Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Am Kreisverkehr – Fußgänger erfasst

Am Montagabend ist am Kreisverkehr in der Dieselstraße Ecke Rödger Weg ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 54-jährige Frau am Steuer des Mazda gegen 21.15 Uhr unterwegs, als das weiße Fahrzeug beim Verlassen des Kreisverkehrs im Bereich eines Zebrastreifens mit einem 26-jährigen Passanten kollidierte. Allem Anschein nach hatte die Fahrzeugführerin den 26-Jährigen nicht rechtzeitig bemerkt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

B3 bei Butzbach: Auffahrunfall – auch Säugling verletzt

Im Rahmen eines Auffahrunfalles auf der B3 ist am Montagmittag auch ein erst wenige Monate alter Säugling verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden beteiligten Fahrzeuge gegen 12.10 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Butzbach kommend unterwegs in Richtung Bad Nauheim. In Höhe der Autobahnauffahrt fuhr der 65-Jährige am Steuer des silbernen Mercedes dann auf den vorausfahrenden schwarzen Subaru auf, in dem sich neben der 41 Jahre alten Fahrzeugführerin auch ein Baby befand. Die Unfallbeteiligten erlitten im Rahmen des Zusammenpralls nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B3 war in Höhe der Unfallstelle kurzfristig voll gesperrt. Anschließend lief der Verkehr zunächst über eine Fahrspur an den demolierten Autos vorbei, bevor die Strecke gegen 13.40 Uhr schließlich wieder vollends freigegeben werden konnte.

Friedberg: Mit Messer verletzt – Zeugen gesucht!

Noch weitestgehend unklar sind die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Montagnachmittag in der Straßheimer Straße, in deren Rahmen unter anderem auch ein Messer zum Einsatz kam und mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 15.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, da sich in Höhe einer dortigen Waschanlage mehrere Beteiligte prügeln würden. Sofort entsandte Ordnungshüter nahmen wenige Minuten später einen 23-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, einen 20-jährigen Kontrahenten mit einem Messer am Ohr verletzt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war dieser zuvor offenbar vom 20-Jährigen sowie einem 19-Jährigen mit Fäusten und Steinen malträtiert worden. Die Schutzleute leisteten dem 20-Jährigen bis zum Eintreffen des verständigten Rettungswagenteams Erste-Hilfe, das ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Namentlich noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.