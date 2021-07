Heidelberg-Bergheim: „Falsche Polizeibeamte“ leider erfolgreich – Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) – Unter dem Vorwand, Kriminalpolizist zu sein, kontaktierte ein

bislang unbekannter Mann telefonisch eine Seniorin in Heidelberg. Durch

geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger die Dame von angeblichen

Machenschaften ihrer Hausbank zu überzeugen, sodass diese ihr Geld in Gefahr

sah. Der falsche Polizeibeamte drängte die Frau in mehreren Telefonaten dazu

einen hohen Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben, den sie letztlich am vergangen

Freitag einem Abholer übergab, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab. Als

der Betrüger hiernach wieder telefonisch Kontakt aufnahm, versuchte er die

Seniorin zum Abheben eines weiteren Geldbetrags zu bewegen. Dank aufmerksamer

Bankmitarbeiter konnte die Frau sensibilisiert werden, sodass es zu keiner

weiteren Übergabe von Bargeld kam.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen, die die Geldübergabe beobachteten oder

Hinweise geben können. Der sogenannte Abholer soll demnach am Freitag, zu einem

nicht näher zu bestimmenden Zeitraum, das Geld in der Mannheimer Straße

entgegengenommen haben und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30

Jahre alt, zwischen 1,80 bis 1,85 m groß, kräftige Statur, kürzere dunkle Haare,

bekleidet mit einer langen dunklen Weste. Hinweisgeber, werden gebeten, sich

unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu wenden.

Die Polizei gibt nachfolgende Hinweise – bitte informieren Sie ihre

Familienmitglieder, vor allem Seniorinnen und Senioren:

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Besitzverhältnisse

oder Bargeld.

oder Bargeld. Beenden Sie umgehend solche Gespräche und alarmieren die Polizei

unter 110.

unter 110. Werden Sie misstrauisch bei Anrufen von Verwandten/Personen,

deren Stimme sie nicht erkennen.

deren Stimme sie nicht erkennen. Händigen Sie kein Geld an Unbekannte aus oder vereinbaren

Treffen.

Treffen. Wer Opfer eines falschen Polizeibeamten oder anderer

Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall der

Polizei melden.

Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Prüfen Sie ihren Eintrag im Telefonbuch und lassen Sie ihren

Vornamen löschen oder nur Anfangsbuchstaben eintragen.

Heidelberg-Wieblingen: Schaufenster eingeschlagen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, schlug

oder warf ein oder mehrere Täter die Schaufensterscheibe eines Fahrradhandels Am

Taubenfeld ein – das Tatwerkzeug wurde sichergestellt, von den Täter fehlt

bislang jede weitere Spur. Aus dem Ladengeschäft selbst wurde nichts entwendet,

ob die Täter möglicherweise bei der Tat gestört wurden ermittelt nun das

Polizeirevier Heidelberg-Süd. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang

nicht beziffern, allerdings wurden neben der Scheibe auch ausgestellte Fahrräder

beschädigt und beträgt mindestens mehrere tausend Euro. Zeugen, die Verdächtiges

beobachteten oder hörten, werden gebeten, sich unter 06221 34180.