mannheim ereignete sich wenig später ein Auffahrunfall zweier Autos.

Auch hier blieb es beim Blechschaden.

Probleme bei der Anfahrt von Rettungskräften zur Unfallstelle bereiteten

rücksichtlose Lkw-Fahrer. Um schneller vorwärts zu kommen, fuhren sie

verbotenerweise auf dem linken Fahrstreifen und stellten dann beim Einrichten

und Einhalten der Rettungsgasse erhebliche Behinderungen dar. Nur durch

polizeilich organisiertes Rangieren konnte die Rettungsgasse wieder freigemacht

werden. Gegen sechs Lkw-Fahrer wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Der Sattelzug des 43-Jährigen ist beschlagnahmt und soll gutachterlich

untersucht werden. Ein Sachverständiger ist bereits in die Unfallrekonstruktion eingebunden.

Sinsheim: Seit sieben Jahren Fahrerlaubnis entzogen; 44-jährige Autofahrerin bei Kontrolle aufgefallen

Sinsheim (ots) – Eine Fahrzeugkontrolle in der Nacht von Montag auf Dienstag

brachte es an den Tag. Eine 44-jährige Frau war mit ihrem Auto unterwegs, obwohl

sie bereits im März 2014 ihre Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte. Eine neue

hatte sie bislang noch nicht beantragt.

Einer Streife war auf das Auto der Frau aufmerksam geworden und kontrollierte

sie um 1.20 Uhr in der Hauptstraße. Bei der Überprüfung ihrer Führerscheindaten

wurde der Entzug der Fahrerlaubnis deutlich. Die Frau hatte behauptet, den

Führerschein zuhause vergessen zu haben.

Sie kann sich nun darauf einstellen, so schnell nicht wieder die Fahrerlaubnis

beantragen zu können. Die Fortsetzung der Sperre dürfte deutlich ausfallen.

Sinsheim: Firmeneinbruch; Zusammenhang mit Einbruch in der „Breiten Seite“ wird geprüft; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Firma in der

Straße „Am Leitzelbach“ im Ortsteil Dühren eingebrochen. Entwendet wurde nach

derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Interessant für die Ermittler ist jedoch der Umstand, dass in einer Lagerhalle

ein Gabelstapler benutzt wurde, um ein Tor aufzubrechen. Kratzspurenspuren an

diesem Tor waren zu erkennen.

Weshalb die Täter von der weiteren Tatbegehung absahen, ist nicht bekannt.

Ob die Tat im Zusammenhang mit einem Firmeneinbruch in der Straße „Breite Seite“

steht, bei dem in der Nacht zum Sonntag 84 Paletten Kupferrollen mit einem

Gewicht von rund 25 Tonnen und einem Wert von über 150.000.- Euro entwendet

wurden und ein Gabelstapler eine rolle spielte, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder den Tätern geben können werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Autofahrer verursacht mehrere Unfälle – Zeugen gesucht

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 37-Jähriger ist am Montag um etwa 11.45

Uhr in Walldorf die Josef-Reiert-Straße in südliche Richtung entlanggefahren.

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss steuerte der Mann mit seinem Audi Q5 im

Kreisverkehr geradeaus auf den Bordstein und stieß gegen den Zaun der

Autobahnmeisterei Walldorf. Dabei beschädigte er zwei Zaunelemente und fuhr

trotzdem weiter Richtung Autobahn. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte

die Polizei. Wenige Minuten später gingen weitere Notrufe ein, wonach ein Audi

in auffälliger Fahrweise auf der A5 in Richtung Norden unterwegs ist. Um 11.56

Uhr entdeckten Kollegen der Bundesautobahn-Fahndung das Fahrzeug und hielt es

zur Kontrolle an. Die Beamten fanden in dem Wagen eine zu dreiviertel geleerte

Flasche Wein und stellten starken Alkoholeinfluss fest, der Fahrer verweigerte

aber einen Atemalkoholtest. Deshalb brachten ihn die Polizisten aufs

Polizeirevier Wiesloch und ordneten eine Blutprobe an. Sein Führerschein wurde

beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da das Fahrzeug des

Beschuldigten auf der rechten Fahrzeugseite weitere erhebliche Schäden aufwies,

war davon auszugehen, dass der Beschuldigte einen weiteren Unfall an einem

unbekannten Ort verursacht hat. Die Streckenabschnitte im Zuständigkeitsbereich

der A 5 (Walldorf und Karlsruhe) wurden überprüft. Hierbei konnten jeweils an

unterschiedlichen Stellen zwei frische Streifschäden festgestellt werden.

Allerdings entstand kein Sachschaden. Den 37-Jährigen erwartet nun unter anderem

eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Wer weitere

Unfälle mit dem Audi beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier

Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.

Wiesloch/Obrigheim/Frankfurt/Kaiserslautern: 20-jährige Jennifer B. vermisst; hilflose Lage nicht ausgeschlossen; Zeugen gesucht

Wiesloch/Obrigheim/Frankfurt/Kaiserslautern (ots) – Vermisst wird derzeit die

20-jährige Jennifer B.

Sie hatte am Sonntag, den 11. Juli, gegen 15.30 Uhr, das Psychiatrische Zentrum

Nordbaden in Wiesloch verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Mögliche Hinwendungsorte in Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis, in Frankfurt und

Kaiserslautern wurden ohne Ergebnis überprüft. Die Fahnder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg schließen eine hilflose Lage der jungen Frau

mittlerweile nicht mehr aus. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 174 cm; ca. 70

Kilogramm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie dunkle Kleidung, schwarze

Schuhe und eine Brille mit dickem, schwarzen Gestell. Sie hat dunkelblonde, kurz

rasierte Haare.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 20-Jährigen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Sonntag gegen 17:30 Uhr auf der K4152. Ein 59-Jähriger Motorradfahrer war von

Kirrlach kommend in Fahrtrichtung St. Leon-Rot unterwegs, als zwei Autofahrer

kurz vor dem Wasserschutzgebiet vor ihm stark abbremsten. Der Motorradfahrer

erkannte die Situation zu spät und wollte noch nach rechts ausweichen um eine

Kollision zu vermeiden, was allerdings misslang, sodass er das voranfahrende

Auto touchiert und nach recht abgelenkt wurde. Hier kam er im Grünstreifen zu

Fall und wurde verletzt. Der 59-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Das voranfahrende Auto, sowie das Motorrad waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genaue Sachschaden ist noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die weitere Hinweise, auch zu dem bislang unbekannten Autofahrer geben

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer

06222-57090, zu melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich dabei

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

gegen 15:40 Uhr auf der B3. Ein 74-Jähriger Motorradfahrer war auf der B3 von

Heppenheim kommend in Richtung Laudenbach unterwegs, als er am Kreisel kurz vor

dem Ortseingang Laudenbach bei der Einfahrt zu nah an den Bordstein kommt und

daraufhin stürzte. Der Mann wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz – 9.000EUR Sachschaden

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 20:05 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes „Netto“ in der Oftersheimer

Landstraße. Eine 19-Jährige BMW-Fahrerin war auf der Eisenbahnstraße unterwegs,

als sie auf Höhe der Einfahrt zum Supermarktparkplatz links auf diesen abbiegen

will. Hierbei verwechselt die junge Frau vermutlich die Fahrspuren zur Ein- bzw.

Ausfahrt auf den Parkplatz und kollidiert frontal mit einem 26-Jährigen

Seat-Fahrer, der den Parkplatz auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung

Eisenbahnstraße verlassen wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der

Sachschaden beträgt rund 9.000EUR.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag wurde zwischen 19:30 Uhr und

23:00 Uhr ein E-Bike in der Hauptstraße entwendet. Das abgeschlossene E-Bike war

beim Alten Feuerwehrhaus abgestellt, als bislang unbekannte Täter es entwendeten

und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Bei dem neuwertigen E-Bike handelt es sich um das Modell Kalkhoff Endeavour 7 B

aus 2021. Es ist schwarz/grau und ein Herren 58 XL-Rad mit festinstalliertem

Aufbaukoffer. Der Neupreis liegt bei rund 4.800EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonummer 06222-57090, zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 19:50 Uhr in der Roten Turmstraße auf Höhe der Bushaltestelle Hermannshof.

Ein bislang unbekannter Mann fuhr beim Ausparken mit seinem weißen Transporter

rückwärts gegen einen dort geparkten weißen Mercedes. Anschließend stieg der

Unfallverursacher kurz aus, entfernte sich dann aber unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden beträgt rund 6.000EUR.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen

Transporter mit Göppinger Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 35 Jahre, kurze blonde Haare, schmale Statur und schmales Gesicht,

ca. 180cm, kein Bart, graue Kleidung, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und/ oder dessen

Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter

der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei verletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in

Nußloch. Eine 87-jährige Frau war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Hyundai in der

Hildastraße in Richtung Massengasse unterwegs. An der Einmündung zur Massengasse

fuhr sie aus bislang unklarer Ursache über die Fahrbahn der Massengasse hinweg

geradeaus gegen eine Steinmauer. Dabei wurden beide Airbags ausgelöst. Die

87-Jährige sowie ihr 15-jähriger Enkel, der sich auf dem Beifahrersitz befand,

zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Behandlung in

Krankenhäuser eingeliefert.

Der Hyundai war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der

Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Sinsheim-Hoffenheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz

Sinsheim-Hoffenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im

Ortsteil Hoffenheim erlitt ein 56-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Unfallermittler der Verkehrspolizei

Heidelberg bog ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 6.40 Uhr von der

Eschelbacher Straße nach links in die Straße „Große Minke“ ein, fuhr dabei

möglicherweise einen zu engen Radius und streifte den 56-Jährigen. Der Mann

hatte sich offenbar zur Mitte der Fahrbahn hin eingeordnet, um seinerseits

anschließend nach links in die Eschelbacher Straße abzubiegen. Er stürzte in der

Folge zu Boden, wobei er sich dadurch schwere, aber, nach derzeitigen

Informationen, keine lebensgefährlichen Kopfverletzungen zuzog.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in

eine Klinik geflogen.

Der Gesamtschaden ist gering. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Sinsheim: Illegale Müllentsorgung im Wald – wer hat etwas beobachtet?

Sinsheim (ots) – Bislang noch unbekannte Täter entsorgten im Waldgelände

zwischen Sinsheim-Rohrbach und Sinsheim-Adersbach am dortigen Neuwiesenweg

insgesamt fünf Eternitplatten und weitere acht Abdeckungen aus Eternit. Dem

Umfang nach stammt das Material von einem kleineren Gebäude, wie einem Schuppen

oder einer Garage.

Der dort zuständige Jagdpächter wurde auf die illegale Entsorgung aufmerksam,

weshalb die Tatzeit auf die Nacht vom 09. auf den 10. Juni 2021 eingegrenzt

werden kann.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261 690-0 zu melden.

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B292 mit tödlichem Ausgang – Pressemitteilung Nr. 2

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am 12.07.2021 ereignete sich gegen 18:10

Uhr auf der B 292 zwischen Helmstadt-Bargen und Waibstadt ein schwerer

Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine Kehrmaschine eines

privaten Unternehmens die B 292 in Richtung Waibstadt. In einer Linkskurve kam

das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab, stürzte die

Böschung hinab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer der

Arbeitsmaschine, ein 87-jähriger Mann, wurde durch den Aufprall eingeklemmt und

konnte nur noch tot geborgen werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat unter

Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Die B 292 musste für die Unfallaufnahme und Bergung zeitweise voll gesperrt

werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Smart von der Fahrbahn abgekommen L 550 derzeit gesperrt, PM Nr. 2

Sinsheim (ots) – Nachdem der 19-jährige Autofahrer am Montagabend in Höhe des

Ilvesbaches verunfallt war, wurde er nach notärztlicher Versorgung vor Ort in

ein Krankenhaus transportiert. Bis zur Bergung des Pkw und der Säuberung der

Unfallstelle war die L 550 bis gegen 20:00 Uhr gesperrt. *mm